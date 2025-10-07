オークランド大学が学生団体にエージェント・ソリューション開発の依頼
ニュージーランドの有力教育機関であるオークランド大学（マオリ語名称：Waipapa Taumata Rau）の研究者たちは、研究に関わる資金、倫理、規制要件の複雑さに長年悩まされてきました。
研究プロジェクトを開始する前に、研究者は通常、国内外の資金提供機関に複数の助成金申請を提出しますが、それぞれに独自の応募資格要件、申請書式、評価基準があります。資金を獲得した後には、動物や人間の被験者を伴う研究に対して、国の倫理委員会や所属機関の倫理委員会から承認を得る必要があります。さらに、輸出管理対象となるデータや技術を海外の共同研究者に送る場合は、ニュージーランド政府から輸出許可を取得する必要があります。これらすべての要件が研究者の負担となり、研究に充てられる時間を大幅に削減し、遅延や不満を生じさせています。
これらのストレスの溜まる遅延を解消するために、オークランド大学はIBMと協力し、AI修士課程の学生を対象としたハッカソンを開催しました。この取り組みは、IBMのシニアAI・生成AIスペシャリストと、同大学人工知能修士（MAI）プログラムのディレクターであるThomas Lacombe博士によって主導されました。両者は研究申請プロセスを中心にハッカソンの枠組みを構築し、ユニバーシティのResearch and Innovation OfficeのNick Kearns氏がユースケースを提供しました。学生を支援するため、IBMはIBM® watsonx.aiやIBM watsonx Assistantといったテクノロジー・プラットフォームを提供し、評価基準のための構造化入力、メンタリング、技術的専門知識をIBMビジネス・パートナーであるElementX社と共に提供しました。
IBM watsonx.aiを活用し、参加した学生チームはAI搭載エージェントを開発し、助成金申請、倫理申請、輸出管理許可申請のプロセスを効率化しようと取り組みました。公開文書のデータを使用し、few-shotプロンプティングによって審査員の期待に合わせることで、学生たちの概念実証ソリューションは、研究者に対して申請を改善し、資金提供機関、大学、政府の要件を遵守できるように関連性の高い文脈に即したフィードバックを提供しました。
学生たちが開発した概念実証ソリューションは、研究管理におけるエージェント型AIソリューションの価値と実現可能性を示し、研究者にとって大幅な時間短縮を実現できる可能性を示しました。テストされたサンプル申請のうち、AIエージェントは95％を正しい委員会に振り分け、申請プロセス中に既知のエラーの85％を検出しました。
ハッカソンの後も、大学とIBMは研究管理のためのエンタープライズ向けエージェント型ソリューションの開発を継続しています。IBM Cloud上にホスティングされたこれらのソリューションは、IBM watsonxを活用し、低コストで稼働するため、大学にとってスケーラブルでオンデマンドなツールとなっています。
オークランド大学は1883年に設立されたニュージーランド最大の大学で、4万人以上の学生が在籍しています。研究の卓越性とイノベーションへの取り組みで知られるこの大学は、幅広い分野にわたって学部・大学院プログラムを提供しています。
ElementX社は、高度なAIおよび機械学習ソリューションの開発を専門とするテクノロジー企業です。同社は、インテリジェントな自動化とデータ主導の洞察を通じてユーザーエクスペリエンスおよび効率を向上させる革新的な製品の作成に重点を置いています。顧客と緊密に連携して顧客固有のニーズを満たすソリューションを調整し、最先端のテクノロジーを活用して複雑な課題を解決し、デジタル変革を推進します。また、さまざまな業界の知見を持ち合わせており、堅牢で拡張性があり、かつ影響力のある成果を保証します。
