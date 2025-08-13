Medtronic社のクレジットサービス部門、グローバルオペレーション部門とサプライチェーン分析部門、情報技術部門は、IBMコンサルティングおよびMicrosoft社のテクノロジーに特化したコンサルティング部門であるIBM Neudesicと連携しました。これらの関係各社は協力して、請求書、配送証明書、発注書の取り込みと照合を自動化する、AI搭載のMicrosoft社テクノロジー基盤ソリューションであるDocument Intelligence Platform（DIP）Acceleratorを導入しました。高度な機械学習（ML）と生成AIを活用することで、DIP Acceleratorは複雑な形式やスタンプ、品質の低いスキャン、標準外のレイアウトにも容易に対応します。

IBM Neudesicチームは、Medtronic社の主要なワークフローとシームレスに統合できるように、このプラットフォームをカスタマイズしました。わずか4週間で、Medtronic社は1部門内で書類照合を自動化し、さらなる変革を遂げるための土台を築きました。

「具体的なビジネス成果に注力することで、IBMとのパートナーシップは変革的な結果をもたらしました。未回収売掛金を削減してフリーなキャッシュフローを改善し、チームの生産性を高めて高付加価値業務に充てる余力を生み出し、精度も向上させました」と、Medtronic社のグローバル・オペレーションおよびサプライチェーン担当シニア・クレジット・サービス・ディレクターのEric Wellmann氏は説明します。