コロラド州の首都であり人気の観光地であるデンバーは 1858 年に設立され、現在では 70 万人以上の人口を抱えています。現在、市や郡をサポートするためにさまざまな機能を実行する 50 以上の独自の機関があります。IT 組織は、その取り組みをサポートする上で重要な役割を果たします。 現在、IT チームは、許可および法執行ソリューションから調達ソフトウェア、給与計算などに至るまで、幅広いソフトウェアとサービスをサポートしています。同社は、40 台のホスト上で実行される 1,500 台の仮想マシン (VM) を含む仮想化環境を管理しており、ワークロードの一部をパブリック クラウドに移行中です。 これまでIT運用チームは、環境のパフォーマンスを把握し、いつどこでリソースの再配分が必要かを判断するために、バラバラの監視ツールを使用していました。パフォーマンスに問題がある場合、根本的な原因を診断し、解決策を特定するために手作業に頼っていた。 さらに、アプリケーションのオーナーが新しいサービスにリソースを割り当てる際に、必要なリソースを過大に見積もることがよくあった。 多くの組織と同様、デンバーの IT 組織内にも、過剰プロビジョニングによってアプリケーションのパフォーマンスが保証されるという誤解がありました。 残念なことに、IT オペレーション・チームには、過剰プロビジョニングの箇所を特定し、ダウンサイジングがアプリケーション・パフォーマンスの向上をサポートするかどうかを評価するツールがありませんでした。 そこで、IBM® Turbonomic®ハイブリッドクラウドコスト最適化ソリューションの検討を開始しました。

IBM Turbonomic を選択したのは、環境の適切な規模を設定するために必要な情報の信頼できる情報源として、組織内の全員が信頼できる共通言語を探していたからです。 Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

AIを活用したハイブリッドクラウドのコスト最適化の実装 Turbonomic ハイブリッド クラウドのコスト最適化ソリューションをインストールすると、IT 運用チームはついにコンピューティング環境のパフォーマンスを理解するための唯一の信頼できる情報源を手に入れることができました。「私たちが IBM Turbonomic を選んだのは、私たちの環境を適切なサイズにするために必要な、組織内の誰もが真実のソースとして信頼できる共通言語を探していたからです」と、City and County of Denver の Service Delivery Manager である Nick Steensland 氏は説明します。さらに、VM がオーバープロビジョニングされている場所をアプリケーション所有者に示す具体的な証拠をついに入手しました。「IBM Turbonomic は、オーバープロビジョニングがパフォーマンスを保証できないだけでなく、実際にパフォーマンスを危険にさらす可能性があることを広範なチームに示すために必要なデータを提供してくれました」と Steensland 氏は言います。 Turbonomic のフルスタック可視性のおかげで、チームはデータベース管理者に、たとえば CPU コアを返却してもシステムのパフォーマンスが犠牲にならないことを示すために必要なデータを得ることができました。このレベルのレポートにより、チーム全体で信頼を確立することができ、最終的に環境全体の包括的なサイズ変更の取り組みを開始できるようになりました。

性能を確保しながら効率を向上 このデータセンター統合の取り組みを始めて以来、ITオペレーションチームは、パフォーマンスを保証しながら、CPUとRAMの使用量を33%削減することができました。また、プランニングのプロセスも改善されました。 これで、アプリケーションオーナーがリソースの割り当て要求を持ってチームにやってきたとき、実際に割り当てるべきリソースの量を決定するためのサポートとなる過去のデータが入手できます。 また、利用状況を細かく観察し、適切な場合にはサイズを変更することもできます。この能力は、チームが既存のインフラに頼って新しいサービスを展開しようとしている中で、非常に有益であることが証明されています。 新しいホストには 30,000 米ドル以上の費用がかかる場合があります。既存のインフラストラクチャの利用率を向上させることで、チームはアプリケーションのパフォーマンスを保証し、他に選択肢がなくなるまで新しいサーバーへの投資を避けることができました。 取り組みのこの段階で、チームは仮想化環境に対する Turbonomic の AI を活用したリソースの推奨事項に依存しています。彼らの目標は、今後 12 か月以内にこの環境とパブリック クラウド環境全体に自動化されたアクションを実装することです。この移行を乗り越えるにあたって、同社は引き続き憲章に従って支出を最小限に抑えながら、従業員と居住者に一貫して優れたエンドユーザー エクスペリエンスを維持する予定です。