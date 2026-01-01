このレッドペーパーでは、IBM Storage VirtualizeとIBM Storage Scaleを使用して、従来のワークロード、クラウド時代のワークロード、新興ワークロード（例：SAP、Webアプリケーション、ゲノム解析）など、多様なワークロードに適したファイル・アクセス・インターフェースを提供する高性能ファイルおよびブロック・アクセス・ソリューションについて説明します。実装エンジニアが、IBM FlashSystemとブロック・ストレージ用のレガシーIBM Storwizeに統合し、IBM Storage Scale for Network File System（NFS）ファイル・アクセスと組み合わせて使用するためのステップバイステップ・ガイドを提供します。

このソリューションは、ストレージ容量が小さい中小企業向けにカスタマイズされており、ファイル・アクセス機能を備えたブロック・ストレージを主に必要とするIBM FlashSystemのお客様を対象としています。当社は、主にIBMビジネス・パートナーを通じてこのソリューションをプロモーションし、統合されたエンド・ツー・エンドのソリューションを顧客に提供する予定です。NAS、Citrix、ホーム・ディレクトリーでのユースケースを対象としていません。