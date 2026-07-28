自信を持ってAI駆動型のトランスフォーメーションを加速

Taiwan Business Bankは、オペレーションをモダナイズし、レジリエンスを強化し、信頼できるAIガバナンスを確立しています。
1世紀以上にわたり、Taiwan Business Bank（TBB）は中小企業にサービスを提供することで台湾の経済を支援してきました。しかし、顧客の期待が進化し、デジタル・バンキングの導入が加速するにつれて、この銀行は大きな課題に直面しました。それは、金融機関が規制の厳しい業界で求められる安定性、セキュリティー、コンプライアンスを維持しながら、より迅速にイノベーションを実現するためのものです。
パンデミック中に、アクティブなお客様が大幅に増加し、取引量が50%以上増加し、モバイル決済活動が急増したため、プレッシャーが強まりました。同時に、規制当局は運用のレジリエンス、クラウドへの対応、AIガバナンスに関する新しい要件を導入しました。これに対応するために、TBBはクリティカルな銀行システムをモダナイズし、顧客の洞察へのアクセスを改善し、ディザスター・リカバリー機能を強化すると同時に、責任あるAI導入のための信頼できる基盤を構築する必要がありました。トランスフォーメーションを行わなければ、この銀行には、イノベーションを遅らせ、業務の複雑性を増加させ、顧客にシームレスなデジタル・エクスペリエンスを提供する能力を制限するリスクがありました。
Taiwan Business BankはIBMと提携して、デジタル・バンキング基盤をモダナイズし、将来のイノベーションに向けたスケーラブルなフレームワークを構築しました。同銀行は長年にわたる関係を基盤として、IBMのテクノロジーと専門知識を活用して業務効率を向上させ、レジリエンスを強化し、責任あるAIの導入をサポートしています。
トランスフォーメーションには、コア・バンキング・インフラストラクチャーのモダナイゼーションが含まれ、プラットフォーム間でのクリティカルなデータのリアルタイム同期が可能になり、顧客情報へのアクセスが大幅に改善されました。TBB社はまた、ディザスター・リカバリーを強化し、オペレーショナル・レジリエンスに関する規制要件を満たすために、IBM Cloudベースのバックアップ機能をデプロイしました。
AIの採用が加速するにつれて、銀行は責任を持って組織全体にAIを拡大できるように、全社的なAIガバナンスのフレームワークを確立しました。IBM watsonx.aiを活用し、watsonx.data、watsonx.governanceを活用して、同行は信頼できるデータの準備やAIモデルの開発からガバナンス、コンプライアンス、監視に至るまで、AIライフサイクルを強化しました。こうして、信頼できる顧客データへのアクセスが改善されたことで、より迅速な意思決定やより即応性のあるサービス、そして全社的に管理される全社的なAIフレームワークによる将来のAIユースケースに向けた基盤が強化されました。実装プロセス全体を通じて、IBM Expert LabsはTBBチームと緊密に連携して、ユースケースを検証し、ガバナンス管理を実装し、プラットフォームの導入の成功をサポートしました。
長期的なイノベーションを支援するために、同行はIBMのESSOとACPフレームワークも採用し、ソフトウェア、技術的専門知識、最新テクノロジーへの予測可能なアクセスを提供するとともに、調達と運用計画を簡素化しました。
Taiwan Business Bankは、IBMにより、大手金融機関に期待される安定性とコンプライアンスを維持しながら、イノベーションを起こす能力を変革しました。以前は丸1日かかっていた顧客貢献度データへのアクセスが数秒で完了できるようになり、意思決定の迅速化とカスタマー・サービスの応答性が向上しました。
同行はデジタル・チャネル全体で運用レジリエンスを強化し、2025年を通じてコア・バンキング・システム、インターネット・バンキング、モバイル・バンキング、ATMサービスで中断ゼロを達成しました。規制への対応力も、クラウドベースのバックアップ機能によって、ディザスター・リカバリーと事業継続性を強化することで向上しました。
AIを活用したプロセスの改善により、組織全体で測定可能な効率化が実現しました。Enjoy e-Loanサービスのローン審査処理時間は40％短縮され、デジタル口座開設はわずか6分で完了し、マーケティングコンテンツの作成は2～4時間から1分未満に短縮されました。
現在、TBBは、組織が信頼、レジリエンス、規制の信頼性を維持しながら、より迅速にイノベーションを起こし、ガバナンスを強化し、顧客により良いエクスペリエンスを提供できるようにするために、スケーラブルなデジタルおよびAI基盤を確立しました。同行がトランスフォーメーションの取り組みを継続する中、IBMは戦略的テクノロジー・パートナーであり続け、レジリエントなインフラストラクチャー、AIガバナンス、継続的イノベーションを通じて将来の成長を支援します。
Taiwan Business Bank（TBB）は、1915年に設立された、台湾に本社を置く大手金融機関です。1世紀以上にわたって中小企業にサービスを提供し、台湾全土の消費者や企業にサービスを拡大してきました。TBB社は、幅広い銀行、融資、決済、金融サービスを提供し、信頼できる金融ソリューションとデジタル・イノベーションを通じて顧客が成長を達成できるよう支援しています。
© Copyright IBM Corporation.July, 2026.
IBM、IBM Cloud、IBM watsonx、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governanceは、米国およびその他の国または地域におけるIBMコーポレーションの商標または登録商標です。本書は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国または地域であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
クライアントの事例は、そのクライアントがIBMの製品をどのように使用し、どのような結果を得たかを示すための例として提示されています。実際の性能、コスト、削減効果、またはその他の結果は、運用環境によって異なる場合があります。