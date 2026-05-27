インドのデジタル・ファースト銀行のデータ保護

IBM Guardiumは、急成長中のインドの銀行が75以上のデータベースを監視し、規制コンプライアンスを強化するのを支援しています。
インド初のマイクロファイナンス機関でユニバーサル銀行となった同行は、サービスが十分に受けられていない何百万人もの顧客に包括的で責任ある銀行サービスを提供することを使命として設立されました。デジタル・バンキング・サービスが急速に拡大するにつれて、データベース全体にわたる顧客データと取引記録の量が大幅に増加しました。
インド準備銀行（RBI）による厳格な規制監督により、機密性の高い顧客情報の保護と監査に対応したデータ管理の確保が極めて重要になりました。しかし、セキュリティー監視は複数のデータベースやシステムに分散していたため、同行のセキュリティー・チームがユーザー・アクティビティーを一貫して追跡し、特権アクセスを監視し、潜在的なインシデントに迅速に対応することが困難になっていました。
データベース・アクティビティーを一元的に可視化できていない場合、組織はコンプライアンス・ギャップ、インシデント対応の遅延、内部脅威やデータ・アクセスといったリスクが増大します。
データベースのセキュリティー体制を強化するため、同行はIBMと連携して、拡大するデータベース環境全体にIBM Guardium® Data Protectionを導入しました。
Guardiumエージェントは、オンプレミス環境とクラウド環境の両方にわたる75を超える実稼働データベースに実装されました。このプラットフォームは、データベース・アクティビティーを集中的にリアルタイムで監視し、銀行のデータ・エコシステム全体すべてのSQLクエリー、ユーザー・アクション、アクセス・イベントを取得します。
Guardiumを使用することで、同行のセキュリティー・チームは、特権ユーザーを監視し、ポリシー・ベースのアラートを適用し、不審なアクティビティーを迅速に調査できます。このプラットフォームは、職務分掌管理や監査対応ログなど、RBIの要件に合わせた自動コンプライアンス・レポートもサポートしています。
Guardiumは、監視を単一のコンソールに統合することで、断片化されたセキュリティー・プロセスを継続的な可視性へと置き換え、インシデントのトリアージを効率化しました。これにより、セキュリティー・チームは手動によるログ分析を減らしながら、重大な状況に迅速に対応できます。
IBM Guardiumを導入したことで、同行はデータ・セキュリティーとコンプライアンス体制を大幅に強化しました。Guardiumエージェントは現在、オンプレミス環境とクラウド環境の両方にまたがる75以上の実稼働データベースに導入されており、会社全体の保護と一貫した監視を提供しています。
同行は、規制当局が要求する活動記録をオンデマンドで生成できるため、監査への対応力が向上し、RBIのコンプライアンス要件に準拠できできます。リアルタイムの監視とアラートにより、疑わしいアクティビティーのより迅速な検出と封じ込めが可能になり、潜在的なデータ侵害のリスクが軽減されます。
データベースの監視を単一のプラットフォームに集中させることで、同行は手作業によるログの集約とフォレンジック分析に費やす時間を削減しました。このような運用効率により、セキュリティー・チームは継続的な可視性と制御を維持しながら、より価値の高い仕事に集中できます。
© Copyright IBM Corporation May, 2026.
IBM、IBMのロゴ、およびIBM Guardium® Data Protectionは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。