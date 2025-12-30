IBMは、次世代AIを活用して、175か国にまたがる30万人の従業員を支援
国際的なテクノロジーおよびコンサルティングのリーダーであるIBMは、世界中の従業員により良いサービスを提供するために、人事システムのモダナイズと拡張を行う重要な機会を認識しました。
175か国で事業を展開するIBMは、ビジネスと従業員のニーズに応じて進化できる、統合されたスケーラブルなHRソリューションを必要としていました。IBMの既存の人事システムは、同社の進化するニーズや将来の野心的な計画を支えるために必要な統合性、拡張性、柔軟性を備えていませんでした。
そのビジョンは、シームレスに統合されたAI駆動型の人事エコシステムを構築し、チームがより迅速かつ賢明な意思決定を行えるよう支援するとともに、従業員により一貫した体験を提供することでした。
既存の人事システムは1,000以上のインターフェースを抱えており、情報のサイロ化や非効率、膨大な保守作業を招いていました。オンボーディング、従業員福利厚生、勤怠管理などの重要な人事ワークフローは次第に分断され、従業員は日常的な作業を完了するために複数のシステムを行き来する必要がありました。
労働力30万人以上を抱えるIBMは、AIと同じ速度で拡張可能なHRソリューションを必要としていました。この課題に対応するため、IBMの人事部門とCIO組織は共同で戦略的トランスフォーメーション・イニシアチブを主導し、IBM ConsultingおよびSAPを実装パートナーとして採用しました。上級副社長兼最高人事責任者（CHRO）Nickle LaMoreaux氏の戦略的ビジョンに基づき、IBMのビジネスニーズに沿ったシームレスに統合されたAI搭載の人事エコシステムの構築を目指しました。
LaMoreux氏のリーダーシップのもと、インテリジェント・オートメーション、従業員のエンパワーメント、グローバルでの一貫性が、変革の中心に据えられました。
HRインフラの進展で知られる企業であり、長年のパートナーでもあるSAPは、IBMにとって相互に有益なプラットフォームを構築する機会を提供しました。新しい人事ソリューションは、オートメーションを強化し、ワークフローを合理化し、導入率を向上させ、世界中のチームに統一された体験を提供するよう開発されます。
2.5年以上にわたり、IBMの人事部門とCIO組織は、カスタムのAI駆動型HRプラットフォームの設計とガバナンスを主導しました。IBM ConsultingとSAPがこのソリューションを実装し、アーキテクチャーとサービスモデルはIBMの運用ニーズに合わせて特別に構築されました。
チームは、SAP SuccessFactors Employee Central（従業員情報管理）、Employee Central Payroll（給与管理）、Compensation（報酬管理）、Succession & Development（後継者育成・人材開発）、Onboarding（入社手続き・オンボーディング）、Performance & Goals（パフォーマンス・目標管理）、Time Tracking（勤怠管理）など、より広範な SAP Business Suite の一部であるコア SAP SuccessFactors ソリューションを実装しました。この実装は、IBMのHRエコシステムをモダナイズしただけでなく、SAP Business Suite全体にわたるIBMの能力も示しました。導入を促進するために、IBMはSAP Build Work Zone上に構築された集中型ホームページであるHR Zoneを導入し、役割ベースのエクスペリエンスを通じてHRツールへのアクセスを簡素化しました。機能をさらに拡張するために、IBMはDocuSign、SAP Analytics Cloud、SAP Datasphere、SAP Enable Now、OpenText Magellanの5つの補完的なプラットフォームを統合しました。
IBMの人事部門の進化は、組織全体に目に見える影響をもたらしました。高度なAI（Advanced AI）、インテリジェントな自動化（Intelligent Automation）、統合プラットフォームにより、より効率的で即応性の高い人事エクスペリエンスを実現しました。より合理化されたシステムとインテリジェントなツールが導入されることで、チームは進化するビジネスニーズに対応できるようになり、スピード、明確性、柔軟性が高まります。
IBMは、AI駆動型の自動化を組み込み、意図的な行動変容を促す設計を行うことで、最適化され使いやすい人事環境を構築しました。
結果として得られたソリューションにより、IBM HRは、グローバルに一貫性がありつつ、ローカルに適応可能なプラットフォームを通じて、長期的なビジネス価値を提供できるようになりました。初期の成果としては、正確な給与計算の実行や、4,000人以上の内定者のスムーズなオンボーディングが含まれます。
このトランスフォーメーションの規模は計り知れません。30万人の従業員と11年以上の給与計算履歴を対象としたデータ・マイグレーションを実施し、IBMは手作業を削減し、エラーを最小限に抑えるとともに、オンボーディング、従業員の異動、休暇申請などのプロセスを迅速化するために、141件のオートメーションを導入しました。
IBMのHRテクノロジー、AI、オートメーション部門のディレクターであるPooja Kumar氏は、この変革について次のように述べています。「私たちは、IBM史上最も複雑な人事変革の1つを設計しました。11年以上にわたる給与データを移行し、141件のオートメーションを導入し、 100%のシステム・アップタイムを実現したのです。この取り組みの強みは規模だけではなく、人事部門が人材と戦略に集中できるようになった点にあります。AIとオートメーションを中核に据え、IBMの労働力とともに進化し続ける基盤を構築しました。」
IBMの人事変革は、人事部門とCIO組織が主導し、IBM ConsultingおよびSAPと連携して実施され、グローバル人材管理の新しい基準を打ち立てました。この統合プラットフォームにより、HRシステムはモダナイズされ、企業全体の生産性、コラボレーション、アジリティーが大幅に向上しました。
ニューヨーク州アーモンクに本社を置くIBMは、1911年に創業された豊かな歴史を持つ多国籍テクノロジー企業です。同社は世界中の多様な顧客に向けて、クラウド・コンピューティング、AI、量子コンピューティング、コンサルティングなど、幅広い製品・サービスを提供しています。IBMは継続的なイノベーションで知られ、テクノロジー業界において重要な役割を果たしてきました。
