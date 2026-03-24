Department of Digital Ajman（デジタル・アジュマーン省）が市民に迅速かつ持続可能なデジタル・サービスを提供しながら、860万ディルハムの節約を達成した方法。
アジュマーンは、アラブ首長国連邦（UAE）の中で最も小さく、アジャイルな首長国の一つです。アジュマーンは、2017年に市の効率性を高め、住民の生活を向上させることに特化した新しい部門であるDepartment of Digital Ajman（デジタル・アジュマーン省）を設立することで、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを開始しました。この取り組みの中心となるのが、地方、連邦、民間部門の組織を接続することで、毎日数万件の取引を可能にするクリティカルな統合プラットフォームであるアジュマーン・サービス・バス（AJSB）です。
その重要性にもかかわらず、Department of Digital Ajmanは長期間にわたって大量のデータを処理することの難しさ、監査の重要な要件、7年間の履歴記録の維持など、重大な課題に直面していました。さらに、このデータを処理するには手作業が必要でした。
デジタル・サービスの採用が進むにつれて、Department of Digital Ajmanは運用面およびデータ面で増大する課題に直面していました。監査や長期的なコンプライアンスに必要な大量のトランザクション・データの管理と保持は、複雑になり、リソースが大量に必要になり、多くのプロセスが依然として手動で処理され、拡張が困難になっていました。
ホストされたサービスの可視性が限られていると、性能の監視、オペレーションの最適化、官公庁・自治体などの取り組みの影響の測定がさらに制限されていました。市民は繰り返しの書類要求に摩擦を抱えていましたが、一方でリーダーにはサービス・パフォーマンスや環境への影響、効率性とサステナビリティーの目標に向けた進捗状況を追跡するための集中型のリアルタイムの洞察が欠けていました。
同部門は、高まる期待に応え、完全デジタル社会のビジョンを推進するために、自動化の強化、データの一元管理、情報に基づいた意思決定をサポートするリアルタイムの洞察を通じて、変革を加速する必要性を認識しました。
IBMは戦略的パートナーとして参加し、Department of Digital Ajman（デジタル・アジュマーン省）の既存の機能を補完し、首長国のデジタル・エコシステムを強化するための専門知識を提供しました。これらの企業は協力して、運用の複雑さを簡素化し、リアルタイムの可視性を向上させ、完全デジタル社会というアジュマーン首長国のビジョンをサポートするスケーラブルな基盤の構築に取り組みました。
これを実現するために、IBMと同省は接続されたリアルタイムのデジタルプラットフォームを実装しました。Red Hat OpenShift は、アプリケーションとワークロードをホストするスケーラブルで回復力のあるクラウドネイティブ環境を提供し、Ajman のデジタルサービスの成長をサポートしました。IBM Cloud Pak for Integrationは、官公庁・自治体の機関全体でシステム、アプリケーション、データを統合し、断片化されたワークフローを置き換えました。IBM Event Automationにより、リアルタイムのイベント配布と処理の技術的基盤を実現しました。ストリーミング基盤は、大量のデータ処理を効率的に処理し、未加工データを実用的な洞察に変換しました。
これらの機能に基づいて、このプラットフォームは集中型ダッシュボードなどの社内イニシアチブをサポートし、サービス・パフォーマンスと運用メトリクスを利害関係者に包括的に把握できるようにしました。イベント・オートメーションとイベント処理から得られる洞察を活用することで、チームは効果を監視し、運用を戦略的目標に合わせて調整し、より迅速でアクセスしやすく、カスタマイズされたサービスを市民に提供できます。
しかし、トランスフォーメーションはテクノロジーにとどまりませんでした。IBMのチームは同省と緊密に連携して、統合プラットフォームが運用上および戦略上の目標にシームレスに適合することを確認しました。この連携により、地方自治体は統合サービス・バンドルを立ち上げられるようになり、チームは市民へのサービスとシームレスで優れたデジタル・エクスペリエンスの提供という、最も重要なことに集中できるようになりました。
IBMと連携してリアルタイムに接続されたデジタル・プラットフォームを確立することで、デジタル・アジュマーン省は手動で断片化されたオペレーションから、より自動化された透明性の高いサービス提供モデルに動きました。官公庁・自治体は、アジュマーン・サービス・バス全体を流れるサービス・データを確認、理解、それに基づいて行動する能力を獲得し、サービスの管理と提供の方法を変革しました。
デジタル・アジュマーン省によって社内で開発され、イベント処理によってサポートされる集中型ダッシュボードにより、関係者はサービスのパフォーマンスと運用メトリクスを包括的に把握できるようになりました。可視性が向上することで、チームはレポート作成を自動化し、手作業を減らし、運用を合理化しました。タスクは5分未満に短縮し、毎日5万件以上の取引をシームレスに処理できるようになりました。
これらの運用上の成果は、市民エクスペリエンスの向上に直結しました。統合されたサービスにより、部門間の重複が減り、同じ文書に対する繰り返しの要求がなくなりました。
デジタルへの移行は、サステナビリティーにも大きなメリットをもたらしました。紙の使用量を減らすことで、同省は2025年だけで200万枚の紙を節約しました。「860万AEDを節約し、514本の樹木を保護しました」と、システム・アプリケーションのサステナビリティー・セクション・マネージャーのHind Al Shamsi氏は述べています。「私たちは単に運営を改善するだけではなく、より持続可能で市民中心の未来を築いています。」
デジタル・アジュマーン省 は2017年に設立され、アラブ首長国連邦で最も小さいアジュマーンの市民にスマートな政府サービスを提供するデジタルチャネルを開発しています。いつでも、どこでも、高品質で即応性があり、統合された革新的な行政サービスを市民に提供できるよう取り組んでいます。デジタル・アジュマーン省はアジュマーン市に本部を置いています。
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