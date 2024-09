Krungsri はクラウドを活用してテクノロジー インフラストラクチャを変革し、デジタル変革のビジョンをサポートしています。

ビジネス上の課題 Krungsri社は、国内で最も革新的な金融機関のひとつになるという目標を達成するため、インフラの変革を目指しています。

変換 Krungsri のテクノロジーインフラストラクチャーを変革するために、IBM は、Krungsri が安全で復元力のあるクラウド対応インフラストラクチャーを構築し、ハイブリッド・クラウド環境に移行および管理できるよう支援することで、クラウドへの取り組みを加速します。これにより、以下が実現します。

結果 アプリケーション開発の迅速化 クラウド上で実行されるアプリケーションまでの拡張セキュリティー コスト、資産、使用効率を一元的に最適化

ビジネス上の課題の詳細 テクノロジー変革を推進するITパートナー 資産、貸出、預金残高でタイ最大級のユニバーサルバンクであるKrungsri'sは、タイで最も革新的な金融機関になることを目標としており、デジタル・バンキングのリーダーになるための戦略計画を発表しました。 Krungsri'sは、モバイルバンキング、人工知能、デジタル・バンキングをサポートし、顧客サービスと業務を合理化するためのデジタル化と自動化を計画するため、クラウドに対応し、安全で弾力性のある技術インフラの構築に取り組んでいます。



私たちのお客様は、銀行に行かなくても利用できるパーソナライズされた銀行サービスを求めています。 Voranuch Dejakaisaya Chief Information and Operations Officer Bank of Ayudhya Public Company Ltd

概要と経緯の詳細 イノベーションを推進するクラウド対応テクノロジー変革 Krungsri社の長期的なITパートナーとして、IBMは同社に多くのソリューションとサービスを提供し、銀行の将来の成長ロードマップとデジタルバンキングへの注力をサポートしてきました。 IBM と Krungsri は、サービスとしてのインフラストラクチャに重点を置くために 2012 年に初めて協力し始めました。2017 年に、銀行の契約管理の合理化を目的としたブロックチェーンのパイロットを成功裏に完了しました。

Krungsri社は子会社間で毎日多くの銀行取引契約を交わしており、IBM Blockchainのパイロットが契約管理を自動化し、すべての当事者間における信頼度をさらに向上させることで、これらの「関連当事者取引」の効率性を高めます。このプロセスにより、安全性、透明性、対応のスピード、効率性が高まります。

2018年におけるIBMとKrungsri社の協力関係の拡大には、IBMメインフレームz14とフラッシュを含むストレージ、サーバー、ネットワーク、ATMにわたるマネージド・サービスをカバーしています。このパートナーシップは、Krungsri社の技術プラットフォームに安定性と、デジタル変革のビジョンを支えるクラウド対応のインフラを構築する能力の両方を提供することを目的としています。

Krungsri は IBM と協力して、クラウド対応のテクノロジー・インフラストラクチャーへの変革を進めています。Krungsri は AWS パブリック クラウドの採用を選択し、移行と、1 つのクラウド プラットフォームだけにとらわれないオープンなハイブリッド クラウド管理システムを支援するパートナーを探しています。IBMはKrungsri社のアプリケーションのAWSへの移行を支援し、アプリケーション開発を加速させるDevOps Tool Chainの実装とサポートを行い、運用管理、コストと資産の管理、クラウドにおけるセキュリティ態勢の強化を含むハイブリッド・クラウド管理に特化したAWSのマネージド・サービスを提供する。



当グループの重要な戦略目標のひとつであるデジタル・イノベーションを推進する中、パートナーとの技術提携により、AI、クラウド、ブロックチェーンなどの革新的な技術を当グループの事業およびサービス・プラットフォームに統合することで、事業基盤の充実を実現してきました。これにより、Krungsri'sを大手デジタル銀行として位置づけるだけでなく、同時に顧客により大きな価値を提供することも可能になります。 Seiichiro Akita President and Chief Executive Officer Krungsri

成果の詳細 デジタル バンキングを強化するための安全なクラウド対応インフラストラクチャの構築 IBMとの長年にわたるパートナーシップを通じて、Krungsri社は多くの実績を重ね、現在はコンピューティングの次の段階であるクラウドに関するパートナーシップを拡大しています。導入後、Krungsri社には以下のようなメリットがあります: エンタープライズ統合による自動化されたオーケストレーションとプロビジョニング

コスト、資産、使用率を一元管理する機能

現行のアプリケーション・セキュリティー・モデル(境界セキュリティ)を、クラウド上で実行されるアプリケーションに拡張する能力

Born on the Cloud ツール チェーンを使用してアプリケーション開発を加速する機能