四国電力は、AIFとLinux on IBM Zの活用で、お客さま問い合わせ対応の業務効率化と将来拡張性の両立を実現しました。
四国電力株式会社（以下、四国電力）では、コールセンター業務において、お客さまからの問い合わせ対応の際に、契約の種類に応じてSAPパッケージベースの自由化料金システムとIBMメインフレームで管理されている規制料金システムを使い分ける必要がありました。そのため、転宅に伴う電気の利用開始・終了登録に時間を要していることが課題でした。
この課題解決には、既存システムのサービス化（API化）が不可欠であり、特に重要なデータやアプリケーションが存在しているメインフレームとのスムーズな連携を実現する必要がありました。
IBMは四国電力の課題解決を支援するため、株式会社STNetと一体となって、ソリューションの提案から設計、構築までを行いました。
まず、複雑なシステム連携をAPI化するために、IBM® Consultingの開発効率化アセット（ Application programming interface integration framework ＝AIF）を活用。これにより、メインフレーム上の業務アプリケーションとの連携機能や、複数の処理をまとめて管理するオーケストレーション機能をローコードで開発できるようになり、開発スピードと柔軟性が大幅に向上しました。
さらに、メインフレームとの連携に関する課題に対しては、オープンソースのLinuxの柔軟性と、IBMのメインフレームが持つ高い性能・信頼性・セキュリティを組み合わせたLinux on IBM® Zを採用。これにより、Linux専用のCPUを使ってシステム連携をより速く、より安全に実現することが可能になりました。
今回の取り組みにより、四国電力では日々の業務の効率化だけでなく、将来のサービス開発にも柔軟に対応できる環境が整いました。以下は、具体的な成果です。
今回構築した基盤は、今後の新規サービス開発や既存システムのモダナイゼーションに活用される予定です。四国電力は、業務変革のさらなる加速に向けて、IBMとの協業を継続していきます。
四国電力の情報システム部、基盤開発・最適化グループリーダーの濱上 輝之氏は「メインフレームが持つ信頼性や安定性を保ちつつ、API連携基盤を介して、長年蓄積された膨大なデータを、最新のSaaSやクラウド基盤などで利活用することが可能となりました。今後はこのAPI連携基盤を活用し、新たなサービスを迅速に開発・提供することにより、企業競争力の維持、発展に繋げていきたいです」と今後の展望を語ります。
四国電力株式会社は、四国地域における電力供給を担う企業として、安定した電力サービスの提供とともに、デジタル技術を活用した業務変革に取り組んでいます。また、将来の収益源となる新たな価値の創造をめざし、総合エネルギー、情報通信、ビジネス・生活サポートといった多様な分野においてビジネス領域を伸長しています。四国電力グループが培ってきた技術やノウハウを活かしながら、四国地域の産業特性やお客さまニーズに合致するサービスをご提供できるよう、グループ一体となって取り組みを進めています。
オープンソースのLinuxの柔軟性と、IBMメインフレームの安全性・信頼性を組み合わせた、強力なエンタープライズ・プラットフォームです。
