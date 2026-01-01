IBM® z/OS向け機械学習でデータを洞察に変える

データの急激な増加と人工知能の台頭により、組織は洞察を得て、効率を向上させ、利益を増やす機会を得ることができます。データはイノベーションの基盤です。組織は、リアルタイム・アクセスをサポートしながら、競争力を維持し、データのライフサイクル全体にわたってデータを保護するために、高度なAI機能を使用する必要があります。

IBM® Zは、Fortune 500に名を連ねる多くの企業のコア・ビジネス・プロセスを強化する、安全なマルチワークロード・トランザクション・プラットフォームを提供します。そのプラットフォームはセキュリティーや可用性、信頼性、拡張性により、特にコア・トランザクションとデータはIBM® Zから発信されるため、AIにとって最適な環境となります。

一部の組織は、以前に機密データをIBM® Zから移動していました。多くの企業は、データの膨大な増加、セキュリティー・リスクの増大、リアルタイム・インテリジェンスの必要性により、その選択を再考しています。組織は、AIに対するデータ・グラビティー・ストラテジーに従っています。リアルタイムのビジネスおよび運用上の洞察を大規模に得るには、IBM® Z上のトランザクションを推進するアプリケーションおよびデータと同じ場所に、AIワークロードを配置する必要があります。

IBM® z/OS用の機械学習は、組織が最もクリティカルなワークロードに近いIBM® z/OS上で機械学習モデルを直接デプロイするのに役立ちます。この安全な環境では、AIスコアリング・サービスがトランザクション・アプリケーションやデータと並行して実行されます。これにより、高いスループットをサポートし、応答時間を最小限に抑え、一貫したサービス・レベル契約（SLA）を実現します。

この書籍では、IBM® z/OSバージョン3.2.0（MLz）のための機械学習について紹介し、その独自の価値と、IBM® Z上でのAIのビジネス上のメリットについて説明しています。お客様のビジネス目標やユースケースにAIを合わせるためのガイダンスを提供します。オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境におけるIBM® Zデータへのアクセスと使用のパターンを概説しています。また、モデル開発、導入、推論、導入後の監視のベスト・プラクティスについても説明します。