スコットランド社会保障庁

ビジネス上の課題に対処するため、スコットランド社会保障庁は投資を決断し、包括的なFinOpsトランスフォーメーションの策定と実施を支援するためにIBM Consulting®およびIBMグループ企業の Nordcloud社と提携しました。この実装は、クラウド支出を即座に可視化し、実用的なコスト最適化の機会を明らかにする主要なFinOpsツールであるIBM® Cloudability®プラットフォームの導入から始まりました。

パートナーシップの一方において、 IBM Consulting 、スコットランド社会保障庁のエンジニアリング部門のリーダー層と最高デジタル責任者（CDO）と緊密に連携して、クラウド使用による財務上の影響を評価し、変革のためのロードマップを定義しました。 この戦略的アドバイザリー業務は、IBMクラウド・プラットフォーム・エンジニアリング・サービスおよびIBMクラウド・テクノロジー戦略によって支えられ、スコットランド社会保障庁独自の公共部門環境に合わせたソリューションの設計を支援しました。

スコットランド社会保障庁は、完全管理型サービスを実装せず、Nordcloud社を選択し、戦略、運用モデルを定義し、必要なエンジニアリング作業と変更全体をサポートしました。たとえば、どのチームがクラウドのリソースを消費し、どれだけの費用を費やしているかを明らかにするショーバック・レポートが作成されます。これにより、スコットランド社会保障庁は正確なコスト帰属を保証し、説明責任という新しい文化を育むことができました。さらに、IBM Consultingチームは、無駄を特定して排除するためのカスタム分析と半自動化されたエンジニアリング・ソリューションも組み込みました。

変革を通じてセキュリティーが最優先事項であり続けました。IBM、Nordcloud社、スコットランド社会保障庁は、設計段階で組み込まれたセキュリティーとコンプライアンスを備えたAWS上でアプリケーションを再構築しました。これには、機関内部のセキュリティー基準に沿った「コード型コンプライアンス」プラクティスの導入、およびこれまで制御が欠けていたギャップを埋めることが含まれていました。チームはまた、ライセンスコストを削減するために、エンタープライズ・グレードのオープンソース・テクノロジーの使用を導入しました。さらに、自動化、手動分析、戦略的コンサルティングを組み合わせたオーダーメイドのFinOpsフレームワークを作成しました。

その結果、支出を最適化するだけでなく、デジタル・サービスの提供と運用のレジリエンスも強化された、よりスマートで透明性の高いクラウド戦略が実現しました。スコットランド社会保障庁は現在、英国の公共部門におけるFinOps機能の最前線にあり、他の組織が納税者に可能な限り最高の価値を提供するモデルとなっています。