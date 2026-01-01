IBM® Z上のAI：アプリケーションと事例

人工知能（AI）によって業種・業務が変革し続ける中、組織はAIワークロードをデプロイするための強力で安全かつスケーラブルなプラットフォームを求めています。エンタープライズ・グレードの信頼性と性能で知られるIBM® Zは、この需要に応えるために独自の立場にあります。

このIBM® Redbooks出版物は、IBM® Z上のAIの進化するランドスケープをユーザーに紹介し、プラットフォームのAI機能と戦略的価値の包括的な概要を提供します。AI導入をこれから始める場合でも、既存の取り組みを拡張したい場合でも、この資料は貴社のニーズに合わせた明確で実行可能なエントリー・ポイントを提供します。IBMや独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）のターンキー・ソリューションはこちら、既存の資産とAIを統合する方法や、カスタムAIソリューションをゼロから構築する方法をご確認ください。

このIBM® Redbooks出版物は主にIBM® z/OSに焦点を当てたものです。Linux on IBM® Z and LinuxONEについて特にご興味がある場合は、IBM® Redbooksの出版物「Linux on IBM® Z and LinuxONEのアプリケーションと例、AI」REDP-5756をご覧ください。

実例、アーキテクチャーに関する洞察、実践的なガイダンスを提供することで、ITリーダー、アーキテクト、開発者がIBM® Z上でAIを最大限に活用できます。また、デジタル時代におけるイノベーション、効率性、競争上の優位性を推進するための参考情報となります。