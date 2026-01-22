世界貿易が加速し、多様化する中で、税関当局はプロセスのモダナイズと進化を目指しています。Customs Committee of Uzbekistanの従業員が、品目の複雑な文章の説明など、増え続ける申告に直面して、長い解釈を必要とし、人為的ミスのリスクが増大したとき、同委員会は従来の労働集約的な申告処理プロセスをモダナイズする必要性を認識しました。

大統領令で定義された国家モダナイゼーションの優先事項に従って、委員会は税関管理にインテリジェントな自動化ソリューションを導入するという課題を設定しました。既存のプロセスは機能していましたが、リスク識別の効率、正確性、品質には大きな改善の余地がありました。

税関委員会委員長であるA. Yu. Mavlonov氏の指揮の下,委員会の専門家たちは、物品を正確に分類できるインテリジェントなシステムの構築に努め、それによって従業員が日常的な作業から解放され、より複雑なタスクに集中できるように努めました。

このようなソリューションの導入により、データ分析の新たな可能性が開かれ、世界貿易の将来の課題に対するシステムの準備体制が強化されました。

最高レベルの官公庁・自治体のサポートを受けて、チームは大規模なトランスフォーメーションの実施に着手しました。