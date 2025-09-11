株式会社みずほ銀行＋IBM
株式会社みずほ銀行（以下、みずほ銀行）の外為事務第二部では、外国為替取引の貿易書類に関する業務を行っています。輸出入取引に関する貿易業務の一環として、各種帳票に記載された企業名・代表者名・国名といった固有名詞を点検し、手入力で正確に複数の関連システムへ入力する業務を担ってきました。貿易書類は国や企業によって様式が異なり統一フォーマットが存在しないため、国際的にも紙の原本でのやり取りが依然として主流です。
こうした背景のもと、みずほ銀行では貿易書類を紙ベースで取り扱い、オペレーターが一語一語を目視しながらシステムに入力する体制が長年続いていました。一つの取引において最大で数千枚に及ぶこともある貿易書類を処理する必要があり、1日数百件という膨大な取引件数をこなすと同時に正確な事務処理が求められる中で、業務プロセスが複雑化するなど管理面での負担も増大していました。
また世界的に金融犯罪・経済制裁対象の取引が増加しており、金融機関には貿易金融を含む金融取引の監視強化が求められています。正確な固有名詞の入力は、金融取引におけるリスク特定の観点から極めて重要であり、これまでの手作業による処理では限界が見えていました。
こうした課題に対応するため、みずほ銀行では業務プロセスの抜本的な見直しを図り、AI-OCR技術を活用したデジタル化の推進を検討するに至りました。
IBMはみずほ銀行に対し、業務の自動化と効率化のためAI-OCR（AIを活用した文字認識）技術を活用したデジタル化ソリューションを提案しました。
このプロジェクトには、豊富な業務知見を持つIBM Consultingチームとソリューションの技術力に長けたTechnology Expert Labs（TEL）チームが参画し、AI-OCR、自然言語処理（NLP）を組み合わせた高度なソリューションを構築しました。
処理フローとして、まず外為事務第二部において、外部から郵送で到着した貿易書類を高速スキャナーで読み取り、デジタルデータ（PDF）化します。
PDF化されたファイルはIBM Datacapへと連携され、画像解析AIを適用することでPDF書類から必要な情報を抽出・分類します。これによりフォーマットの異なる多様な書類や非構造化データにも柔軟な処理が可能となり、みずほ銀行の貿易書類に関する業務に適した形での高精度な情報抽出が実現しました。
さらにWatson DiscoveryのNLP技術を用いて抽出した情報に対し構造解析を行い、単語レベルで辞書との照合を実施することで、より正確な文字列へと変換します。その後、オペレーターによる目視の確認を経て、IBM Db2に蓄積した上で下流の関連システムへ自動連携を行います。
この一連の流れによってシステム間での二重入力が不要となり、業務負担が大きく軽減しました。経済制裁やAML（マネーロンダリング対策）などのチェックにも活用され、業務の高度化を支援しました。
また紙書類の物理的な受け渡しがなくなったことで、部内の複数チームがモニター上で同時並行的に作業を進められる体制が構築され、チーム全体の生産性が向上。業務完結までのリードタイムも大幅に短縮されました。
AI-OCRの導入により、みずほ銀行は直接的、また間接的にポジティブな成果を実現しました。
まず、貿易書類の入力、確認といった手作業がAI-OCRにより自動化されたことで、処理負担および処理時間が従来の約50%削減されました。これはオペレーターの業務負担軽減に直結し、みずほ銀行の担当者からは「体感として、大幅な業務負担の軽減を実感している」との声が上がっています。
また書類がPDF化されたことで、紙の回付や同一建物内でのフロア移動などが不要になり、モニター上での業務完結が可能になりました。一つの画面上で全作業を行えるようになったことで作業効率が飛躍的に向上しました。さらに書類の共有性が高まり、部内の複数チームで同時に工程を進められるようになった点も大きな成果です。
さらに、大量の貿易書類のペーパーレス化によりオフィススペースの利用率が改善されました。加えて、文書の電子管理により、進捗状況の即時把握や検索性の向上も実現し、業務管理の正確性も向上しました。業務全体の可視化が進んだことで、将来的な業務改善にもつながる基盤が整いました。
今後のみずほ銀行では、今回の成果を基にAI-OCRの適用領域をさらに拡大し、他の業務プロセスへの横展開を構想中です。依然として紙文化が残る他部門においても、今回の成功事例を基にペーパーレス化と業務最適化を進めていく方針です。
みずほ銀行 外為事務第二部 資本貿易チーム課長の清水弥月氏は、「IBM担当者には頻繁に直接事務の現場にまでお越しいただき、AI-OCRに関する発生事象の共有や課題解決に向けた自由闊達な意見交換にもお付き合いいただき、万全なサポート体制が整っていることで、新システムの導入に関して安心感をもって対応することができました」と述べています。IBMは、今後も最適なソリューションを提供し、みずほ銀行のデジタルトランスフォーメーションを支援していきます。
株式会社みずほ銀行（ibm.com外部へのリンク）は、国内最大級の顧客基盤と国内外拠点ネットワーク、高度なサービスを有するリーディングバンクです。外為事務第二部は、貿易取引に関する事務業務を担当し、個人から大企業まで多様なお客さまのニーズに応じた専門的な外為サービスを提供しています。 これらの業務を通じて、円滑な貿易取引や海外取引におけるリスク軽減を支えています。
© Copyright IBM Corporation 2025 IBM、IBMロゴ、IBM Consulting、IBM Datacap、IBM Db2、および IBM Watsonは、米国およびその他の国または地域におけるIBM社の商標または登録商標です。本資料は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国または地域であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
引用または説明されているすべての事例は、一部のお客様がIBM製品を使用し、達成した結果の例としてご紹介しています。達成できる業績、コスト、節約額や量、またはその他の結果は環境によって異なる場合があります。