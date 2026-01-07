世界製薬大手がAI搭載ソリューションでワークフロー編成を簡素化
世界で最も困難な健康問題向けの革新的なソリューションで知られる世界大手製薬会社は、サプライチェーンのリスク管理を強化することがきわめて重要であると判断しました。
同社が直面していた主な課題は以下のようなものでした。
上記課題は、収益喪失、納品の遅延、市場需要への俊敏な対応力の低下につながっていました。そこで同社は高度なモジュラー方式によってリスクを統括的に管理する方向に活路を求めました。この方式なら、複雑度に合わせて拡張可能で、実行可能な洞察をリアルタイムに取得できます。
製薬会社はIBM® Consultingと提携して、サプライチェーン関連リスクを統括的に管理する拡張的なモジュラー式プラットフォームを共同開発しました。このプラットフォームには、IBM® watsonx AI製品とAWSのクラウドサービスが利用されました。開発チームはIBMの「クライアント・ゼロ・ジャーニー」を基に構想を描き、回復力に役立つベスト・プラクティスをソリューションに埋め込みました。実行、計画、調達、物流、外部のリスク管理会社の各分野にわたりデータを統合することで、自然言語クエリー（NLQ）を促進して実行可能な洞察を取得しました。
このプラットフォームの主な機能には次のようなものがあります。
同社はリスクに関する情報の活用をさらに進めるために、生成AIソリューションを導入しました。この、ソリューションにより同社は事業のさまざまな側面にわたって多次元からリスクを分析するとともに、自動化の不備を特定しリスクの相関関係の要約を加速することで、データ品質を改善しました。
また、サプライチェーンに関するデータを自然言語でクエリーするためのインターフェースを備えた、生成AI搭載のバーチャル・アシスタントも導入しました。大規模言語モデル（LLM）のテキストからSQLへの変換機能を使用して、対応していないクエリーでも例外を処理できるようにするとともに、バイリンガル機能でアクセシビリティを強化しました。
AIを活用したソリューションの導入は、同社のサプライチェーンと事業活動に大きな影響を及ぼしました。リスクを事前に発見し、可視性を強化することで、意思決定サイクルは95%以上迅速化しました。その結果、決断の質と速度が改善し、リスク対応の所要時間は数週間から数日にまで短縮しました。
さらに2025年には、評価、選別されたリスクは1,500件を突破し、必要に応じて経営幹部に報告されました。経営幹部はこの効率的なリスク管理方式のもとでリスク・アラート、在庫に関する詳細な情報、可変的な流通計画を活用して、顧客の要求に優先順序を付けて対応を迅速化できるようになっています。また、労働集約的なプロセスを自動化し、ネットワーク全体の透明性を向上させ、確実な業務効率化と増収を実現させています。
上記の変革は、同社が2025年に上位製品の在庫切れゼロという偉業を全世界で達成するのに寄与しました。これらの成果は、AIとオーケストレーション機能によって従来のビジネス手順を再構築し、俊敏性、洞察、回復力を大幅に向上させることができるかを物語っています。
