アジュマーンは、アラブ首長国連邦（UAE）の中で最も小さく、アジャイルな首長国の一つです。アジュマーンは、2017年に市の効率性を高め、住民の生活を向上させることに特化した新しい部門であるDepartment of Digital Ajman（デジタル・アジュマーン省）を設立することで、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを開始しました。この取り組みの中心となるのが、地方、連邦、民間部門の組織を接続することで、毎日数万件の取引を可能にするクリティカルな統合プラットフォームであるアジュマーン・サービス・バス（AJSB）です。

その重要性にもかかわらず、Department of Digital Ajmanは長期間にわたって大量のデータを処理することの難しさ、監査の重要な要件、7年間の履歴記録の維持など、重大な課題に直面していました。さらに、このデータを処理するには手作業が必要でした。

デジタル・サービスの採用が進むにつれて、Department of Digital Ajmanは運用面およびデータ面で増大する課題に直面していました。監査や長期的なコンプライアンスに必要な大量のトランザクション・データの管理と保持は、複雑になり、リソースが大量に必要になり、多くのプロセスが依然として手動で処理され、拡張が困難になっていました。

ホストされたサービスの可視性が限られていると、性能の監視、オペレーションの最適化、官公庁・自治体などの取り組みの影響の測定がさらに制限されていました。市民は繰り返しの書類要求に摩擦を抱えていましたが、一方でリーダーにはサービス・パフォーマンスや環境への影響、効率性とサステナビリティーの目標に向けた進捗状況を追跡するための集中型のリアルタイムの洞察が欠けていました。

同部門は、高まる期待に応え、完全デジタル社会のビジョンを推進するために、自動化の強化、データの一元管理、情報に基づいた意思決定をサポートするリアルタイムの洞察を通じて、変革を加速する必要性を認識しました。