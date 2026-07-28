自信を持ってAI駆動型のトランスフォーメーションを加速

Taiwan Business BankはIBMと提携して、デジタル・バンキング基盤をモダナイズし、将来のイノベーションに向けたスケーラブルなフレームワークを構築しました。同銀行は長年にわたる関係を基盤として、IBMのテクノロジーと専門知識を活用して業務効率を向上させ、レジリエンスを強化し、責任あるAIの導入をサポートしています。

トランスフォーメーションには、コア・バンキング・インフラストラクチャーのモダナイゼーションが含まれ、プラットフォーム間でのクリティカルなデータのリアルタイム同期が可能になり、顧客情報へのアクセスが大幅に改善されました。TBB社はまた、ディザスター・リカバリーを強化し、オペレーショナル・レジリエンスに関する規制要件を満たすために、IBM Cloudベースのバックアップ機能をデプロイしました。

AIの採用が加速するにつれて、銀行は責任を持って組織全体にAIを拡大できるように、全社的なAIガバナンスのフレームワークを確立しました。IBM watsonx.aiを活用し、watsonx.data、watsonx.governanceを活用して、同行は信頼できるデータの準備やAIモデルの開発からガバナンス、コンプライアンス、監視に至るまで、AIライフサイクルを強化しました。こうして、信頼できる顧客データへのアクセスが改善されたことで、より迅速な意思決定やより即応性のあるサービス、そして全社的に管理される全社的なAIフレームワークによる将来のAIユースケースに向けた基盤が強化されました。実装プロセス全体を通じて、IBM Expert LabsはTBBチームと緊密に連携して、ユースケースを検証し、ガバナンス管理を実装し、プラットフォームの導入の成功をサポートしました。

長期的なイノベーションを支援するために、同行はIBMのESSOとACPフレームワークも採用し、ソフトウェア、技術的専門知識、最新テクノロジーへの予測可能なアクセスを提供するとともに、調達と運用計画を簡素化しました。