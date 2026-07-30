IBM Storageで、最新のサイバー・レジリエンスを実現

進化を続ける今日のサイバー犯罪の状況において、なぜAI駆動型のストレージ・レジリエンスが不可欠であるのかをご確認ください。このホワイト・ペーパーでは、増大するランサムウェアの脅威、従来のサイバーセキュリティーの限界、およびビジネス継続性にデータを中心としたストラテジーが不可欠である理由を探ります。

従来のサイバーセキュリティーだけでは不十分な理由と、復旧戦略が今やビジネス上不可欠となっている理由について説明します。

攻撃者がバックアップやプライマリー・データを標的にするケースが増える中で、サイバー・レジリエンスにおいてストレージが果たす重要な役割について説明します。

IBM Storageが、AI駆動型の異常検知、変更不可能なスナップショット、オーケストレーションされた復旧ワークフローを組み合わせることで、ダウンタイムと財務的影響を最小限に抑えながら、エンドツーエンドの保護を実現する方法をご紹介します。

NISTやNIS2などの規制フレームワークに準拠した、多層的なデータ中心のレジリエンス戦略を構築するための実践的な手順。

IBM Storageが、統合されたAI駆動型保護、早期の脅威検知、迅速な復旧を実現し、組織にとって最も価値ある資産であるデータを保護する方法をご覧ください。