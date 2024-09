メキシコ技術研究所/ティフアナ工科大学

ティファナ工科大学はIBMと協力して、Power Systems S822LC for High Performance Computing上にIBM Cloud Privateを導入することを選択しました。Power Systems S822LC for High Performance Computingは、NVIDIA Tesla GPUを搭載し、NVLinkテクノロジーによってCPUとGPU間の通信を高速化するアクセラレーション・サーバーです。IBM Cloud Private on Powerは、開発者がコンテナ化されたアプリケーションを簡単に構築およびデプロイできるように支援するオープンなKubernetesプラットフォームです。IBM Cloud Private on Powerを使用することで、Trujillo博士と彼のチームは、オンプレミスのプライベートクラウド環境にハイパフォーマンス・コンピューティング・アプリケーションを迅速に、しかも安全かつ最高の可用性を提供しながら導入する自信を持つことができます。

同機関は、新しいIBM Power SystemsインフラストラクチャーにDockerコンテナも導入しました。Dockerは、コンテナベースのアプリケーションを始めようとしている開発者に最適なエンタープライズ・コンテナ・ソフトウェアを提供します。IBM Power SystemsでDockerを使用することで、Trujillo博士と彼のチームはAIアルゴリズムをコンテナ化し、大規模なデータ・セットに対して特定の検索を実行することができます。また、ビッグデータ・セット内の検索をセグメントに分割し、その特定の検索だけに特化したDockerコンテナを起動することができます。これにより、特定の洞察を探す時間が短縮され、高度な最先端の検索パターンを非常にシンプルかつ効率的に実行することができます。



Power SystemsでIBM Cloud PrivateとDockerを使用することで、チームは研究の作業負荷の計算時間を、従来のDellとIntel Xeonインフラストラクチャーのときの約4時間から、たった1、2分に短縮することができました。これは速度が100倍以上に向上したことになります。IBM Power SystemsでNVIDIA NVLinkテクノロジーを使用することで、CPUとGPU間のデータ転送が従来のアーキテクチャーよりも高速になります。IBM Power Systemsは、X86 Serverの最大5.6倍のI/O帯域幅を備えており、ハイパフォーマンス・コンピューティングのワークロードのボトルネックを軽減します。また、Trujillo博士と彼のチームは、CPUとGPU間でRAMを共有して、パフォーマンスをさらに向上させることもできます。さらに、コンテナベースのアプローチにより、導入にかかる時間が短縮され、研究室に参加する若手研究者や学生の学習曲線も短縮されます。



また、Trujillo博士と彼のチームは、古い従来のインフラストラクチャーを使用して、以前よりも迅速かつ広範囲にスケールアップすることができます。拡張性は、彼らが行っている研究にとって非常に重要です。なぜなら、研究に利用するために、検索モデルの動的特性をより正確な方法で評価できるようになるからです。古い従来のインフラストラクチャーでは、1,000~2,000のデータ検索ポイントを使用してワークステーションを実行することしかできませんでした。現在では、Power Systemsを使用して、100万を超えるデータ・ポイントまで拡張することができます。この拡張性により、これまで不可能だったデータに対する新たな洞察を得ることができます。