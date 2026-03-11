ITの複雑化は、予算を圧迫し、イノベーションを遅らせ、成長機会を見えにくくしています。本レポートでは、AI、ハイブリッドクラウド、エンド・ツー・エンドのワークフローを活用するインテリジェントなIT自動化が、組織の無駄の削減、リスクの低減、定量的なビジネス価値の創出にどのように役立つかを解説します。自動化が進んだ企業では、ITコストの低減、市場投入までの時間の短縮、サイバーセキュリティーの強化、収益成長率の向上といった成果がすでに表れています。

学習内容

-シャドーIT、技術的負債、IT予算の最大24％を消耗させる非効率性など、ITの複雑化に伴う実際のコスト

- インテリジェントなIT自動化がパフォーマンスを高め、ITコストを最大28％削減し、サイバーセキュリティー・インシデントを36％減らす仕組み

- クラウド導入の迅速化、可視性の向上、AI活用の変革から得られるROIの向上など、高度に自動化された組織が成果を上げる理由

- AI活用のエンド・ツー・エンド・ワークフローが、手作業を減らし、精度を高め、IT環境全体での業務における俊敏性を高める方法

複雑さを軽減し、IT環境全体を成長を支える基盤へと変える戦略については、本資料をダウンロードしてご確認ください。