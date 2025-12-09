世界の自動車産業は大きな混乱にさらされている。ハイブリッド車、電気自動車、そして自律走行車は、業界を完全に変えようとしている。顧客の期待と行動は大きく変化している。人々はクルマにより多くのテクノロジー機能を求めている。このパラダイムシフトの一環として、ホンダ・カーズ・インディア社（HCIL）は、従来の業界競合他社だけでなく、テクノロジー領域内でも競争に直面している。顧客が自動車のエクスペリエンスより多くを求めるようになるにつれ、従来の業界競合企業との競争だけでなく、テクノロジー領域内からの競争にも直面している。HCILは、事業の維持と進化を同時に実現する必要があることを知っていた。そのためには、強固な顧客管理プラットフォームに支えられた、実際の顧客のニーズに対する深い理解が必要となる。