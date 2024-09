適応性を最大限に高めるため、Bernhardt社は管理バックエンドをハイブリッドクラウド環境のマイクロサービス・アーキテクチャーとAPIインフラストラクチャーに置き換えました。同社はまた、迅速かつ継続的なサービスの改善を促進するために、DevOpsアプローチを採用しました。

ビジネス上の課題 Bernhardt Furniture Co.は、ビジネス・アプリケーションの機能強化をより迅速に提供する方法と、新機能を促進して急成長に対応するためのより柔軟なアーキテクチャーを必要としていました。

変換概要と経緯 Bernhardt社は現在、ハイブリッドクラウド環境でマイクロサービス・アーキテクチャーとAPIインフラストラクチャーでビジネス・アプリケーションをサポートしています。また、迅速かつ継続的に改善を実行していくためにDevOpsアプローチも採用しました。

結果 顧客が20%増加 販売イベント中に販売者が関与 売上が20%増加 カスタマー・エンゲージメントと注文機能が強化されたため ITを戦略的パートナーに変える 新しいビジネス機能を事前対応的に提供できる

ビジネス上の課題の詳細 より柔軟なITの必要性 「パーソナライゼーションは当社の仕事において非常に重要です。お客様は、製品の品質だけでなくサービスの品質も含め、顧客体験のあらゆる部分で完璧な品質を期待しています」と、Bernhardt Furniture Co.の社長兼最高経営責任者(CEO)のAlex Bernhardt Jr.氏は説明します。サービス品質を念頭に置き、2014年のわずか10週間で、Bernhardt社は最大の販売イベントである年2回の「High Point Market」での顧客との関わり方を変革しました。同社はIBM® jStart® Emerging Technologiesチームと協力し、IBM Cloud Platform as a Service (PaaS)を使用して、モバイル・セールスおよび分析ソリューションであるBernhardt Virtual Showroomを立ち上げました。このソリューションにより、販売員の効率が向上し、Bernhardt社は物理的なショールームの構成を最適化して売上を20%増加させることができました。デジタル・トランスフォーメーションは、以前の紙ベースの販売プロセスからの大躍進でした。しかし、モバイル・アプリがすぐに成功を収め、急速に普及したため、それをサポートするバックエンド・アーキテクチャーに一気に負荷がかかりました。 Bernhardt社のIT部門とIBMチームが最初にこのVirtual Showroomアプリを本番環境に導入した際、モノリシックITアーキテクチャーでそのアプリを構築しました。1つのアプリケーションが、営業スタッフが使用するAppleモバイル・アプリ対応のすべての管理機能を処理したのです。アプリの使用量が増加するにつれて、バックエンドの管理プロセスにボトルネックが発生しました。そして、1つのプロセスにおける問題がアプリ全体の問題を引き起こしました。「さまざまな課題に迅速に対応できる柔軟性が必要でした」と、Bernhardt社のIT部門ディレクターであるLacey Griffith氏は述べています。「物事は急速に進んでおり、ユーザーに提供するサービスも、ビジネスの要求に応じて迅速に対応できるようにする必要があります」Bernhardt社は、ITアーキテクチャーへのアプローチを変えることで、Virtual Showroomソリューションだけでなくその他のビジネス・アプリケーションでも拡張性を高め、より迅速な改善が可能になることを認識しました。これは、Bernhardt社が業務とサービスを継続的に改善できるようにする機会となりました。

当社はAPIを使用して新しい機能を活用し、Bernhardt社に新しいレベルの洞察を提供します。そして、収益の改善に向けた変化を起こしているのです。 Lacey Griffith Director of IT Bernhardt Furniture Co.

概要と経緯の詳細 API、ハイブリッドクラウド、DevOps Bernhardt社のIT部門とjStart Emerging TechnologiesチームおよびIBM Cloudチームのエキスパートは、1つのチームとして協力し、新たなレベルの拡張性と適応性を実現するために2つの手段を採用しました。より柔軟なアーキテクチャーを実現するために、共同チームはモノリシック・バックエンド・アプリケーションを、ハイブリッドクラウド環境で動作するマイクロサービス・アーキテクチャーとアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)インフラストラクチャーに置き換えました。継続的な開発とメンテナンスを加速するために、チームはアプリケーション開発のDevOpsモデルを採用しました。 ある意味では、IBMとBernhardt社チームはバックエンド・アーキテクチャーを、破壊してその断片を分散させることで強化しました。以前は複数の管理プロセスを1つのアプリケーションで行っていましたが、それらのプロセスに対応する9つのマイクロサービスを確立しました。次に、クラウドとローカルでホストされるプラットフォームのハイブリッド環境全体でAPIを介してマイクロサービスを統合しました。APIがプロセス間でデータを接続して共有する役割を果たしているため、現在は分離されている部分は引き続き統合されたアプリケーションとして機能しますが、旧アーキテクチャーのようなパフォーマンスを制限する依存関係はありません。これで、1つのプロセスでボトルネックや機能停止が発生しても、他のプロセスは引き続き独立して機能するため、チームは他のプロセスへの影響を心配することなく特定の問題に集中できます。Griffith氏は、「マイクロサービス・アーキテクチャーは、ユーザーやお客様の要求を満たすために必要な稼働時間と柔軟性を提供してくれました」と述べています。 ハイブリッドクラウド環境は、Bernhardt社が、その特定のファンクションに最大のケイパビリティーを提供するプラットフォーム上の各サービスをベースにすることで、パフォーマンスをさらにサポートします。例えば、いくつかのVirtual Showroom APIとマイクロサービスは、IBM WebSphere® Application Server Liberty Coreソフトウェア上に構築され、IBM Cloudパブリック・プラットフォーム上で実行されます。公式製品およびショールーム情報を含むコンテンツ管理マイクロサービスは、IBM Cloudインフラストラクチャーで実行され、IBM Cloudプラットフォーム上で実行されるIBM Cloudant® NoSQLデータベース・サービスによってサポートされています。また、Apache Sparkオープンソース分析ソフトウェアは、ローカルのIBM施設でホストされているIBM Power Systems™サーバーの高性能クラスターで実行されます。 今後、Bernhardt社が他の事業分野向けに新しいサービスを展開し、ビジネス要件とパフォーマンスの要求が必然的に変化した場合、同社は必要に応じてクラウドとオンプレミスのプラットフォーム間で個々のサービスを移植することができます。例えば、High Poin Marketのピーク時のワークロードに対応するために、チームはDockerコンテナを使用して、コンテンツ管理サービスをクラウドから専用コンピューティング・リソースのローカル・ネットワークに移すことができます。 Bernhardt社にとって、APIはマイクロサービス・アーキテクチャーをまとめ、イノベーションへとつないでくれます。APIは言語に依存しないため、幅広いサービスとの統合が容易になり、Bernhardt社は新しい機能をビジネス・アプリケーションに比較的簡単に組み込むことができます。例えば、チームはVirtual Showroomソリューションを、IBM Cloudプラットフォームのサード・パーティー・カタログで利用可能な2つのIBM以外のサービス(製品注文に関する自動Eメール用SendGridソフトウェアと、ビジネス・ユーザーがVirtual Showroom環境全体にシングルサインオン(SSO)できるようにするRedisソフトウェア)を使用して強化しました。その他のAPIを使用すると、Apache Spark分析ソフトウェアとモノのインターネット(IoT)機能を組み合わせることにより、家具ショールーム内での客足の動きや、特定の商品に目を向ける/目を向けない頻度を明確に把握することができます。「当社はこれらのAPIを使用して新しい機能を活用し、Bernhardt社に新しいレベルの洞察を提供します」とGriffith氏は述べています。そして、収益の改善に向けた変化をその場で起こしているのです」 より柔軟で変更可能なアーキテクチャーを最大限に活用するために、Bernhardt社とIBMチームは、DevOpsモデルを使用してソフトウェア開発の効率を促進しています。「DevOpsはサイクルが短く、フィードバックが迅速です。そして、ビジネスのニーズを満たすソリューションを開発するという点で、スピードと精度が向上しました」と Griffith氏は言います。チームはIBM Cloud DevOps Servicesを使用して、ユーザーのフィードバックとコラボレーションを促進し、開発とテストのサイクルを加速し、デプロイメントを自動化します。アプリケーションのパフォーマンスと機能に関するフィードバックが販売スタッフや他のビジネス・ユーザーから絶えず寄せられるため、チームはIBM Cloud DevOps Servicesコラボレーション・フォーラムで「ユーザー・ストーリー」を収集しています。次に、必要とされる具体的な改善点を定義し、それらを関連するマイクロサービスに沿った一連の開発タスクに分割します。さまざまなマイクロサービスへの更新を並行して実行でき、IBM Cloud DevOps Servicesにより、更新されたコードを開発からテスト、そして実稼働へと、簡単なドラッグ・アンド・ドロップ・タスクで移動できます。 Bernhardt社が、High Point Marketで3回連続Virtual Showroomソリューションを使用した後、ITチームは、これまでにアプリに追加された最大の革新的な機能となるユーザー・ストーリーを定義しました。販売者は、潜在的な顧客がショールームのフロアで見るよりも多くの製品オプションを検索できる方法を望んでいました。顧客が、特定の椅子のフレームが別の仕上げや生地でどのように見えるかを確認したい場合はどうすればよいでしょうか?2つの別々の家具を部屋に置いた場合、どのように見えるかを確認したい場合はどうすればよいでしょうか?チームはこれらのシナリオをIBM Cloud DevOps Servicesフォーラムに入力し、開発要件を決定して、そこから作業を開始しました。次回のHigh Point Marketでは、Bernhardt社の販売者は、大型アプリのSignature Seating機能を使用して、顧客がカスタム家具を組み立て、仮想ルーム設定で閲覧できるようにしました。

成果の詳細 ビジネスとITの変革 これまでのところ、新しいVirtual Showroomアプリを使用することで、販売者は販売イベント中に20%多くの顧客と関わり、売上を20%増やすことができます。さらに、Bernhardt社は、IBM Cloudプラットフォームのマイクロサービス・アーキテクチャーを利用して、Signature Seating機能をメインWeb サイトに拡張し、年間を通じてオンラインでの買物客とのエンゲージメントを向上させることを目標としています。 しかし、このような長く豊かな歴史を持つBernhardt社にとって、事業の成果以上に、ITへの新たなアプローチは非常に前向きなパラドックスであり、同社は変化を遂げると同時に過去に忠実であり続けています。Bernhardt社は、ビジネス工学の新たな領域に足を踏み入れただけでなく、品質、革新、成長という従来の価値観への取り組みを強化しました。今では、家具に見る職人技とファッショナブルなデザインを、同様に魅力的で最先端の顧客エンゲージメントと一致させることができるようになりました。そして、クラウド技術、柔軟なインフラストラクチャー・モデル、DevOpsプロセスを導入する全過程により、Bernhardt社にとってのITの役割が再定義されました。「当社はかつて単なるサービス部門と見なされていました。当社は保守的で、ただ問題に対応していました」とGriffith氏は言います。Alex Bernhardt Jr.氏はさらに、「Laceyの指揮の下、IT部門はより事前対応的な組織となり、クライアントが気付きもしなかった問題を解決しています」と付け加えました。そして、それは将来に向けてBernhardt社に有利な状況を生み出してくれます。