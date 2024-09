米国疾病予防管理センター(CDC)は、データ・セキュリティーと規制の要件を損なうことなく、IBM Blockchainテクノロジーを活用して、電子カルテ(EHR)収集用の暗号化台帳を作成しています。

私たちがBlockchainを使用し続け、テクノロジーについてより深く学ぶことで、連邦政府にどのような影響を与えるのか、その答えを知っているのは未来のみです。 Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention