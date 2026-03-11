今日の企業は、深刻化する「接続の混乱」に直面しています。テクノロジー・スタックは急増していますが、組織のほぼ半数が、統合計画のないまま拡張を進めたことを認めており、その結果、サイロ化、技術的負債、セキュリティー・リスク、イノベーションの停滞が生じています。本レポートでは、テクノロジーの複雑化が加速する理由、分断されたシステムが俊敏性と意思決定を鈍らせる仕組み、そして管理を取り戻すためにITリーダーが取るべき対応を解説します。生成AIの普及でプレッシャーがさらに高まる中、統合はもはや選択肢ではありません。組織が規模拡大に対応できるか、取り残されるかを左右する基盤です。

学習内容

- 86％の企業がテクノロジー・スタックを拡大し、70％が技術的負債を増やしている今、テクノロジーの拡散が制御不能に陥る理由

- コンプライアンス違反の増加、競争力の低下、データ・アクセスの阻害、収益に影響する障害など、接続の混乱がもたらす主なリスク

- 81％の組織がサイロ化により重複作業を行い、44％が統合のために複数のベンダーを使い分けるなど、分断された統合が無駄を生む要因

- アプリケーション、データ、API、イベント、B2B全体で俊敏性、生産性、ガバナンスを取り戻す、統一された統合プラットフォームという解決策

接続の混乱を解消し、より統合され、回復力があり、競争力のあるビジネスを構築する方法については、本資料をダウンロードしてご確認ください。