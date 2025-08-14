Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、イギリスの4つの病院施設と神経リハビリテーション部門で構成される地域医療機関です。最近、Northern Care Alliance NHS Foundation Trustの一部となりました。約20,000人のスタッフを擁し、ベーリー、オールダム、ロッチデール、サルフォード全域の100万人以上の人々に、地域および病院でのさまざまなサービスを提供しているほか、グレーター・マンチェスター内外の患者により専門的なケアも提供しています。
Pennine Acute Hospitals NHS Trustのインフラ責任者であるJav Yaqub氏は、「私たちの使命は、あらゆる場面で各患者に最高のケアを提供することです。20,000人のスタッフがこの使命を果たせるよう、診断情報から薬の処方に至るまで、スタッフが使用するシステムがスムーズに動作するようにするのが私のチームの仕事です」
システムを支えるストレージ・インフラがすでに限界に達し、耐用年数の終了が迫っていたため、Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、代替のストレージ・プラットフォームを早急に見つける必要がありました。さらに、予定外のダウンタイムを防ぐために、リスクの低い移行パスを探していました。
「私たちの複雑なSQL環境は、主に6つの企業SQLクラスターで構成されており、それぞれが複数のSQLインスタンスと数千のデータベースをホストしています」Trustのテクニカル・アーキテクト、Imran Bashir氏は説明します。「現状のSQLは重要な臨床システムを実行しており、年中無休で使用する必要があるため、スムーズなSQL移行は論外であるように思われました。私たちの目標は、レガシーSQL環境を再構成する必要のない、新しいストレージ・プラットフォームへの道筋を見つけることでした。再構成が必要だと、システムが何日もオフラインになる可能性があるためです。患者を危険にさらすことになるため、これは臨床チームにとって受け入れがたいものでした」
同氏はさらに、「データセンターの移転が目前に迫っており、レガシー・ストレージの安定性が日に日に低下しているなか、迅速な移行が必要でした。責任は重大でした。もし対応を誤れば、4つの主要病院が数週間も機能不全に陥る可能性があることは明らかでした」
ゼロダウンタイム（計画外）で4つの病院を新テクノロジーに移行
臨床スタッフ1日当たり何百時間も対応時間を節約
Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、重要な臨床システムをサポートするためIBM® FlashSystem 5000ストレージを選択し、IBMビジネス・パートナーであるCovencoと協力して移行計画に取り組みました。
「高パフォーマンス、容易な管理、高可用性機能が内蔵されているという点で、私たちはIBM FlashSystemテクノロジーを選びました」とYaqub氏。「しかし、使い方を教えてくれる専門家がいてこそ優れたテクノロジーは本領を発揮できるというもの。Covencoとの協働はまるで化学反応が起こったようでした。特別な関係を築くことができています」
Covencoの協力を得て、Pennine Acute Hospitals NHS Trustは3つのIBM FlashSystem 5000アレイを導入し、うち2つは IBM HyperSwap構成で、重要なデータへのデュアルサイトのアクティブ・アクティブアクセスを可能にしました。IBM Spectrum Virtualizeソフトウェアは、IBM FlashSystemストレージに統合されており、これを使ってCovencoは組織のSQL環境のコピーを作成し、ダウンタイムを最小限に抑えて低リスクで移行を促進しました。
「CovencoはIBMテクノロジーの力を最大限に活用し、新しいインフラストラクチャへの移行をできるだけ業務に支障がないよう実現しました」とYaqub氏は振り返ります。「新しいストレージ・プラットフォームを当社の従来の環境と並行して実行するようにセットアップしたため、適切に動作することをテストすることができ、いつでもロールバックできるオプションがありました。計画ダウンタイムはクラスターあたりわずか5時間に抑えられました。これは素晴らしい成果でした。そして計画どおりにカットオーバーできたのです」
IBM FlashSystemストレージに移行して以来、Pennine Acute Hospitals NHS Trustでは、重要な臨床システムのパフォーマンスと信頼性が大幅に向上しました。IBMテクノロジーはユーザーの待ち時間を短縮することで、生産性の向上に貢献します。
「従来のストレージは、臨床アプリケーションの需要に追いつくことができませんでした」とYaqub氏。「IBM FlashSystemテクノロジーを導入したことで、システムの動作が遅い、または使用できないという苦情が大幅に減りました」
Pennine Acute Hospitals NHS TrustのITチームも、IBMストレージ・テクノロジーが導入されたことで、より効率的に作業できるようになりました。
「従来のストレージの管理は面倒で非効率的で、毎日約90分かかっていました」とYaqub氏は言います。「以前は、スナップショットがクリアされていることを確認したり、失敗した重複排除を再開したりするのに時間を費やしていました。今では、注意が必要なことがあれば事前にアラートを受け取ることができるため、時間を節約でき、すべてがスムーズに進んでいると自信が持てるようになりました」
新しい高可用性ストレージ構成により、Pennine Acute Hospitals NHS TrustはITシステムのレジリエンスを強化しました。臨床システムへのノンストップのアクセスを可能にすることで、組織は優れた医療サービスを24時間365日提供するという使命をより確実に遂行できるようになります。
「以前は、システムをセカンダリ・ストレージにフェイルオーバーするのは複雑なプロセスであり、あまり信頼できませんでした」とBashir氏は付け加えます。「IBM HyperSwapなら、スムーズです。Covencoの支援により、IBM ストレージ・アレイが提供する強力な機能を最大限に活用する、洗練されたストレージ・プラットフォームを手に入れることができました」
Pennine Acute Hospitals NHS Trustは現在、Covencoと協力してIBM FlashSystem 7200アレイを導入しており、IBM Safeguarded Copy機能を利用してレジリエンスをさらに強化する予定です。Safeguarded Copyを使用すると、組織は本番SQLデータの論理的にエアギャップされたコピーを作成できます。
Covencoのセールス・ディレクターであるSteve Hollingsworth氏はこう説明します。「Safeguarded Copy機能は、組織のデータのスケジュールされた不変のポイント・イン・タイム・コピーを取得し、このコピーはポリシーによって保護されます」
Yaqub氏は言います。「Covencoとの提携で、IBM FlashSystem 7200アレイを導入し、Safeguarded Copy機能を使用してウイルスやランサムウェア攻撃から重要なデータを保護することで、私たちはサービスを提供する人々のためにさらなる価値を実現します」
2021年10月に設立されたNorthern Care Alliance NHS Foundation Trust（リンクはibm.com外にあります）は、Salford Royal NHS Foundation TrustとPennine Acute Hospitals NHS Trustのイギリスの2つのNHSトラストを統合したものです。Pennine Acute Hospitals NHS Trustは、4つの病院施設と1つの神経リハビリテーション・ユニットで構成されています。
Covenco（リンクはibm.comの外にあります）は、さまざまなテクノロジーにおけるIT業界での30年以上の経験を生かし、IBM、HP、Dell、NetAppのコンピューティング・ハードウェア、ストレージ、サポート・ソフトウェアの新品および再生品の購入、販売、レンタルを専門としています。Covencoは、クラウドおよびホスティング・ソリューション、災害復旧、保守、仮想化、バックアップおよび高可用性サービスも提供します。
© Copyright IBM Corporation 2021.日本アイ・ビー・エム株式会社 〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21
2021年6月、米国で制作
IBM、IBMロゴ、ibm.com、IBM GarageおよびIBM WatsonはInternational Business Machines Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。その他の製品名・サービス名はIBMまたは他社の商標である可能性があります。IBMの商標の最新リストは、Web上の「著作権および商標情報」( ibm.com/copytrade ) で入手できます。
本書は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的でのみ提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって異なります。本資料の情報は「現状のまま」で提供されるものとし、明示または暗示を問わず、商品性、特定目的への適合性、および非侵害の保証または条件を含むいかなる保証もしないものとします。IBM製品は、IBM所定の契約書の条項に基づき保証されます。