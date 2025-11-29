株式会社トレードワークスは、FX/CFDシステムのシェアリングにより、コストと時間を抑えた革新的な金融取引基盤の構築を実現しました。
株式会社トレードワークス（以下、トレードワークス）は、金融機関向けインターネット取引システムの企画・開発や、ECプラットフォームなどのシステム構築を手がけています。自社パッケージ開発、クラウドサービス、多要素認証基盤サービスなどを主軸とし、企画から保守・運用まで一貫して提供することで、安定したシステムと円滑な金融取引を長年にわたり支援してきました。
トレードワークスの事業の柱である金融取引システム分野には、金融機関が長年抱えてきた課題が存在しました。従来のFX／CFDシステムは、金融機関ごとに個別開発・導入されていたため、開発期間の長期化やコストの増大が避けられませんでした。さらに、投資家ニーズや法規制への対応に伴う改修費用が重なり、システム構築全体のコスト負担を一層押し上げていたのです。こうした課題は、金融機関の競争優位性を低下させ、新たな投資家の獲得を阻むだけでなく、FX／CFD市場への新規参入を困難にしていました。
金融機関にとっては、これらの課題を解決しつつ、継続的な利用を促進するために、オールインワンのサービス提供によって投資家体験を向上させ、サービス拡充を図ることが急務となっていました。
これらの課題解決のためにトレードワークスが着目したのが、FX /CFD システムのアプリケーション・サービス・プロバイダー（ASP）型サービスです。トレードワークスは、強固な基盤の構築にあたり、可用性とパフォーマンスに優れたIBM® Power/IBM® iを採用しました。
また、これまで培ってきたクラウド基盤上での高い技術とセキュリティの実現力、ユーザビリティを重視したUI/UX設計の強みを活かし、金融取引システムで豊富な経験を持つメンバーによる新たなASP型サービスの開発を開始しました。
「ミッションクリティカルな金融システムを構築するにあたり、求められたのは高い安定性と信頼性でした。特に、FX/CFD取引においては、膨大な取引データをリアルタイムに処理するための高い処理能力が不可欠でした。さらに、近年ますます重要性を増すセキュリティ対策の強化も大きな課題となっていました。これらの要件を総合的に満たす最適な基盤として、IBM Power/IBM iを採用しました」と、同社ソリューション事業部、執行役員の中原 和幸氏は経緯を振り返ります。
こうして誕生したのが、金融機関向けの革新的なシェア型ASPサービス「TradePower FX/CFD」です。シェア型によるスケーラビリティを活かしたコスト削減に加え、参入時のコスト障壁を大幅に軽減することに成功しました。
トレードワークスは、GMOあおぞらネット銀行株式会社の店頭外国為替証拠金取引サービス「GMOあおぞらFX」へ、「TradePower FX/CFD」を提供しています。同銀行では、2025年8月10日より本番稼働を開始し、今後のFX/CFDサービスの進化を加速させています。
GMO あおぞらネット銀行での導入を皮切りに、トレードワークスはFX/CFD市場でのさらなる事業拡大を図るとともに、より多くの金融機関への導入を予定しています。
今後も継続的な機能強化を通じて顧客満足度の向上と金融機関の発展に貢献するため、AIを活用したリスク管理機能や自動取引機能の開発に取り組むとともに、海外市場への展開も視野に入れ、金融機関のデジタル化を支援します。
株式会社トレードワークス（東証STD 3997 東京都港区 代表取締役社長：齋藤 正勝）は、金融機関向けのインターネット取引システムの企画・開発を行うフィンテック企業です。クラウド基盤上で高い信頼性とセキュリティを実現し、ユーザビリティを重視したUI/UX設計を強みとしています。IT業界における豊富な経験を持つメンバーが在籍し、次世代の金融サービスを支える存在として注目されています。トレードワークスが持つ次世代型証券取引システム基盤とあわせ、ミッションパッケージサービス、生成AI等の利活用による海外への展開も目指しています。
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBMのロゴは、IBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。本書は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国または地域であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
引用または説明されているすべての事例は、一部のクライアントがIBMの製品を使用し、達成した結果の例として提示されています。実際の性能、コスト、削減効果、またはその他の結果は、運用環境によって異なる場合があります。