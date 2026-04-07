IBMを使用してインフラストラクチャーを自動化することで、Helvetia Insurance社はいかにしてプロビジョニング時間を短縮し、チームの権限を強化したのか
スイスのザンクト・ガレンに本社を置くHelvetia Insurance Group社は、ヨーロッパの保険市場における主要企業です。ヨーロッパで5つの国または地域の企業や個人顧客にサービスを提供し、顧客のニーズに合わせて革新的な保険ソリューションを提供しています。
数年前、同社のクラウド・イネーブルメント・チームは、オンプレミスのデータセンターからパブリッククラウドへの全面的な移行を開始しました。野心的な目標は、1年以内に200のアプリケーションをAmazon Web Services（AWS）とMicrosoft Azureに動きするというものです。このプロセスでは、インフラストラクチャーのプロビジョニングとアプリケーションの移行に対する、合理化された自動化アプローチが必要でした。
IBM® Terraform®を使って、Helvetiaのクラウド・イネーブルメント・チームは、ランディング・ゾーン（社内の製品チームのために、接続性とポリシーを備えて全面的に構成されたクラウド・アカウント）を作成しました。その後、パートナーと協力して、強化された仮想マシンやその他のクリティカルな参考情報用のモジュールを構築することで、セキュリティーやガバナンスを犠牲にすることなく移行を迅速化するリフト・アンド・シフト・アプローチを採用できるようになりました。
HashiCorp社とのコラボレーション以前は、製品チームがアカウントを必要とした場合、アカウントの提供に数日を要していました。現在では、フォームに入力するだけで、Terraformが数分以内にランディング・ゾーンを提供するようになりました。当初、Terraformはクラウド対応チーム内でのみ使用されていました。時が経つにつれ、その採用はHelvetia内の他のチームやそのヨーロッパ子会社にも広がりました。
わずか1年で、Helvetia Insurance社は200のアプリケーションをクラウドに移行することに成功し、アカウントのプロビジョニング時間は数日から数分に短縮されました。同社は、インフラストラクチャーを体系化することで、コンプライアンスと監査可能性を強化すると同時に、AWSとMicrosoft Azure全体で標準化しました。
Helvetia Insurance社の開発者は現在、簡素化されたセルフサービス・エクスペリエンスを享受し、参考情報を簡単にリクエストし、遅延なく作業できるようになりました。Helvetia Insurance社は、新たなモダナイゼーションの課題に取り組む際に、HashiCorp社とのパートナーシップを次に進む予定です。
1858年に設立され、スイスのザンクト・ガレンに本社を置くHelvetia Insurance Group社は、欧州保険市場の大手企業です。ヨーロッパで5つの国または地域の企業や個人顧客にサービスを提供し、顧客のニーズに合わせて革新的な保険ソリューションを提供しています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、HashiCorpおよびTerraformは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。