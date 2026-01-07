AIを活用したソリューションの導入は、同社のサプライチェーンと事業活動に大きな影響を及ぼしました。リスクを事前に発見し、可視性を強化することで、意思決定サイクルは95%以上迅速化しました。その結果、決断の質と速度が改善し、リスク対応の所要時間は数週間から数日にまで短縮しました。

さらに2025年には、評価、選別されたリスクは1,500件を突破し、必要に応じて経営幹部に報告されました。経営幹部はこの効率的なリスク管理方式のもとでリスク・アラート、在庫に関する詳細な情報、可変的な流通計画を活用して、顧客の要求に優先順序を付けて対応を迅速化できるようになっています。また、労働集約的なプロセスを自動化し、ネットワーク全体の透明性を向上させ、確実な業務効率化と増収を実現させています。

上記の変革は、同社が2025年に上位製品の在庫切れゼロという偉業を全世界で達成するのに寄与しました。これらの成果は、AIとオーケストレーション機能によって従来のビジネス手順を再構築し、俊敏性、洞察、回復力を大幅に向上させることができるかを物語っています。