バイブ・コーディングの先へ：エンタープライズ開発のためのAI主導開発
AIを活用した開発手法が注目される一方で、実際の現場ではPoC止まりにとどまり、本格活用が進まないケースも少なくありません。本ウェビナーでは、信頼性、品質、ガバナンスが求められるエンタープライズ開発の現場において、AIをどのように実務へ組み込めるのかを解説します。単なるコード生成にとどまらず、開発プロセス全体におけるAI活用の具体像を実用例付きでご紹介します。
本ウェビナーで得られるポイント：
- コード生成にとどまらない、AIエージェントによる開発業務全体の支援範囲を理解
- 仕様理解、設計、実装、レビューといった各工程におけるAI活用の具体イメージ
- 品質、ガバナンス、セキュリティーを担保しながらAIを活用するための考え方
- 実際のユースケースを通じた、生産性向上とアプリケーション品質改善へのインパクト
- PoCや検証にとどまらず、実務への適用を見据えたAI活用の現実的な進め方
- 個人開発や検証用途ではなく、実務の中でAIをどう使っていくかを考えている方に向けた内容です。
講師：
日本IBM テクノロジー事業本部
Chongyang Zhang （張 重陽）