ANZ 社は変化と改善の機会を見出し、メインフレーム・インフラストラクチャ環境の変革に着手し、まずは2015 年の z13® アップグレードを実施しました。規制の状況はますます厳しくなり、可用性の要件に対する要求が高まることが予想されていました。

「私たちは銀行として、将来にわたって要件を上回る立場にあることを確認したかったのです」とSquires氏は言います。「これは、復旧プロセスを合理化、簡素化し、レジリエンスを高めると同時に、プロセス全体により多くの機能とオプションを追加する機会でした」

変革の一環として、ANZ Enterprise Compute チームは、最新の IBM System Storage DS8000® シリーズおよびその他の革新的な IBM テクノロジーを活用しようと考えました。チームはベータ版のIBM製品と、実装を支援するIBMの開発者にアクセスできるIBM Systems Early Programへの参加を通じて、これらについて知りました。

Squires 氏とチームは、プライマリ・サイトと DR サイトを維持する必要がなくなるよう、復旧システムとプロセスを再設計しました。代わりに、1 つのプライマリ・サイトと 1 つの代替サイトがあり、それぞれに 2 つの IBM zSystems サーバーがあります。中央ストレージ、ネットワーク接続、FICON、暗号化カードを含む 4 つのサーバー・システムはすべて同一に構成されています。災害が発生した場合、4 台のサーバーのいずれでもコア・システムを実行でき、ビジネスに影響を与えることなくサイト間およびサイト内の復旧を確実に行うことができます。

「私たちは、すべてをミラーリングすることで、私の意見では業界をリードするプロセスを推進しています」とSquires氏は言います。

変革を可能にするために、2016 年に他の IBM テクノロジーが追加されました。これらには、IBM zSystems ディスク・チャネル・サブシステム機能が含まれており、両方のサイトにわたって単一のアドレス範囲を許可することでストレージ構成を大幅に簡素化します。さらに、 IBM z/OS® オペレーティング・システムの一部である HyperSwap® （PDF）機能は、システムの停止を必要としないマルチ・ターゲット・ストレージのスワップを高速化し、サイト間およびサイト内でのストレージのミラーリングを可能にします。さらに、2018 年、ANZ社は、異なるサイト間のデータ複製、フェイルオーバーおよびフェイルバック・メカニズムを調整する DS8000 システム上の IBM Copy Services Manager テクノロジーの追加の合理化機能を要求しました。

2020 年、ANZ社は、最新の IBM テクノロジーの 1 つである IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency ソリューションの初期設計段階でコンサルティングを受けました。これは、プライマリ・データセンターと代替データセンター間のANZメインフレーム環境の処理能力の柔軟性をさらに強化する新しいIBM z16™製品です。これは、最大 1 年間、異なるサイト間でキャパシティを移動したい組織に、柔軟性と制御の向上を提供するように設計されています。また、IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex® (GDPS®) テクノロジーに基づく自動化も備えています。

ANZ社は、予期する場合もしない場合も、システムの停止に対応する準備がこれまで以上に整っており、ビジネス・リスクの軽減に役立ちます。プライマリ・サイトで障害が発生した場合、ANZ社はミッションクリティカル機能のサーバーとストレージ容量をサイト内およびサイト間で迅速に転送できます。この機能は、業務継続性の損失を最小限に抑えるか、まったく失わないように設計されています。ANZ 社は、特定の脅威や状況に基づいて最適なオプションを選択でき、プライマリ・サイトの機能が回復するまで継続性を維持することもできます。

これらの機能の統合は、大幅な業務回復力と継続性への自信がもたらします。「 IBM テクノロジーとシステム設計により、複数の回復オプションを利用できるようになりました」とSquires氏は言います。