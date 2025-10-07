ニュージーランドの有力教育機関であるオークランド大学（マオリ語名称：Waipapa Taumata Rau）の研究者たちは、研究に関わる資金、倫理、規制要件の複雑さに長年悩まされてきました。

研究プロジェクトを開始する前に、研究者は通常、国内外の資金提供機関に複数の助成金申請を提出しますが、それぞれに独自の応募資格要件、申請書式、評価基準があります。資金を獲得した後には、動物や人間の被験者を伴う研究に対して、国の倫理委員会や所属機関の倫理委員会から承認を得る必要があります。さらに、輸出管理対象となるデータや技術を海外の共同研究者に送る場合は、ニュージーランド政府から輸出許可を取得する必要があります。これらすべての要件が研究者の負担となり、研究に充てられる時間を大幅に削減し、遅延や不満を生じさせています。