IBMは今年も、世界最大級の半導体を主軸にした展示会「SEMICON Japan 2025」（12月17日（水）〜19日（金））に出展します。今年のイベントテーマは、「AI × サステナビリティ × 半導体」。

IBM講演ではIBMの半導体研究をリードする Mukesh Khare をはじめ、国内外の研究者・リーダーが登壇し、AI時代の半導体が切り拓く未来を語ります。

IBMブースでは「未来を創る：持続可能な社会のための半導体」を掲げ、AI時代を支える最先端技術を“見て、触れて、体感できる”展示を、IBM研究員が直接ご紹介します。

SEMICON Japan 2025にご来場の際は、ぜひIBMの講演および展示ブースにお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

日時：2025年12月17日（水）〜12月19日（金）

会場：東京ビッグサイト

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

※本イベントは事前の来場登録が必要です（無料）

来場登録はこちら