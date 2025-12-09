ホンダ・カーズ・インディア、IoTとクラウドで顧客とのつながりとサービスを改善
世界の自動車産業は大きな混乱にさらされている。ハイブリッド車、電気自動車、そして自律走行車は、業界を完全に変えようとしている。顧客の期待と行動は大きく変化している。人々はクルマにより多くのテクノロジー機能を求めている。このパラダイムシフトの一環として、ホンダ・カーズ・インディア社（HCIL）は、従来の業界競合他社だけでなく、テクノロジー領域内でも競争に直面している。顧客が自動車のエクスペリエンスより多くを求めるようになるにつれ、従来の業界競合企業との競争だけでなく、テクノロジー領域内からの競争にも直面している。HCILは、事業の維持と進化を同時に実現する必要があることを知っていた。そのためには、強固な顧客管理プラットフォームに支えられた、実際の顧客のニーズに対する深い理解が必要となる。
ホンダカーズインディアは、実際の顧客のニーズをより深く理解し、強固な顧客管理プラットフォームによってサポートすることで、ビジネスを維持し、同時に進化させる必要があると認識していた。同社はIBM Garageのコンサルタントと協力し、IBM Cloud上で稼働するIBM IoT Connected Vehicle Insightsソリューションに基づいて新しいCRMプラットフォームを構築し、顧客の安全性、利便性、楽しみを向上させた。CRMソリューションから得られるインサイトは、Honda Cars India社が将来の社内価値を高めながら、顧客満足度の高い顧客体験を提供するのに役立ちます。
