AIを活用した人材採用がスペインのサッカー・チームのスコアアップに貢献した事例

フットボール（アメリカではサッカー）のファンでなければ、「ポストを打ち込む」や「18番外で直接フリーキックをする」といったフレーズは、異質なものに思えるかもしれません。しかし、フットボールのスカウトにとっては、それは仕事の日常的な語彙であり、チームにとっての選手の価値を評価するのに役立つ重要な言語を表しています。そして今、それはScout Advisorが話したり理解したりする言語にもなっています。Scout Advisorは自然言語処理（NLP）を活用した革新的なツールであり、特にスペインのサッカークラブであるセビージャFC向けにIBM watsonxプラットフォーム上に構築された革新的なツールでもあります。

スカウトはどのような日でも、練習を観察したり、若い選手の家族と話したり、試合についてメモを取ったり、フォローアップする書類を大量に記録したりするなど、いくつかの責任を負っています。実際、事務処理は想像以上に重要な仕事の部分です。

セビージャFCのスポーツ・ディレクターであるVictor Orta氏は、2023年のワールド・フットボール・サミットの際の会議で次のように説明しました。「私たちはデータだけで選手と契約することは決してありませんが、データに頼らずに契約することもありません。最終的には、優れたプレーヤーは常に優れたデータを持っていますが、そこには常に人間の目、つまりすべてを評価して決定を下す必要があるのです」

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