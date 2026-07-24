バイブ・コーディングの先へ：エンタープライズ開発のためのAI主導開発

AIを活用した開発手法が注目される一方で、実際の現場ではPoC止まりにとどまり、本格活用が進まないケースも少なくありません。本ウェビナーでは、信頼性、品質、ガバナンスが求められるエンタープライズ開発の現場において、AIをどのように実務へ組み込めるのかを解説します。単なるコード生成にとどまらず、開発プロセス全体におけるAI活用の具体像を実用例付きでご紹介します。