IBMは今年も、世界最大級の半導体を主軸にした展示会「SEMICON Japan 2025」（12月17日（水）〜19日（金））に出展します。今年のイベントテーマは、「AI × サステナビリティ × 半導体」。

IBM講演ではIBMの半導体研究をリードする Mukesh Khare をはじめ、国内外の研究者・リーダーが登壇し、AI時代の半導体が切り拓く未来を語ります。

IBMブースでは「未来を創る：持続可能な社会のための半導体」を掲げ、AI時代を支える最先端技術を“見て、触れて、体感できる”展示を、IBM研究員が直接ご紹介します。

SEMICON Japan 2025にご来場の際は、ぜひIBMの講演および展示ブースにお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

会場マップ
IBM講演とパネルディスカッション 国内外の研究者・リーダーが登壇し、AI時代の半導体が切り拓く未来を語ります 持続可能なGenAI/HPCを支える半導体イノベーション

IBM Semiconductors 兼 Hybrid Cloud Researchを率いるMukesh Khareが、Albanyを拠点としたエコシステムとロジック技術ロードマップによるGenAI/HPC向け半導体革新を紹介します。

John Knickerbocker（IBM Distinguished Engineer）が、高帯域・高効率なAIシステムを実現する先進チップレット実装と光電融合（コパッケージド・オプティクス : CPO）の最新動向を解説します。

グローバル・リサーチ・リーダー（自動車・エレクトロニクス・エネルギー・公益事業担当）鈴木のりこが、SEMIとの共同調査レポートをもとに、AI半導体の需給逼迫が企業戦略に与える影響と、今後のシリコン競争の行方を読み解きます。

IBM Research ZurichのAlessandro Curioniが、AIを活用した材料探索技術「Material DX」により、環境負荷低減と半導体製造の持続可能性向上を目指す取り組みを紹介します。

IBM Research 東京基礎研究所で半導体事業部を率いる山道 新太郎が登壇。業界リーダーとともにフォトニクス、モビリティー、AI分野におけるチップレット技術の可能性を議論します。

スピーカー
Mukesh Khare

GM, IBM Semiconductors and VP, Hybrid Cloud Research
John Knickerbocker

Chiplet & Adv Packaging Department  Distinguished Engineer
鈴木 のり子

Global Research Leader - Electronics Industry  IBM Institute for Business Value
Alessandro Curioni

Vice President Europe and Africa  Director IBM Research Zurich
山道 新太郎

東京基礎研究所 セミコンダクター 新川崎事業所長 理事
ブース展示

場所：西アトリウム1階 正面入口 A1111

今年のIBMブースは、“見る”から“体験する”へ。
IBMが長年培ってきた半導体研究と技術革新の積み重ねが、いまのAI時代を支える確かな基盤となり、そしてこれからの持続可能な社会を形づくる原動力へと進化しています。

ブースでは、「Inventing What’s Next」をテーマに、パフォーマンスと電力効率を追求する前工程の微細化技術、微細化の限界を超える後工程の最新パッケージング技術、さらにSiViewを中核とした半導体製造工場のオートメーション化技術など、半導体に関する最前線を体験的に理解できる展示を展開します。

また、脳の構造に着想を得た超低消費電力AIチップや、生成AIを支えるAI アクセラレーター、AIを活用した材料開発支援プラットフォームなど、AIの進化を支える半導体研究にもフォーカス。

さらに、今年は最新の量子コンピューターIBM Quantum System Twoのレプリカを展示。半導体からAI、量子コンピューティングへと続くIBMの未来のビジョンを、“見て・触れて・対話する”体験を通して感じていただけます。

見どころ：興味に合わせた展示体験・研究員と直接対話できる体験型ブースにてご紹介いたします。
半導体の革新技術

微細化・パッケージング・電力効率の最前線を体験（2nmウェハー／Nano Stack構造模型／光電融合／パッケージング・ソリューション）
AIを支える半導体

超低消費電力AIアクセラレーター、AIチップ（AIU Spyre／AIU analog）
次世代半導体製造実行システム

統合型スマートファクトリー・プラットフォームAI-powered Fab Automation
AI×材料開発

材料探索を加速する「Material DX」プラットフォーム
量子コンピューターの未来

IBM Quantum System Two原寸大レプリカを初展示
ミニステージ

場所：IBMブース内

ミニステージでは、IBM Researchの研究者が、最先端のテクノロジーや研究成果を 来場者の皆さまに直接ご紹介します。 AIや半導体、量子コンピューティングなど、IBMが世界各地で進める多彩な研究テーマごとに、  “未来を共に創るための技術革新“を、5〜10分のショート・セッションでわかりやすく解説します。

セッション情報は後日公開予定

*プログラムおよび登壇者は事前の予告なく変更される場合がございます。  