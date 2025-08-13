インテリジェントな自動化による生産性と精度の向上
医療技術の世界的リーダーであるMedtronic社では、請求書、配送証明書、発注書を手作業で照合するという時間のかかるプロセスにチームが直面していました。この労力のかかる作業は業務効率に影響を及ぼし、従業員を戦略的な業務から遠ざけていました。
請求書1件あたり最大20分から8秒へ短縮：請求書処理時間を劇的に削減
99％超の精度：コストのかかるエラーを最小化
Medtronic社のクレジットサービス部門、グローバルオペレーション部門とサプライチェーン分析部門、情報技術部門は、IBMコンサルティングおよびMicrosoft社のテクノロジーに特化したコンサルティング部門であるIBM Neudesicと連携しました。これらの関係各社は協力して、請求書、配送証明書、発注書の取り込みと照合を自動化する、AI搭載のMicrosoft社テクノロジー基盤ソリューションであるDocument Intelligence Platform（DIP）Acceleratorを導入しました。高度な機械学習（ML）と生成AIを活用することで、DIP Acceleratorは複雑な形式やスタンプ、品質の低いスキャン、標準外のレイアウトにも容易に対応します。
IBM Neudesicチームは、Medtronic社の主要なワークフローとシームレスに統合できるように、このプラットフォームをカスタマイズしました。わずか4週間で、Medtronic社は1部門内で書類照合を自動化し、さらなる変革を遂げるための土台を築きました。
「具体的なビジネス成果に注力することで、IBMとのパートナーシップは変革的な結果をもたらしました。未回収売掛金を削減してフリーなキャッシュフローを改善し、チームの生産性を高めて高付加価値業務に充てる余力を生み出し、精度も向上させました」と、Medtronic社のグローバル・オペレーションおよびサプライチェーン担当シニア・クレジット・サービス・ディレクターのEric Wellmann氏は説明します。
DIPアクセラレーターはすぐに成果をもたらしました。書類の照合時間が大幅に短縮されただけではなく、精度は99%を超えました。成果の結果、Medtronic社の従業員はより価値の高い活動に集中できるようになりました。
このソリューションには次の主要なメリットがありました。
IBMとNeudesic社によるこのプロジェクトは、先見性のあるリーダーシップ、信頼できるパートナーシップ、そしてインテリジェントな自動化が融合したときに何が可能になるかを示しています。
「私たちはAIを活用して、具体的な価値を創出しています。強力なテクノロジーと人間の洞察が融合すると、プロセスが向上し、人々の可能性が引き出されます。「私たちは、働き方の未来が形成されるのを待つのではなく、自ら積極的に形作っています」と、Medtronic社の高度分析グローバル・オペレーションおよびサプライチェーン担当副社長であるLuciano Miranda氏は結論付けています。
Medtronic社は、グローバルなヘルスケアテクノロジー企業で、幅広い医療機器を開発・製造しています。1949年に設立され、アイルランドのダブリンに本社を、米ミネソタ州ミネアポリスに事業本部を置いています。同社は世界有数の医療機器メーカーとして知られ、150カ国以上にソリューションを提供しています。同社のポートフォリオには、心臓血管、外科手術、神経科学、糖尿病などが含まれます。同社は、創業者たちから受け継がれた「痛みを和らげ、健康を回復し、寿命を延ばす」ことを使命として掲げています。同社はイノベーションに注力しており、さまざまな症状に対応する最先端の医療機器や治療法を導入するために、研究開発に随時投資しています。
