IBMは四国電力の課題解決を支援するため、株式会社STNetと一体となって、ソリューションの提案から設計、構築までを行いました。

まず、複雑なシステム連携をAPI化するために、IBM® Consultingの開発効率化アセット（ Application programming interface integration framework ＝AIF）を活用。これにより、メインフレーム上の業務アプリケーションとの連携機能や、複数の処理をまとめて管理するオーケストレーション機能をローコードで開発できるようになり、開発スピードと柔軟性が大幅に向上しました。

さらに、メインフレームとの連携に関する課題に対しては、オープンソースのLinuxの柔軟性と、IBMのメインフレームが持つ高い性能・信頼性・セキュリティを組み合わせたLinux on IBM® Zを採用。これにより、Linux専用のCPUを使ってシステム連携をより速く、より安全に実現することが可能になりました。