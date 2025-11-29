株式会社トレードワークス（以下、トレードワークス）は、金融機関向けインターネット取引システムの企画・開発や、ECプラットフォームなどのシステム構築を手がけています。自社パッケージ開発、クラウドサービス、多要素認証基盤サービスなどを主軸とし、企画から保守・運用まで一貫して提供することで、安定したシステムと円滑な金融取引を長年にわたり支援してきました。

トレードワークスの事業の柱である金融取引システム分野には、金融機関が長年抱えてきた課題が存在しました。従来のFX／CFDシステムは、金融機関ごとに個別開発・導入されていたため、開発期間の長期化やコストの増大が避けられませんでした。さらに、投資家ニーズや法規制への対応に伴う改修費用が重なり、システム構築全体のコスト負担を一層押し上げていたのです。こうした課題は、金融機関の競争優位性を低下させ、新たな投資家の獲得を阻むだけでなく、FX／CFD市場への新規参入を困難にしていました。

金融機関にとっては、これらの課題を解決しつつ、継続的な利用を促進するために、オールインワンのサービス提供によって投資家体験を向上させ、サービス拡充を図ることが急務となっていました。