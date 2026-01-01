失敗が許されない規模：生成AI時代にメインフレーム廃止プロジェクトが失敗しやすい理由

一部のAIベンダーやシステム・インテグレーターは、メインフレームからの脱却という「夢」を掲げていますが、データが示す現実は大きく異なります。 生成AIは確かに、ソフトウェア開発におけるスキルの壁を下げ、コードの理解や補完を支援し、チームの日常業務の効率化を後押しする優れたテクノロジーです。しかし、それだけでメインフレームからの脱却を実現できる魔法のツールではありません。 ほとんどのメインフレーム廃止プロジェクトは、多額の予算超過を招くだけでなく、事業や業務の継続性そのものを脅かします。ワークロードを慎重に評価し、最適なプラットフォームを選択する「プラットフォーム・スマート」アプローチを採用することで、多くの業務でより高い成果を得られます。

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