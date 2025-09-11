株式会社みずほ銀行（以下、みずほ銀行）の外為事務第二部では、外国為替取引の貿易書類に関する業務を行っています。輸出入取引に関する貿易業務の一環として、各種帳票に記載された企業名・代表者名・国名といった固有名詞を点検し、手入力で正確に複数の関連システムへ入力する業務を担ってきました。貿易書類は国や企業によって様式が異なり統一フォーマットが存在しないため、国際的にも紙の原本でのやり取りが依然として主流です。

こうした背景のもと、みずほ銀行では貿易書類を紙ベースで取り扱い、オペレーターが一語一語を目視しながらシステムに入力する体制が長年続いていました。一つの取引において最大で数千枚に及ぶこともある貿易書類を処理する必要があり、1日数百件という膨大な取引件数をこなすと同時に正確な事務処理が求められる中で、業務プロセスが複雑化するなど管理面での負担も増大していました。

また世界的に金融犯罪・経済制裁対象の取引が増加しており、金融機関には貿易金融を含む金融取引の監視強化が求められています。正確な固有名詞の入力は、金融取引におけるリスク特定の観点から極めて重要であり、これまでの手作業による処理では限界が見えていました。

こうした課題に対応するため、みずほ銀行では業務プロセスの抜本的な見直しを図り、AI-OCR技術を活用したデジタル化の推進を検討するに至りました。