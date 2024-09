市場の変化の先を行くには、組織がプロセスとワークフローを迅速に進化できるようにする無駄のないデジタル・コアが必要です。SAP の顧客にとって、これは ERP を S/4HANA Cloudに移行することを意味します。これは総合的な変革であり、クラス最高の専門知識とテクノロジーを備えた献身的なパートナーが必要です。

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAPは、IBM CloudにおけるS/4HANAの導入を加速・簡素化するプレミアム・サプライヤー・オプションで、アドバイザリー・サービスから実装サービス、Cloud IaaS、アプリケーションおよびインフラ管理まで、すべてを管理する信頼できる単一のパートナーを提供します。