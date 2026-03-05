官公庁・自治体はAIの時代に入りつつあり、無策には新たなリスクが伴います。世界中のリーダーが、防衛、ヘルス、教育プログラム、市民サービスにわたるミッションを強化するために、AIへの投資を急速に増やしています。しかし、データ準備状況、スキル、ガバナンスにおける大きなギャップは、進歩を脅かしています。このレポートでは、官公庁・自治体がAIを進歩の手段に変えて、公務員の活躍、信頼構築、レジリエンス強化を実現する方法を示し、AI駆動型の未来に備えて関係機構、インフラ、労働力を準備するために官公庁・自治体指導者が取る必要がある差し迫った措置について概説しています。

キーポイント：

• AI予算は急激に増加しており、生成AIとエージェント型AIにシフトしています。

• 官公庁・自治体のデータのうち、AI対応または現在使われているのはごく一部に過ぎません。

• 人材、ガバナンス、信頼が準備状況における最大のギャップです。

• エージェント型AIは、市民サービスから緊急対応まで、ミッションを変革します。

• 国のAIのレジリエンスは教育プログラム、インフラ、サイバーセキュリティーに依存しています。

「AI時代の官公庁・自治体」レポートの全文を読み、官公庁・自治体がAIを運用化し、信頼を強化し、労働力を将来的に備える方法について学びましょう。