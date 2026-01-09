スコットランド社会保障庁、IBMおよびNordcloudと提携して行政レベルでのクラウド・コストの再考を先導
スコットランド政府の執行機関であるスコットランド社会安全保障庁は、最初からクラウド環境で動作するように設計されました。スコットランドの人々に公平かつ効率的に給付金を届けることを使命とするスコットランド社会保障庁は、クラウドネイティブ・テクノロジーの俊敏性と拡張性を取り入れ、Amazon Web Services（AWS）上にインフラを構築しました。
しかし、急速な成長には隠れたコストが伴いました。組織の規模が拡大するにつれて、クラウド支出は増加しましたが、それを追跡または最適化するために必要な専用のガバナンスがありませんでした。このような状況下で、スコットランド社会保障庁は2つの差し迫った課題に直面していました。
提供プログラムの終了が近づき、英国政府とスコットランド政府の両方で予算上の制約に重点が置かれるようになったため、スコットランド社会保障庁は、スコットランド市民の価値を最大化することを明確な目標として、サービス提供を損なうことなくコストを最適化することを大幅に優先事項としました。
ビジネス上の課題に対処するため、スコットランド社会保障庁は投資を決断し、包括的なFinOpsトランスフォーメーションの策定と実施を支援するためにIBM Consulting®およびIBMグループ企業の Nordcloud社と提携しました。この実装は、クラウド支出を即座に可視化し、実用的なコスト最適化の機会を明らかにする主要なFinOpsツールであるIBM® Cloudability®プラットフォームの導入から始まりました。
パートナーシップの一方において、 IBM Consulting 、スコットランド社会保障庁のエンジニアリング部門のリーダー層と最高デジタル責任者（CDO）と緊密に連携して、クラウド使用による財務上の影響を評価し、変革のためのロードマップを定義しました。 この戦略的アドバイザリー業務は、IBMクラウド・プラットフォーム・エンジニアリング・サービスおよびIBMクラウド・テクノロジー戦略によって支えられ、スコットランド社会保障庁独自の公共部門環境に合わせたソリューションの設計を支援しました。
スコットランド社会保障庁は、完全管理型サービスを実装せず、Nordcloud社を選択し、戦略、運用モデルを定義し、必要なエンジニアリング作業と変更全体をサポートしました。たとえば、どのチームがクラウドのリソースを消費し、どれだけの費用を費やしているかを明らかにするショーバック・レポートが作成されます。これにより、スコットランド社会保障庁は正確なコスト帰属を保証し、説明責任という新しい文化を育むことができました。さらに、IBM Consultingチームは、無駄を特定して排除するためのカスタム分析と半自動化されたエンジニアリング・ソリューションも組み込みました。
変革を通じてセキュリティーが最優先事項であり続けました。IBM、Nordcloud社、スコットランド社会保障庁は、設計段階で組み込まれたセキュリティーとコンプライアンスを備えたAWS上でアプリケーションを再構築しました。これには、機関内部のセキュリティー基準に沿った「コード型コンプライアンス」プラクティスの導入、およびこれまで制御が欠けていたギャップを埋めることが含まれていました。チームはまた、ライセンスコストを削減するために、エンタープライズ・グレードのオープンソース・テクノロジーの使用を導入しました。さらに、自動化、手動分析、戦略的コンサルティングを組み合わせたオーダーメイドのFinOpsフレームワークを作成しました。
その結果、支出を最適化するだけでなく、デジタル・サービスの提供と運用のレジリエンスも強化された、よりスマートで透明性の高いクラウド戦略が実現しました。スコットランド社会保障庁は現在、英国の公共部門におけるFinOps機能の最前線にあり、他の組織が納税者に可能な限り最高の価値を提供するモデルとなっています。
変革の結果は即座に、そして大きな影響を及ぼしました。スコットランド社会保障庁は、わずか18か月で、3年間の予定で設定したコストの最適化目標を達成しました。初年度だけでも、同組織はクラウド・コストを30.4%削減しました。結果として、膨大なコストを節約することができ、そのうち78%は使用量の最適化によるものでした。
「私たちは、コストの最適化を実現しただけでなく、スコットランド社会保障庁が管理、説明責任、長期的な持続可能性を備えたFinOps運用モデルを構築するのを支援しました。クラウド・ユニット・エコノミクスの導入は、クラウドのビジネス価値を測るベンチマークとなりました。最後に、わずか18か月で3年分のコスト削減を達成したことは、戦略的なコンサルティングとエンジニアリングの連携の力を証明しています」とNordcloud社のFinOpsコンサルタント、Olga Zagraba氏とMarcin Walków氏は言います。
2018年に設立されたスコットランド社会保障庁は、スコットランド政府の行政機関です。ダンディーとグラスゴーに本部を置き、スコットランド全土の約180万人の人々を対象に17種類の給付を管理しています。約4,000人の職員を擁し、尊厳、公平、敬意という原則のもと、困っている人々を支援するために活動しています。
IBM Consultingは、クラウド支出を最小限に抑え、効率を最大化する構造、方法、ツールを提供します。
