スイスのザンクト・ガレンに本社を置くHelvetia Insurance Group社は、ヨーロッパの保険市場における主要企業です。ヨーロッパで5つの国または地域の企業や個人顧客にサービスを提供し、顧客のニーズに合わせて革新的な保険ソリューションを提供しています。

数年前、同社のクラウド・イネーブルメント・チームは、オンプレミスのデータセンターからパブリッククラウドへの全面的な移行を開始しました。野心的な目標は、1年以内に200のアプリケーションをAmazon Web Services（AWS）とMicrosoft Azureに動きするというものです。このプロセスでは、インフラストラクチャーのプロビジョニングとアプリケーションの移行に対する、合理化された自動化アプローチが必要でした。