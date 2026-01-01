IBM Power Virtual Serverにおける高可用性およびディザスター・リカバリー・ソリューション

従来のオンプレミス環境からハイブリッドクラウド・アーキテクチャーに移行する組織は、事業継続性を確保するための堅牢なストラテジーをますます必要としています。高可用性とディザスター・リカバリーは、ミッションクリティカルなワークロードをハードウェア障害、ソフトウェアの問題、大規模な停止から保護するために不可欠です。このIBM Redbooks資料では、エンタープライズ・グレードのクラスターテクノロジーとクラウドネイティブのオートメーションを活用して、IBM Power Virtual Server上でHAおよびDRを実装するためのIBMソリューションについて説明しています。

この資料では、PowerHA SystemMirror、GLVM、複製サービスを使用し、地理的冗長性を実現するIBM PowerVS機能と組み合わせて、レジリエント・アーキテクチャーを設計およびデプロイする方法について説明します。また、AnsibleやTerraformなどの自動化フレームワークもカバーしており、ダウンタイムゼロのオペレーションと合理化されたフェイルオーバー・ワークフローを実現します。ID管理、暗号化、監査対応など、セキュリティーとコンプライアンスの考慮事項は、ソリューション設計全体に統合されています。

ここで提供されるガイダンスは、ハイブリッドクラウド環境のAIX、IBM® i、Linuxワークロード向けに、可用性が高く災害レジリエントなソリューションを提供する責任を負う技術専門家、コンサルタント、ITアーキテクト、およびスペシャリストを対象としています。この出版物で概説されているベスト・プラクティスと青写真に従うことで、組織は予測可能な復旧目標（RPO/RTO）を達成し、厳格なSLAを満たし、予期しない中断に直面しても運用の継続性を確保できます。