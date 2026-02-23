Würth Group、SVA、IBM
Würth Groupでは、競争で勝ち続けるために、創造的な新しいコンセプトを迅速に市場に投入することが不可欠です。Würth Groupは、デジタル・サービス、IoT（モノのインターネット）機能、持続可能な品質を自社製品に取り入れることで、顧客のニーズに応えながら、環境面および社会的責任に対応しています。
Würth Groupは、ビジネスプロセスを簡素化し、オペレーションを合理化し、効率を高めるために、大規模なモダナイゼーションイニシアチブに取り組んでいます。グループ内の IT サービスプロバイダーであるWürth ITと協力して、同社は重要なコア・ビジネスアプリケーションとデータベースを最先端のSAP S/4HANA®ソリューションとインメモリのSAP HANA®プラットフォームに移行しています。Würth ITは、Würth GroupのオペレーションをサポートするグローバルなITインフラストラクチャ、アプリケーション、およびデジタルソリューションを運用しています。
Würth ITのSAPテクノロジーチームリーダーであるJörg Engel氏は次のように述べています。「Würth Groupはデジタル化によって推進されています。変化するグローバル市場で競争に勝つためには、Würth ITは、Würth Groupに最新のアプリケーション、ツール、テクノロジーを提供する必要があります。私たちは、グループの24時間年中無休のマルチチャネル・オペレーションのシームレスな移行を可能にし、ビジネス・リスクを軽減し、成長と革新を続けるために必要な性能を提供する、将来を見据えたSAPのプラットフォームを探していました。
計画されたインフラストラクチャーのアップグレードと並行して、Würth Groupはプロセスを改善することで運用の卓越性を高めることも目指していました。つまり、Würth ITは、複雑なビジネスとITのトランスフォーメーション全体を通じて、すべてのシステムとアプリケーションの高可用性を促進するために、柔軟性、拡張性、信頼性の高い基盤を提供する必要がありました。
Würth IT は、IBM プラチナパートナーの SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) と連携して、SAP アプリケーション用の柔軟でスケーラブルなインフラストラクチャをデプロイしました。これは、IBM ® Power ® エンタープライズサーバーをベースにしています。この完全仮想化環境では、IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacityを使用して、柔軟なIT運用にクラウドのような俊敏性を提供します。
SVAとWürth ITは、最新のIBMおよび Red Hat® 管理ツールを用いた自動化されたオペレーションおよびオーケストレーション層を確立し、システムの一貫性と全体的なセキュリティを向上させました。これにより、DevOpsのベスト・プラクティスであるInfrastructure as Code（IaC）を使用して、仮想化管理を簡素化し、オペレーションを標準化し、生産性をさらに向上させることができます。
新しいSAP S/4HANAソリューションランドスケープ向けの高速で高性能かつレジリエントなデータ・ストレージは、 SAN Volume Controller ノードを通じて提供されており、IBM Spectrum® Virtualize Softwareで構築され、クラスターとして構成され、複数の IBM Storage FlashSystem ディスク・アレイによってバックアップされています。
Würth ITの上級Unixシステム管理者であるKarsten Hespelt氏は、次のように付け加えています。「IBMプラチナ・パートナーであるSVA社と連携できることを非常にうれしく思います。チームとのコラボレーションは非常に素晴らしいものです。彼らは、IBMスタック全体にわたって最新のテクノロジーをデプロイし、システムの性能をファイン・チューニングするための貴重なガイダンスと実践的な支援を提供してくれます。当社はSVAと連携し、高度なIBM Power機能を活用して、ユーザーにとって目立った混乱なく新しいIBM Power® インフラストラクチャへの移行を完了しました。SVA はIBMとの月例会議でも積極的にサポートしてくれており、当社の IT オペレーションの信頼性と効率性をさらに高める方法を正確に把握しています。彼らは定期的にセキュリティパッチをレビューして推奨してくれるので、最大限の可用性と保護を実現できます。」
Würth Groupは、重要なSAPシステムを実行するためにIBMとRed Hatオペレーティング・システムを利用しています。同社は、最重要なサーバーの一部にIBMの信頼性ソリューションを実装し、高度な障害検知、フェイルオーバー、復旧機能により、ほぼ継続的なアプリケーションの可用性を実現しました。
SAPアプリケーションは、Würth Groupの多くのプロセスにおいて重要な役割を果たしています。このソリューション環境には、SAP S/4HANAアプリケーション、SAP HANAデータベース、SAP Extended Warehouse Management、SAP Business Warehouse powered by SAP HANAおよびその他のSAPソリューションが含まれます。Würth Groupは、SAP Cloud Connectorソフトウェアを使用して、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーを構築し、オンプレミスのソリューションをクラウドに接続することで、遅延の問題なく、アプリケーションをSAP Business Technology Platformに確実かつ迅速に統合しています。
Würth ITのインフラストラクチャー責任者であるHarald Holl氏は次のように述べています。「IBM Powerを活用することで、最大限の可用性、最高レベルのセキュリティー、最適な性能を実現できます。これは SAP ワークロードを最適化するための完璧な基盤です。IBMとSVAとの連携は完璧で、両チームのコミットメントと専門知識が導入を成功させる鍵でした。」
リソースの割り当てと管理を統合することで、Würth Groupは、IBM Powerサーバーのプール全体で、600を超える論理パーティション（LPAR）を柔軟かつ効率的に実行できるようになりました。このソリューションは、新しいSAP S/4HANAアプリケーションへの変換のために、Linux上で動作する100以上のSAP HANAデータベースを強化します。
「以前は、リソースが限られていたため、テストや開発タスク用の新しいシステムを迅速に提供することが難しいことがありました」とKarsten Hespelt氏は言います。「従来はシステムを手動で移動させ、各サーバーのワークロードを管理する必要があり、非常に手間のかかる作業でした。新しいIBM PowerサーバーとIBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacityを導入したことで、マルチシステムリソース共有構成により、新規環境とクローン環境の両方を非常に迅速にプロビジョニングできるようになりました。これにより、私たちのダイナミックでアジャイルなトランスフォーメーションプロジェクトを加速させることができます。IBM Powerプラットフォームの高レベルのオートメーションと組み合わせることで、よりレジリエントなシステムオペレーションを実現できます。」
「IBM Powerの柔軟性により、SAP S/4HANAへの移行前、移行中、移行後に同じインフラストラクチャーを使用できます」とJörg Engel氏は説明します。「これにより、常にフルリソースを活用しながら、アプリケーションを簡単かつ段階的に移動および拡張できるため、オーバープロビジョニングが減り、コスト効率が向上します。これにより、移行プロセス全体を通じて2万人の同時ユーザーに対して最適化されたパフォーマンスを提供できるのです。」
ビジネストランザクションのかなりの部分が中央のSAPアプリケーションによって処理されているため、信頼性と24時間体制の可用性はWürth Groupにとって非常に重要です。Jörg Engel氏は次のように付け加えます。「特に月末にかけて、4万4,000人の常勤のグローバルセールススタッフは、毎月の目標を達成するために24時間365日ビジネスアプリケーションを使用して販売取引を完了しています。IBMソリューションにより、営業チームをサポートし、グローバル・ビジネスを成長させるための強固な基盤を手に入れることができました。」
Würth Group向けのIBM Powerプラットフォームのもう1つの主要な機能は、そのスケールアップ機能です。「IBM Powerプラットフォームのアーキテクチャのおかげで、SAPビジネス・アプリケーション用の100TBの大規模データベースを100個のIBM Powerプロセッサー・コアで問題なく実行でき、すべてのユーザーとビジネス・プロセスに卓越したパフォーマンスを提供できます」とKarsten Hespelt氏は言います。「SAP S/4HANAへの移行の一環として、私たちはこのデータベースの最適化に取り組んでいます。先進的なデータ圧縮と包括的なデータプルーにんぐを活用し、より小さな20GBのSAP HANAデータベースに移行することで、中央のビジネスプロセスを将来も維持できるようになります。」
IBM Powerサーバーは、最大のアップタイム、レジリエンス、サイバーセキュリティーを実現するように設計されています。このアプローチには、ホットスワップ可能なコンポーネント、組み込みの冗長化機能、仮想化が含まれます。この慎重なシステム設計の結果、Würth GroupはSAPアプリケーションとデータベースをIBM Power8に移行して以来、複数のシステム世代にわたり、インフラストラクチャ関連のIBM Powerサーバーの予期せぬダウンタイムを一切経験していません。同様に、保守性の重視により、標準化されたシステム管理を可能にする極めて安定したハードウェアプラットフォームが実現されています。また、IBM Powerサーバーは、耐量子暗号を使用したハードウェア・アクセラレーションによる透過的なメモリー暗号化も提供し、現在および将来の脅威からビジネス・データをさらに効果的に保護します。「IBM Powerサーバーでは、ファームウェアの更新などのすべてのインフラストラクチャのメンテナンスを、ビジネス・アプリケーションやユーザーのダウンタイムなしで完了できます」とKarsten Hespelt氏は付け加えます。「IBM PowerVM® Enterprise EditionのLive Partition Mobility機能は、計画的なダウンタイムがほぼゼロのソリューションを提供するための基盤です。他のプラットフォームでは、安全な動作を維持するために、より長い保守期間が必要であり、計画ダウンタイムは 4 倍になります。」
Jörg Engel氏は次のように締めくくりました。「私たちはIBMおよびSVAと15年以上ともに仕事をしてきました。この間、SVAはIBMとSAPソリューションに関する深い知識を何度も実証してきました。SVAとIBMの専門家が、シームレスなモダナイゼーションを促進し、ビジネスリスクを最小限に抑えるために、このアップグレードを専門的に準備しました。私たちは共に、最新のインフラストラクチャーのアップグレードをスムーズに完了し、可用性とパフォーマンスを確保しながら、将来に向けた新たな柔軟性と容量を提供しました。SAPソリューションをより迅速に取り入れ、最新の機能と改善点を利用できるようになりました。これにより、SAP環境の将来性を確保し、ビジネスのクラウド対応力を高めることができました。」
Würth Groupは、ドイツのキュンツェルザウに本社を置く、組み立ておよび締結材料の開発、製造、販売のリーダー企業です。グループは現在、80の国または地域に2,800以上の店舗を構え、400社以上の企業で87,000人以上の従業員を擁しています。同グループは2024会計年度に202億ユーロの売上高を記録しました。
Würth IT社は、グループ企業の社内ITサービス・プロバイダーおよびITコンサルティング会社で、すべてのグループ会社をサポートし、物流から販売、デジタル・ソリューションによるeコマースまで、Würth Groupのグローバル・ビジネス・プロセスを推進しています。
IBM プラチナパートナーのSVA System Vertrieb Alexander GmbHは、28 のオフィスに 3,800 人の従業員を擁する、ドイツを代表する IT システムインテグレーターです。SVAは高品質なITインフラと包括的なITサービスを専門としています。同社の技術専門家は、最適化とインテリジェントなソフトウェアソリューションを通じて企業が IT 投資の価値を最大限に高められるよう、カスタマイズされたガイダンスとサポートを提供します。
