AI搭載APIでState Customs Committee of Uzbekistanのスピード、正確性、コンプライアンスを向上
世界貿易が加速し、多様化する中で、税関当局はプロセスのモダナイズと進化を目指しています。Customs Committee of Uzbekistanの従業員が、品目の複雑な文章の説明など、増え続ける申告に直面して、長い解釈を必要とし、人為的ミスのリスクが増大したとき、同委員会は従来の労働集約的な申告処理プロセスをモダナイズする必要性を認識しました。
大統領令で定義された国家モダナイゼーションの優先事項に従って、委員会は税関管理にインテリジェントな自動化ソリューションを導入するという課題を設定しました。既存のプロセスは機能していましたが、リスク識別の効率、正確性、品質には大きな改善の余地がありました。
税関委員会委員長であるA. Yu. Mavlonov氏の指揮の下,委員会の専門家たちは、物品を正確に分類できるインテリジェントなシステムの構築に努め、それによって従業員が日常的な作業から解放され、より複雑なタスクに集中できるように努めました。
このようなソリューションの導入により、データ分析の新たな可能性が開かれ、世界貿易の将来の課題に対するシステムの準備体制が強化されました。
最高レベルの官公庁・自治体のサポートを受けて、チームは大規模なトランスフォーメーションの実施に着手しました。
モダナイゼーションの目標を達成するために、Customs Committee of UzbekistanはIBM Expert LabsおよびIBM Client Engineeringの専門チームと提携しました。両者は協力して、IBM Enterprise Design Thinking手法を適用し、AIのユースケースを分析しました。
IBM watsonx.aiのAIスタジオを利用して、チームは、高度な生成AIと機械学習テクノロジーを備えたMVPを共同開発しました。効率的なデータ・アクセスと分析を実現するために、このソリューションはIBM watsonx.dataのデータ・ストアと連携し、分散データ・ソース全体でAIワークロードを最適な性能対コスト比で拡張します。
このソリューションは、Llama 3.3大規模言語モデル（LLM）を使用してテキストフィールドから構造化データを抽出し、製品を正確に分類する強力なAPI上に構築されています。この機能により手動でのオペレーションが自動化され、より迅速で正確かつ一貫性のある申告処理が可能になります。
このソリューションは、既存の全面的にデジタル化された税関インフラストラクチャーに簡単に統合でき、ユーザー・フレンドリーなインターフェースを備えているため、従業員の間での幅広い導入を促進します。MVPに拡張性を組み込むことで、このソリューションは将来のAIユースケースの基盤を備えています。
開発から実装まで、IBMチームはソリューションが技術的要件だけでなく運用目標も確実に満たすようにハンズオンのサポートを提供し、ウズベキスタンにおけるよりインテリジェントで柔軟な税関管理システムの実現への道を切り開きました。
今後、IBMは税関委員会との技術面での協力を拡大し、AIのアプリケーションにおけるエクスペリエンスを共有し、税関管理および認可の分野で先進的なテクノロジーを探求するとともに、ソリューションを継続的に改善して効率を高める予定です。
新しいAI搭載の通関システムでは、申告処理が全面的に自動化されており、以前の2～3時間かかっていた処理時間が、わずか数秒に短縮されました。2024年だけでも、従業員が作業することなく、8万件以上の申告が完了し、これは50億米ドルに相当します。
予測分類と輸送コストを計算するためのインテリジェント・モジュールは、すでに産業界で稼働しています。この試験プロジェクトにより、LLMとクラウド・データ処理を活用したさらなるAI統合の基礎が築かれました。
委員会は次のような大きな成果を上げました。
運用上のメリットにとどまらず、委員会とIBMのコラボレーションは、AIとスケーラブルなテクノロジーを使用した公共部門のイノベーションの全国的な例となっています。このプロジェクトの成功により、ウズベキスタンのデジタル・トランスフォーメーションへの取り組みが強化され、公共サービス全体でより広範なAI導入の基礎が築かれました。
Customs Committee of the Republic of Uzbekistanは、国の税関活動を規制・管理する政府機関です。この委員会はタシュケントにあり、国際貿易の促進、企業や個人の国境警備と税関遵守の確保において重要な役割を果たしています。
近年、税関委員会は税関管理と認可プロセスのデジタル化を優先しています。過去3年間にわたって実施された取り組みのおかげで、同委員会は業種のデジタル成熟度において政府機関の中で第1位となっています。
watsonx.aiが、組織が自信を持ってAIソリューションを構築、デプロイ、拡張し、重要なオペレーション全体で効率性、精度、イノベーションを推進するのをどのように支援するかをご覧ください。
