ユーティリティー・オペレーションの変革：システム、インテリジェンス、人をつなぐ

ユーティリティーは、需要の増加、インフラの老朽化、ネットワークの複雑化に直面しています。主要組織は、運用エコシステムを統合し、データ・アクセスを改善し、労働力に新しいデジタル機能を提供することで、何が可能になるかを示しています。このレポートは、ユーティリティーがネットワークをモダナイズし、レジリエンスを構築し、イノベーションを加速するのに役立つロードマップの概要を示しています。



キーポイント：



• 統合されたオペレーション・エコシステムにより、オペレーションの即応性が18％向上し、より迅速かつ調整された意思決定が可能

• オペレーション上のインテリジェンスにより、障害からの復旧が17％高速化、予測精度が14％向上、資産利用率が12％向上

• 人材への投資が基盤となり、96％の先進的なユーティリティーが部門横断的なOT／ITチームと正式なガバナンスを構築

• モダナイゼーションへの資金提供は、資産の更新、デジタル・トランスフォーメーション、および組織の変革を同期させる上で独自の機会を提供

• 24％のデータ・アクセスの改善と、16％のエネルギー効率向上は、接続されたインテリジェント・オペレーションの可能性をShowCase



リポート全文を読んで、ユーティリティーがどのようにモダナイゼーションの投資を最大限に活用し、よりResilient® と効率性が高く、デジタルを活用した次世代ネットワークを構築できるかを学びましょう。