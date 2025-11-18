この課題に対し、あんしん生命はIBM Client Engineeringと共創し、IBM® watsonx.ai を活用した分類・分析モデルの開発に着手しました。プロジェクトは、ビジネス部門とIT部門が連携し、両者の知見を融合させながら進行。ビジネス部門が要件定義とユーザーテストを、IT部門がプロジェクトマネジメントとアーキテクチャー設計を担当し、IBMは実装案の提示と生成AIに関するナレッジ提供を行いました。週次サイクルでアジャイル開発を進めることで、スピード感のある取り組みが実現しました。

第一段階では「業務効率化」に焦点を当て、電話などの「お客様の声」データを生成AIに取り込み、業界共通の約40種のコードに分類。第二段階では「分析の高度化」を目的に、自社で設定した重要キーワードをハッシュタグとして抽出し、クラスター分析を行うことで、これまで困難だったテキストデータの分析が可能になりました。

分類・分析の精度においては、watsonx.aiの自然言語処理技術と検索拡張生成（RAG）を組み合わせることで、高精度と柔軟性の両立を実現。セキュリティー面でも、IBM Cloud上でwatsonx.aiを稼働させているため、安心して個人情報を扱うことができました。

プロジェクトの円滑な進行を支えたのは、ビジネス部門とIT部門がタッグを組む「アプリケーションオーナー制度」という枠組みです。PoCからスモールスタートで本格開発へと進めることで、必要な機能の見極めと適切なリソースの投入が可能になりました。また、精度は最初から完璧を求めず、70〜80％を目安に「まずは動かしてみる」という姿勢で挑むことで、取り組みが活性化し、スピード感を保ったままプロジェクトを前進させる一助となりました。

今回のプロジェクトを担当した、あんしん生命IT企画部 デジタル⽀援グループ課⻑の今給黎 宏治 （いまきいれ こうじ）氏は、プロジェクトを円滑に進めるポイントについて次のように語ります。「生成AIに対し、『何でもやってくれる万能ツール』という過信を避けつつ、かつ過小評価にも陥らないよう、各部署の期待値コントロールが鍵になります。そのためにも、週次のアジャイル開発で実際に動くプロダクトを用いながら都度ユーザー検証を行い、改善を重ねていくことで、ユーザー部門の皆さんにも納得感を持ってプロジェクトに取り組んでもらうことが大切です」。