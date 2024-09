Hoffmann Neopac社

Hoffmann Neopac社は、20年以上にわたり、自社のオンプレミス・データセンターの IBM Power Systems サーバー上で稼働する SAP ERPに頼ってきました。以前は、業務支援に下記のSAP ERPモジュールを使用していました:Financial Accounting、Controlling、Controlling and Profitability Analysis、Production Planning、Supply Chain Management、Materials Management、Quality Management、 Manufacturing Intelligent Integration and Intelligence、Extended Warehouse Management、Sales and Distribution、Global Trade Services、Human Capital Management、Application Performance Manager、SAP Solution Manager。担当者は、これらのアプリケーションでは、業務最適化に必要なリアルタイム分析と運用上のインサイトが得られないことに気づきました。

リアルタイム分析を活用するため、同社は最新世代のインメモリー SAP S/4HANA スイートへの移行を決め、広範な評価プロセスを経て、グリーンフィールド導入(新規導入)を選択しました。

Frank Werdermann氏は次のように回想します。「ERPソリューションの評価には、150件以上の質問と基準を用いました。いくつかのソフトウェア・ベンダーのソリューションを検討しましたが、SAP S/4HANAが最も総合的で完全なパッケージを提供していることがすぐにわかりました。当社では何十年にもわたり既存のSAP ERP環境を基盤として構築してきたため、グリーンフィールド導入が最も速く簡単な方法でした」

評価期間中に、Hoffmann Neopac社は、新しいSAP環境のホスティングもIBMゴールド・ビジネス・パートナーであるWAGNER AG社に委託することを決定しました。

「当社はIT企業ではなく包装材企業ですので、SAP環境の運用にたくさんの時間と労力をかけることは今では考えられなくなったのです」とFrank Werdermann氏は言います。「オンプレミス・ソリューションを管理するには、適切な知識とスキルを備えた人材が少なくとも2名が必要ですが、これはほとんどの中小企業には考えられません。IT部門がコア・ビジネスに資源を集中できるようにするため、ホスティング業務と通常のインフラ管理業務を私たちのためにやってくれる、環境や企業での経験豊富な専門家に任せることにしました。