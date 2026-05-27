インドのデジタル・ファースト銀行のデータ保護

インド初のマイクロファイナンス機関でユニバーサル銀行となった同行は、サービスが十分に受けられていない何百万人もの顧客に包括的で責任ある銀行サービスを提供することを使命として設立されました。デジタル・バンキング・サービスが急速に拡大するにつれて、データベース全体にわたる顧客データと取引記録の量が大幅に増加しました。

インド準備銀行（RBI）による厳格な規制監督により、機密性の高い顧客情報の保護と監査に対応したデータ管理の確保が極めて重要になりました。しかし、セキュリティー監視は複数のデータベースやシステムに分散していたため、同行のセキュリティー・チームがユーザー・アクティビティーを一貫して追跡し、特権アクセスを監視し、潜在的なインシデントに迅速に対応することが困難になっていました。

データベース・アクティビティーを一元的に可視化できていない場合、組織はコンプライアンス・ギャップ、インシデント対応の遅延、内部脅威やデータ・アクセスといったリスクが増大します。