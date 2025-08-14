Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、イギリスの4つの病院施設と神経リハビリテーション部門で構成される地域医療機関です。最近、Northern Care Alliance NHS Foundation Trustの一部となりました。約20,000人のスタッフを擁し、ベーリー、オールダム、ロッチデール、サルフォード全域の100万人以上の人々に、地域および病院でのさまざまなサービスを提供しているほか、グレーター・マンチェスター内外の患者により専門的なケアも提供しています。

Pennine Acute Hospitals NHS Trustのインフラ責任者であるJav Yaqub氏は、「私たちの使命は、あらゆる場面で各患者に最高のケアを提供することです。20,000人のスタッフがこの使命を果たせるよう、診断情報から薬の処方に至るまで、スタッフが使用するシステムがスムーズに動作するようにするのが私のチームの仕事です」

システムを支えるストレージ・インフラがすでに限界に達し、耐用年数の終了が迫っていたため、Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、代替のストレージ・プラットフォームを早急に見つける必要がありました。さらに、予定外のダウンタイムを防ぐために、リスクの低い移行パスを探していました。

「私たちの複雑なSQL環境は、主に6つの企業SQLクラスターで構成されており、それぞれが複数のSQLインスタンスと数千のデータベースをホストしています」Trustのテクニカル・アーキテクト、Imran Bashir氏は説明します。「現状のSQLは重要な臨床システムを実行しており、年中無休で使用する必要があるため、スムーズなSQL移行は論外であるように思われました。私たちの目標は、レガシーSQL環境を再構成する必要のない、新しいストレージ・プラットフォームへの道筋を見つけることでした。再構成が必要だと、システムが何日もオフラインになる可能性があるためです。患者を危険にさらすことになるため、これは臨床チームにとって受け入れがたいものでした」

同氏はさらに、「データセンターの移転が目前に迫っており、レガシー・ストレージの安定性が日に日に低下しているなか、迅速な移行が必要でした。責任は重大でした。もし対応を誤れば、4つの主要病院が数週間も機能不全に陥る可能性があることは明らかでした」