IBMの人事部門の進化は、組織全体に目に見える影響をもたらしました。高度なAI（Advanced AI）、インテリジェントな自動化（Intelligent Automation）、統合プラットフォームにより、より効率的で即応性の高い人事エクスペリエンスを実現しました。より合理化されたシステムとインテリジェントなツールが導入されることで、チームは進化するビジネスニーズに対応できるようになり、スピード、明確性、柔軟性が高まります。

IBMは、AI駆動型の自動化を組み込み、意図的な行動変容を促す設計を行うことで、最適化され使いやすい人事環境を構築しました。

結果として得られたソリューションにより、IBM HRは、グローバルに一貫性がありつつ、ローカルに適応可能なプラットフォームを通じて、長期的なビジネス価値を提供できるようになりました。初期の成果としては、正確な給与計算の実行や、4,000人以上の内定者のスムーズなオンボーディングが含まれます。

このトランスフォーメーションの規模は計り知れません。30万人の従業員と11年以上の給与計算履歴を対象としたデータ・マイグレーションを実施し、IBMは手作業を削減し、エラーを最小限に抑えるとともに、オンボーディング、従業員の異動、休暇申請などのプロセスを迅速化するために、141件のオートメーションを導入しました。

IBMのHRテクノロジー、AI、オートメーション部門のディレクターであるPooja Kumar氏は、この変革について次のように述べています。「私たちは、IBM史上最も複雑な人事変革の1つを設計しました。11年以上にわたる給与データを移行し、141件のオートメーションを導入し、 100%のシステム・アップタイムを実現したのです。この取り組みの強みは規模だけではなく、人事部門が人材と戦略に集中できるようになった点にあります。AIとオートメーションを中核に据え、IBMの労働力とともに進化し続ける基盤を構築しました。」

IBMの人事変革は、人事部門とCIO組織が主導し、IBM ConsultingおよびSAPと連携して実施され、グローバル人材管理の新しい基準を打ち立てました。この統合プラットフォームにより、HRシステムはモダナイズされ、企業全体の生産性、コラボレーション、アジリティーが大幅に向上しました。