最新のインフラストラクチャーのためのサイバー・レジリエンス・プレイブック

サイバー攻撃はあらゆる業種・業務で激化しており、

業務、財務、評判に関わるリスクが高まっています。2025年の世界におけるデータ侵害の平均コストは444万米ドルに達しました。一方、米国拠点の組織では、インシデント1件あたりの平均コストが過去最高の1,022万米ドルとなっています。また、侵害を受けた組織の約49％がセキュリティー支出の増額を計画しています。

サイバー・レジリエンス（インシデントを防止し、耐え、回復する能力）は、企業全体および経営幹部主導で実現し、ガバナンスとリスク管理をテスト済みのインシデント対応と検証可能な復旧と融合させ、ストレス下でも継続性を確保する必要があります。



このプレイブックでは、クリティカルなデータを守り、事業継続性を維持するために必要な組織内の基本的な取り組みや、IT機能など、未来の変化に対応できるAI駆動型のサイバー・レジリエンス・ストラテジーについてご紹介します。

また、AIが検知、予測、対応の在り方をどのように変革しているのかを理解し、被害の軽減と迅速な復旧につなげる方法を学びます。