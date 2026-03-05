従来のベンチワークを行ってきた化学者のほとんどは、フラスコの中で化学がどのように起こっているのかを理解し、それを制御できるようにするために、数時間、数カ月、さらには数年を費やす場合があることを理解しています。量子コンピューティングはこれらすべてを加速すると期待されています。

三菱ケミカル社はその可能性に価値を見出しています。革新的な材料の合成における世界的リーダーである同社は、自動車、航空宇宙、医療、エネルギー生産、輸送インフラ、建設など、差し迫った課題を解決するために、より優れたツールを必要とする何十もの業種・業務にサービスを提供しています。

三菱ケミカル社が多様な業種・業務のニーズに応えるということは、当然の帰結として、広範な研究活動を行っているということです。IBM QuantuM® Networkの他の多くのメンバーと同様に、分子シミュレーションに向けた予算を割り当てており、量子コンピューティングが役立つ方法に投資しています。企業レベルでは、大陸を越えたコラボレーションにつながる可能性があります。この場合は、三菱ケミカル社、慶應義塾大学、IBMの、専門分野を超えた研究チーム間で共同作業です。

IBMのQuantumアルゴリズム、アプリケーションおよび理論担当シニア・マネージャーであるJamie Garciaは、「世界最大の未解決の問題は、何十年も前から存在している課題です」と述べています。「それは、私たちが同じツールを使用してきたからですが、実際に達成できることは停滞しつつあります。量子コンピューティングの潜在能力は、新しい解決方法をもたらします。結局のところ、それが業種・業務を変革し、業種・業務にディスラプションをもたらす新しいツールとなるでしょう。」