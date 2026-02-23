リソースの割り当てと管理を統合することで、Würth Groupは、IBM Powerサーバーのプール全体で、600を超える論理パーティション（LPAR）を柔軟かつ効率的に実行できるようになりました。このソリューションは、新しいSAP S/4HANAアプリケーションへの変換のために、Linux上で動作する100以上のSAP HANAデータベースを強化します。

「以前は、リソースが限られていたため、テストや開発タスク用の新しいシステムを迅速に提供することが難しいことがありました」とKarsten Hespelt氏は言います。「従来はシステムを手動で移動させ、各サーバーのワークロードを管理する必要があり、非常に手間のかかる作業でした。新しいIBM PowerサーバーとIBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacityを導入したことで、マルチシステムリソース共有構成により、新規環境とクローン環境の両方を非常に迅速にプロビジョニングできるようになりました。これにより、私たちのダイナミックでアジャイルなトランスフォーメーションプロジェクトを加速させることができます。IBM Powerプラットフォームの高レベルのオートメーションと組み合わせることで、よりレジリエントなシステムオペレーションを実現できます。」

「IBM Powerの柔軟性により、SAP S/4HANAへの移行前、移行中、移行後に同じインフラストラクチャーを使用できます」とJörg Engel氏は説明します。「これにより、常にフルリソースを活用しながら、アプリケーションを簡単かつ段階的に移動および拡張できるため、オーバープロビジョニングが減り、コスト効率が向上します。これにより、移行プロセス全体を通じて2万人の同時ユーザーに対して最適化されたパフォーマンスを提供できるのです。」

ビジネストランザクションのかなりの部分が中央のSAPアプリケーションによって処理されているため、信頼性と24時間体制の可用性はWürth Groupにとって非常に重要です。Jörg Engel氏は次のように付け加えます。「特に月末にかけて、4万4,000人の常勤のグローバルセールススタッフは、毎月の目標を達成するために24時間365日ビジネスアプリケーションを使用して販売取引を完了しています。IBMソリューションにより、営業チームをサポートし、グローバル・ビジネスを成長させるための強固な基盤を手に入れることができました。」

Würth Group向けのIBM Powerプラットフォームのもう1つの主要な機能は、そのスケールアップ機能です。「IBM Powerプラットフォームのアーキテクチャのおかげで、SAPビジネス・アプリケーション用の100TBの大規模データベースを100個のIBM Powerプロセッサー・コアで問題なく実行でき、すべてのユーザーとビジネス・プロセスに卓越したパフォーマンスを提供できます」とKarsten Hespelt氏は言います。「SAP S/4HANAへの移行の一環として、私たちはこのデータベースの最適化に取り組んでいます。先進的なデータ圧縮と包括的なデータプルーにんぐを活用し、より小さな20GBのSAP HANAデータベースに移行することで、中央のビジネスプロセスを将来も維持できるようになります。」

IBM Powerサーバーは、最大のアップタイム、レジリエンス、サイバーセキュリティーを実現するように設計されています。このアプローチには、ホットスワップ可能なコンポーネント、組み込みの冗長化機能、仮想化が含まれます。この慎重なシステム設計の結果、Würth GroupはSAPアプリケーションとデータベースをIBM Power8に移行して以来、複数のシステム世代にわたり、インフラストラクチャ関連のIBM Powerサーバーの予期せぬダウンタイムを一切経験していません。同様に、保守性の重視により、標準化されたシステム管理を可能にする極めて安定したハードウェアプラットフォームが実現されています。また、IBM Powerサーバーは、耐量子暗号を使用したハードウェア・アクセラレーションによる透過的なメモリー暗号化も提供し、現在および将来の脅威からビジネス・データをさらに効果的に保護します。「IBM Powerサーバーでは、ファームウェアの更新などのすべてのインフラストラクチャのメンテナンスを、ビジネス・アプリケーションやユーザーのダウンタイムなしで完了できます」とKarsten Hespelt氏は付け加えます。「IBM PowerVM® Enterprise EditionのLive Partition Mobility機能は、計画的なダウンタイムがほぼゼロのソリューションを提供するための基盤です。他のプラットフォームでは、安全な動作を維持するために、より長い保守期間が必要であり、計画ダウンタイムは 4 倍になります。」

Jörg Engel氏は次のように締めくくりました。「私たちはIBMおよびSVAと15年以上ともに仕事をしてきました。この間、SVAはIBMとSAPソリューションに関する深い知識を何度も実証してきました。SVAとIBMの専門家が、シームレスなモダナイゼーションを促進し、ビジネスリスクを最小限に抑えるために、このアップグレードを専門的に準備しました。私たちは共に、最新のインフラストラクチャーのアップグレードをスムーズに完了し、可用性とパフォーマンスを確保しながら、将来に向けた新たな柔軟性と容量を提供しました。SAPソリューションをより迅速に取り入れ、最新の機能と改善点を利用できるようになりました。これにより、SAP環境の将来性を確保し、ビジネスのクラウド対応力を高めることができました。」