Banco Itaú Paraguay社

消費者がオンラインまたはモバイルのみで銀行を利用する傾向は急速に強まっており、これらサービスの中断は顧客離れのリスクを高める恐れがあります。良質のデジタル・バンキング体験を中断なく確実に提供できるようにするため、Banco Itaú Paraguay社ではOracle DatabaseをIBM® Power Systems E870サーバーとIBM® FlashSystemストレージを基盤とする堅牢なプラットフォームに移行しました。
Banco Itaú Paraguay社の顧客の半数はオンライン・サービスの利用者であり、質の高いサービスを常時提供することが顧客離れを防ぐために不可欠となっています。同行はどのようにしてデジタル・バンキング・プラットフォームの安定性を向上できたのでしょうか。
Banco Itaú Paraguay社はSoftshop社と連携して、オンラインおよびモバイル用バンキング・アプリケーションをサポートするOracle Databaseを、IBM Power Systems E870サーバーとIBM FlashSystem V9000ストレージを基盤とする高パフォーマンス・プラットフォームに移行しました。
世界中のリテール銀行は顧客を獲得・維持するために、パーソナライズされた即応的な体験を提供する必要性に急速に迫られています。デジタル・チャネルは銀行が高度なサービスを提供する効果的な方法であり、オンライン・バンキングとモバイル・バンキング用のプラットフォームの常時稼働を徹底することは、Banco Itaú Paraguay社をはじめとする大手金融サービス・プロバイダーにとって最優先事項となっています。
同行でIT、オペレーション、デジタル部門のヘッドを務めるMario Sangenis氏は次のように切り出します。「ここ数年、バンキング・サービスのスピードと利便性に対する消費者の期待度は劇的に高まっています。この新たな期待に応えるため、当行はバンキング・サービスをデジタル化する変革に乗り出しました。現在、オンラインかモバイルからバンキング・サービスを利用するお客様の割合は約50％に達しており、今後もこの割合は上昇する一方であると予想しています」
デジタル・バンキング・プラットフォームに計画外のダウンタイムが発生した場合、Banco Itaú Paraguay社の信用に大きく傷がつく危険性があります。こうしたリスクを最小限に抑え、将来の成長に備えるため、同行ではデジタル・バンキング・インフラのパフォーマンス、可用性、拡張性を強化するための革新的な方法を常に模索しています。
この目標を達成するため、同行はデジタル・バンキング・アプリケーションとデータ・ウェアハウスをOracle Databaseに移行することにしました。ところが、Oracle Database、基盤となる仮想化プラットフォーム、x86サーバー間での互換性の問題により、安定性が大きく損なわれるようになり、デジタル・サービス中断のリスクにさらされました。
同行のIT・インフラ・マネージャーであるFrancisco Da Rosa氏は次のように説明を引き継ぎます。「デジタル・バンキング・インフラの不安定さが原因で、質の高いサービスをお客様に提供できなくなると、顧客離れのリスクが高まるとわかっていました。リテール・バンキング市場で苦労して獲得したシェアを守るため、鉄壁の信頼性を備えるサーバーとストレージ・プラットフォームを見つけることにしました」
Banco Itaú Paraguay社ではデジタル・サービス用に信頼性と可用性の高いプラットフォームを選択するため、IBMビジネス・パートナーのSoftshop社と契約し、同社と共同で集中的な概念実証（POC）プロセスに取り組みました。その結果、IBM® AIXオペレーティング・システムを実行し、IBM® PowerVMで仮想化されるIBM Power Systems E870サーバーを新プラットフォームに選択しました。
同行はまた、内部ディスクと専用ストレージ・システムの組み合わせから、IBM® FlashSystem V9000にアップグレードする決断も下しました。完全にフラッシュベースのストレージ・アークテクチャーを採用することにより、読み取りと書き込み操作が大幅に速くなるうえ、ストレージ環境の物理的設置面積もはるかに小さく集約できます。
Sangenis氏は次のように説明します。「当行では、長年、他の事業部門でIBM Power SystemsとIBM Storageソリューションを利用しており、大変満足していました。IBMのサポート組織は対応範囲の広さと即応性を兼ね備えている点に加え、Softshop社との詳細なPOCが好結果に終わったことも、新しいデジタル・バンキング・プラットフォームとしてIBMが最適な選択肢であるという確信につながりました」
Banco Itaú Paraguay社はSoftshop社のコンサルタントと協力して、IBM Power SystemsとIBM FlashSystemプラットフォームのデプロイ、構成、テストに取り組みました。Oracle Databaseとデータ・ウェアハウスのIBM Power Systems E870サーバーへの移行は3カ月足らずで完了しました。
「Softshop社とは何度も連携してきましたが、細部にも目を光らせる点にいつも感服していました。Softshop社チームはプロジェクトのスタート地点でじっくり時間をかけて当社ビジネス目標の理解に努め、その知識を当社独自のニーズに合わせてソリューションを設計する際に役立てます。このプロジェクトも例外でなく、同社と連携した結果に非常に満足しています」（Da Rosa氏）。
Banco Itaú Paraguay社は、IBM Power SystemsとIBM FlashSystemプラットフォームでOracle Databaseを実行することで、安定性というデジタル・バンキング・サービスをリスクにさらす問題を解消しました。また、高パフォーマンスのプラットフォームを選択することにより、今後数年中にデジタル・バンキング・アプリケーション環境が拡大してもコンピューティングとストレージが十分対応可能な余剰能力も獲得しました。
Sangenis氏はその成果を次のように強調します。「Oracle DatabaseをIBM Power Systems E870サーバーに移行して以来、計画外のダウンタイムは1分たりとも発生していません。IBMのサーバーとストレージ・プラットフォームは非常に安定的であるため、1年を通じて昼夜お客様に質の高いオンラインおよびモバイル・バンキング体験を提供できるという自信がつきました。当行のデジタル・サービスは、お客様からの信頼を長期的に育む効果的な方法であり、IBMとOracleのソリューションはこうしたお客様との重要な関係構築に役立っています」
Da Rosa氏は次のように付け加えます。「IBM Power Systemsプラットフォームは、デジタル・バンキング・ワークロードを効率的に処理します。アプリケーションの応答時間が大幅に短縮したエンド・ユーザーもいます。現在、プラットフォームのCPUリソース使用量はわずか50％前後であるため、サーバーを増設せずに新しい接客サービスをデプロイする余裕もあります」
「IBM FlashSystemストレージもパフォーマンスを大幅に改善しています。しかもデータ・センターでは、ラックの使用面積削減とエネルギー効率の向上につながっています」
Banco Itaú Paraguay社が手法を最適化し、IBM PowerVMで利用可能なOracle認定のハード・パーティショニング・テクノロジーを活用することで、Oracleソリューションのライセンス料を大幅に節約していることにも最後に触れておきましょう。
Da Rosa氏はこの点に関して次のように述べます。「Softshop社からの助言に従って、IBM Power Systemsを使ってデータベースのパフォーマンスを改善できました。その結果、プラットフォームの保守コストは大幅に減少しています。減少分はお客様に質の高いサービスを提供するのに役立つ付加価値の高い開発プロジェクトに回すことができます」
Banco Itaú Paraguay社では将来を見据えて、IBMとOracleプラットフォームでのデジタル商品とサービスの開発を継続しながら、イノベーション面での評判を確立する計画です。
Sangenis氏は次のように締めくくります。「Softshop社とのコラボレーションは、デジタル・バンキング・アプリケーション用に鉄壁の安定性を誇るプラットフォームを構築するのに役立っています。今では、どのお客様にも一貫して質の高いサービスをオンラインやモバイル・デバイスで提供することができます。デジタル・バンキングに対するお客様の需要は高まる一方ですが、当社サービスがIBMとOracleのソリューションに支えられている限り、ビジネスの成長を促進する基盤は盤石です」
1978年に「Interbanco S.A.」として設立されたParaguay, Banco Itaú Paraguay社 は、パラグアイのアスンシオンを本拠とし、国内数百万人の顧客にリテール・バンキング・サービスを提供しています。
IBM Power SystemsまたはIBM Flash Systemsの詳細については、IBMの担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、次のWebサイトをご覧ください。ibm.com/products/powerおよびibm.com/products/flashsystem
IBMプラチナ・ビジネス・パートナーであるSoftshop社は、包括的なITインフラストラクチャーとサービスを専門とし、パラグアイ国内の顧客に最適なイノベーションを提供することに専念しています。Softshop社の詳細なサービスについては、www.softshop.com.py をご覧ください
