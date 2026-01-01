IBM Storage Scale System導入ガイド

このIBM Redpaperの資料では、IBM Storage ScaleおよびIBM Storage Scale System（旧称：IBM Elastic Storage Server（IBM ESS）およびIBM Elastic Storage System（旧称IBM ESS））の概要を説明しています。これらのスケーラブルで高性能なデータおよびファイル管理ソリューションは、IBM Storage Scaleテクノロジーに基づいて構築されています。信頼性、性能、拡張性を提供し、様々な要件に合わせて実装できます。

最新のIBM Storage Scale System 6000は、既存のストレージと統合しながら、新しいグローバル・データ・プラットフォームを拡張または構築するための投資保護を提供する最も革新的なシステムです。このシステムにより、フラッシュからハイブリッドへ、またはハード・ディスク・ドライブ（HDD）からハイブリッドへの拡張を無停止で拡張することができます。IBM Storage Scale Systemは、環境内の2つの異なるストレージ・メディアを使用してスケールアップまたはスケールアウトでき、200GbイーサネットやInfiniBand NDR-400接続などのテクノロジーに対応しています。

この資料は、ソリューションとそのアーキテクチャーを理解するのに役立ちます。お客様の環境に最適なソリューションの注文、ソリューションのインストールと環境への統合の計画、およびソリューションの正しい保守について説明します。

このソリューションは、物理コンポーネントと論理コンポーネントを組み合わせて構成されています。

ハードウェア

オペレーティング・システム

ストレージ

ネットワーク

応用

IBM Storage ScaleおよびIBM Storage Scale Systemコンポーネントに関する知識は、環境を計画するうえで重要です。

この資料は、コスト効率の高いクラウド・サービスとビッグデータ・ソリューションの提供を担当する技術プロフェッショナル（コンサルタント、技術サポート・スタッフ、ITアーキテクト、ITスペシャリスト）を対象としています。この資料の内容は、クライアントのデータから洞察を明らかにし、ビジネス成果、製品開発、科学的発見を最適化するための適切なアクションを取るために役立ちます。