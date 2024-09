Fortune Technology Company

有名な国営の光ケーブルメーカーであるFortune Technology Company社と戦略的パートナーシップを結び、財務プロセスの最適化、コスト削減、効率化を支援するため、IBM Cloud Pak for Business Automationに支えられたFortune Technology社のRPA財務ロボット・コンサルティングと導入サービスを採用しました。

結果 100% 手間がかかる且つ高頻度で、付加価値の低い作業を正確に実行 100% 効率の向上 74% 請求書発行および資金管理業務における平均労働時間の削減

ビジネス上の課題の詳細 財務管理を改善するために、企業はどのようなイノベーションを起こすべきか?

近年、ある有名な国営光ファイバーケーブルメーカーは、産業の高度化を通じて市場シェアと販売シェアを急速に伸ばしています。同社のこの急速な発展は、財務部門の業務量の着実な増加に伴い、現在は効率的に取り組む必要があります。 財務部門の決済センター、販売センター、および製造センターのビジネス担当者は、顧客とサプライヤーの企業の売掛金と買掛金の管理(銀行取引明細書のダウンロード、領収書の内訳、領収書の内訳と会計、および支払い会計)、請求申請、請求書情報の維持、銀行手形の発行、請求書の会計と入力およびその他の財務業務を担当しました。 同社の財務担当者は、企業のインターネット・バンキング・システム、OA システム、企業のクラウド・ストレージ・システム、財務システム、資金管理システム、税務管理などの複数のバックエンドおよびフロントエンド・システムに毎日ログインして操作していました。財務担当者は、煩雑で複雑な財務プロセスや業務を遂行しなければならないため、業務量が多く効率が低く、平日や月末の残業が多かったのです。たとえば、企業のインターネット・バンキングの明細書をダウンロードするために、財務部の決済センターの担当者は毎日、10行以上の銀行の企業インターネット・バンキング・システムにログインし、100以上の銀行口座を操作しなければなりませんでした。銀行取引明細書のダウンロードは面倒でエラーが発生しやすく、さまざまな企業インターネット・バンキング・システムのUSBデバイスを管理するのが特に困難でした。 そのため同社では、効果的で競争力のある金融サービスチームを構築し、最高の金融サービス体験を提供し、作業効率を向上させ、人的ミスとサービスコストを削減するためのインテリジェントなソリューションを早急に必要としていました。

概要と経緯の詳細 金融ロボットによるデジタル・インテリジェンスのアップグレード 財務部は複雑で反復的なタスクをさばかなければなりませんでした。Fortune Technology社はIBMのシニアRPAエコシステム・パートナーであり、同社の財務部門の上級コンサルタントおよびビジネス担当者は、クライアントと綿密なコミュニケーションを繰り返してきました。顧客の具体的なニーズを理解した後、同社は、IBM Cloud Pak for Business Automationに基づくRPA財務ロボットのコンサルティングおよび導入サービスを顧客に提供することにしました。資金管理・経理、手形管理・経理など、財務の2大ビジネスラインの業務プロセスを整理し、自動化することが目的でした。 まず、PoC段階で、中国銀行の法人インターネット・バンキング・ページに自動的にログインするために必要なIBM Cloud Pak for Business Automationに基づいて、コーポレート・インターネット・バンキング・システムから銀行取引明細書をダウンロードできるロボットが迅速に開発されました。指定された銀行口座を選択し、特定の期間の銀行取引明細書をダウンロードして、RPAロボットの技術的な実現可能性を検証します。コーポレート・インターネット・バンキング・システムから銀行取引明細書をダウンロードできるロボットを導入したところ、決済センターの業務担当者は1日3時間を節約し、作業効率は2倍になり、100%の精度を達成しました。 次に、コーポレート・インターネット・バンキング・システム、OAシステム、財務システム、資金管理システム、税制などのさまざまな異種システムを接続するために、無人金融ロボットが開発および展開されました。 そこで、さまざまな銀行のUSBデバイスの一元管理と自動ログインにおける技術的課題を、サードパーティのインターネット・バンキングUSB-HUBソリューションを通じて最適化することで解決しました。 最後に、IBM Cloud Pak for Automationに基づく9台の財務ロボットがクライアントに導入されました。9台のロボットとは、銀行取引明細書をダウンロードするロボット、ポジション・シートを処理するロボット、レシート会計用のロボット、支払会計用のロボット、請求用のロボット、請求書受領・会計ロボット、経費精算ロボット、請求書申請&入力ロボット、受取手形管理ロボットなどです。 この9台の財務ロボットの導入に成功したことで、このメーカーにはまったく新しい高効率の財務管理モデルが構築されました。また、クライアントはIBM Cloud Pak for Business Automationの機能を高く評価することができました。IBM Cloud Pak for Business Automationは、シンプルで使いやすく、高効率かつ安定した企業向けのコンテナ・クラウド・ベースのインテリジェント・オートメーション・ソフトウェア・プラットフォームであり、自動化製品とさまざまな機能(組み込みAI、インテリジェントな意思決定、ワークフロー、コンテンツ配置、文書認識、コードレス開発、機械学習、ローコード開発ツール、インテリジェント分析など)の優れた統合機能を備えています。これにより、クライアントは事前に統合された自動化テクノロジーとローコード・ツールを使用して、あらゆるクラウド上で自動化アプリケーションとサービスを設計、構築、実行できるようになります。将来的に新しいインテリジェントなワーク・モデルの構築を期待している企業にとって、これは最適解です。

IBMのコンテナ・クラウド・ベース・インテリジェント・オートメーション・ソフトウェアであるIBM Cloud Pak for Business Automationに基づいて、当社は30日以内に財務自動化プラットフォームを迅速に構築しました。 Huang Lei Chairman of the Board Fortune Technology Company

成果の詳細 AIが労働問題を解決する活力を RPA財務ロボットの自動運用プロセスの導入後、手間がかかる反復的なタスクを 24時間365日体制で完了できるようになり、財務担当者がさまざまなプロセスに費やす時間を大幅に節約できます。例えば、既存の請求書発行業務と決済センターの資金管理業務の労働時間を分析した結果、RPA金融ロボットを導入することで、2つの業務シナリオで投資した労働時間をそれぞれ75%と73%は削減することができました。さらに、非構造化ビジネス・データの処理や手動レビューにかかる時間が不要になり、不必要なコストが効果的に節約され、従業員の生産性が向上します。 ビジネス対応の適時性と有効性が向上 反復的なタスクのほとんどがRPA財務ロボットによって処理されるようになり、その精度、効率、コンプライアンスが大幅に向上しました。たとえば、財務部決済センターの銀行明細ダウンロード・会計処理では、ロボットが大量のデータを自動的にダウンロード・仕分け・配信することで、大幅な効率化を実現しただけでなく、精度が100%にも達しました。月次報告書の作成にかかる時間は10日から6日に短縮されました。 財務部の人員不足が解消 企業では、多くの複雑な財務プロセスを財務部門の担当者が完了する必要があるため、反復的で退屈なタスクを処理するには多くの人的資源と物的資源が必要でした。RPA財務ロボットの導入により、財務部門の担当者は平日や月末の業務をスムーズにこなせるようになり、残業がなくなりました。 9台の財務ロボットを導入したことで、財務部のコアな問題点を効果的な方法で解決し、財務担当者の本来の作業方法と概念を変革し、財務組織の改革を推進し、担当者に能力と技能の向上を求めるようになりました。その後、財務ロボットは財務部門向けのより多くのアプリケーション・シナリオを特定して実装し、代表的で価値のあるビジネス・シナリオを認識し (AI の強化)、フロントエンドおよびバックエンドのビジネス部門向けの代表的なプロセスを発見してパイロット・プログラムを開始し、ロボットの利用率を向上させ、評価基準に基づいて、デリバリー、運用および保守の能力を継続的に開発し、これに基づいてロボットベースのセンター・オブ・エクセレンス (CoE) が構築されます。 ロボット・プロセス・オートメーション (RPA) は開発の一般的なトレンドになっています。将来的には、Fortune Technology Company社は、IBM Cloud Pak for Business Automationに基づいて、より多くの企業が財務プロセスを最適化し、業務処理の効率と品質を向上させ、財務コンプライアンスのリスクを軽減し、より付加価値の高いビジネスにリソースを割り当て、財務変革を促進、そして企業の未来のデジタル・リインベンションを推進します。