どのような組織にとっても、クラウド拡張時の大きな壁になるのはコストです。"Pay as you go"(支出を収入の水準内に収める)が、 "Pain as you grow"(成長に伴う痛み)のように感じられ、実施に二の足を踏ませることにもなりかねません。実際にクラウドは、支出を減らしているのでしょうか?私たちのインフラは、規格や基準に準拠しているのでしょうか?私たちのポリシーは守られているでしょうか?

IBM Multicloudはこのような疑問に答えるのに役立ちます。ユーザーにとって使いやすいダッシュボードと自動化機能により、Microsoft AzureやAWS、Google Cloud、IBM Cloud、Openshift、Kubernetes、およびオンプレミスのVMwareを横断するクラウド資産とコストを完全に制御し、透明化することができます。このため、なにか疑問があれば、わずか数回のクリックで正確な答えを見つけることができます。