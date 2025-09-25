Bluetabによるデータ準備で生成AIを実現

Bluetabは、人工知能とクラウドの機能を統合し、技術変革を加速して、先進的な企業がデータ・プラットフォームを設計、構築、進化できるよう支援しています。

 

15年以上の経験を持つBluetabは、先進技術とアジャイル手法を組み合わせ、お客様のデータに関する課題の解決に取り組んでいます。
チームを構成する専門家は、ビジネスを理解し、技術に精通し、お客様一人ひとりと密接に協力しながら、実際の成果を創出します。

データの価値を引き出し、最大化することで、プロセスを変革し、より良い意思決定を可能にし、人工知能の戦略的活用を推進します。

Bluetabは、緊密で協働的な働き方を実践し、知識、経験、専門性に基づいた取り組みを重視しています。

真の変革は、経験、責任、そして持続可能な具体的な成果を長期的に実現することに注力する、専門的な視点から生まれると確認しています。

メリット

データとAIの専門知識

チームは深い技術的知識とビジネス上の知識を活かし、あらゆる段階でデータの価値を最大化します。
カスタマイズ可能で拡張性のあるソリューション

お客様ごとに最適なカスタム・アーキテクチャーを設計し、ビジネスの成長に応じて拡張できるよう構築します。

 
未来を見据えた構想

先進技術を活用し、効率性、収益性、機敏性において実際の成果をもたらします。
既存プラットフォームのモダナイゼーション

旧式のシステムをクラウドネイティブ・アーキテクチャーに置き換え、より優れたパフォーマンスと低コストを実現します。
データ・ガバナンスと規制順守

データ・リネージュ、品質管理、カタログ化のソリューションを導入し、コンプライアンスの確保と信頼の構築を支援します。
業務改善のためのAI

保守、顧客サービス、不正アクセス検知などの領域で予測モデルを活用します。

ケイパビリティ―

データ戦略 データの準備 データAI製品
参考情報
Truedat
データ・ガバナンス戦略の実装を加速します。
Fastcapture
生成AIを活用してメタデータを自動生成します。
Spark tune
Sparkのデータ・プロセスとプラットフォームを最適化し、強化します。
