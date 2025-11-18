Banco Itaú Paraguay社

世界中のリテール銀行は顧客を獲得・維持するために、パーソナライズされた即応的な体験を提供する必要性に急速に迫られています。デジタル・チャネルは銀行が高度なサービスを提供する効果的な方法であり、オンライン・バンキングとモバイル・バンキング用のプラットフォームの常時稼働を徹底することは、Banco Itaú Paraguay社をはじめとする大手金融サービス・プロバイダーにとって最優先事項となっています。

同行でIT、オペレーション、デジタル部門のヘッドを務めるMario Sangenis氏は次のように切り出します。「ここ数年、バンキング・サービスのスピードと利便性に対する消費者の期待度は劇的に高まっています。この新たな期待に応えるため、当行はバンキング・サービスをデジタル化する変革に乗り出しました。現在、オンラインかモバイルからバンキング・サービスを利用するお客様の割合は約50％に達しており、今後もこの割合は上昇する一方であると予想しています」



デジタル・バンキング・プラットフォームに計画外のダウンタイムが発生した場合、Banco Itaú Paraguay社の信用に大きく傷がつく危険性があります。こうしたリスクを最小限に抑え、将来の成長に備えるため、同行ではデジタル・バンキング・インフラのパフォーマンス、可用性、拡張性を強化するための革新的な方法を常に模索しています。



この目標を達成するため、同行はデジタル・バンキング・アプリケーションとデータ・ウェアハウスをOracle Databaseに移行することにしました。ところが、Oracle Database、基盤となる仮想化プラットフォーム、x86サーバー間での互換性の問題により、安定性が大きく損なわれるようになり、デジタル・サービス中断のリスクにさらされました。



同行のIT・インフラ・マネージャーであるFrancisco Da Rosa氏は次のように説明を引き継ぎます。「デジタル・バンキング・インフラの不安定さが原因で、質の高いサービスをお客様に提供できなくなると、顧客離れのリスクが高まるとわかっていました。リテール・バンキング市場で苦労して獲得したシェアを守るため、鉄壁の信頼性を備えるサーバーとストレージ・プラットフォームを見つけることにしました」

