Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) では、メインフレーム・インフラストラクチャを監督する仕事を、エンタープライズ・コンピューティングのメインフレーム・ハードウェア・エンジニアである David Squires が担当しています。彼は、「メインフレームが好きで、そのすべてが好きです」と語っています。
22 年以上にわたり、Squires は ANZ社のメインフレーム・サーバーとストレージ環境をサポートするさまざまな役割を果たしてきました。これらの環境では、銀行の中核となるバンキング、メッセージング、開発、テスト、その他のミッションクリティカルなシステムの多くが実行されています。
彼の現在の責任には、容量計画、ハードウェア構成、ライフサイクル管理が含まれます。また、メインフレームの回復性とレジリエンスを確保するための取り組みを主導するなど、ビジネスと顧客のニーズを満たす IT サービスの最適化も支援しています。
850 万を超える個人顧客および法人顧客が ANZ社の銀行サービスを必要としており、サーバーのダウンタイムを最小限に抑えることはANZ社と顧客の両方にとって重要です。
高可用性と災害復旧 (DR) に対するANZ社のアプローチには、さまざまなな停止シナリオが組み込まれています。これには、自然災害やサイバー攻撃による、予期せぬの停止、また、アップグレード、構成変更、DR 演習のためにサーバーがオフラインになった場合が含まれます。「当社の IT ストラテジーは、それらすべてに対処できるようにすることです」とSquires 氏は言います。
また、ANZ社は、いつでもどこでも銀行取引を行うなど、日々変化する顧客の期待に迅速に適応してサポートできる、レジリエンスがあり、かつアジャイルなインフラストラクチャを確保する必要があります。さらに、事業継続の業界規制とガイドラインに準拠する必要があります。
四半期ごとの DR 演習を、6 か月ごとの効率的なサイトスワップに置き換えます。
システム停止時にサイト間およびサイト内のキャパシティーを柔軟に確保し、リカバリ時間を短縮
長年にわたり、ANZ社は 2 つのインフラストラクチャ・サイトを維持していました。プライマリ・サイトには、本番ワークロードを実行するために2台のIBM® zSystemsサーバーがありました。100 km 以上離れたセカンダリ DR サイトには、個別に構成された IBM zSystem サーバーがありました。プライマリ・サイトで災害が発生した場合、DR サイトが稼動し、キャパシティー・バックアップ （CBU） エンジンを使用して失われたキャパシティーを置き換えます。
ANZ 社はビジネス継続性に関する既存の業界要件をすべて満たしていましたが、プライマリ/DR 設計と関連プロセスにはテストの制限がありました。たとえば、 DR サイトで最大 10 日間しかテストを実行できませんでした。また、Squires氏と彼のチームは、DR サイトで個別の DR テストを年に 4 回しか実行できませんでした。彼らは、それを次のレベルに引き上げ、定期的に長期間にわたってサイトを移動し、テスト・シナリオを使用しないことを希望していました。
ANZ 社は変化と改善の機会を見出し、メインフレーム・インフラストラクチャ環境の変革に着手し、まずは2015 年の z13® アップグレードを実施しました。規制の状況はますます厳しくなり、可用性の要件に対する要求が高まることが予想されていました。
「私たちは銀行として、将来にわたって要件を上回る立場にあることを確認したかったのです」とSquires氏は言います。「これは、復旧プロセスを合理化、簡素化し、レジリエンスを高めると同時に、プロセス全体により多くの機能とオプションを追加する機会でした」
変革の一環として、ANZ Enterprise Compute チームは、最新の IBM System Storage DS8000® シリーズおよびその他の革新的な IBM テクノロジーを活用しようと考えました。チームはベータ版のIBM製品と、実装を支援するIBMの開発者にアクセスできるIBM Systems Early Programへの参加を通じて、これらについて知りました。
Squires 氏とチームは、プライマリ・サイトと DR サイトを維持する必要がなくなるよう、復旧システムとプロセスを再設計しました。代わりに、1 つのプライマリ・サイトと 1 つの代替サイトがあり、それぞれに 2 つの IBM zSystems サーバーがあります。中央ストレージ、ネットワーク接続、FICON、暗号化カードを含む 4 つのサーバー・システムはすべて同一に構成されています。災害が発生した場合、4 台のサーバーのいずれでもコア・システムを実行でき、ビジネスに影響を与えることなくサイト間およびサイト内の復旧を確実に行うことができます。
「私たちは、すべてをミラーリングすることで、私の意見では業界をリードするプロセスを推進しています」とSquires氏は言います。
変革を可能にするために、2016 年に他の IBM テクノロジーが追加されました。これらには、IBM zSystems ディスク・チャネル・サブシステム機能が含まれており、両方のサイトにわたって単一のアドレス範囲を許可することでストレージ構成を大幅に簡素化します。さらに、 IBM z/OS® オペレーティング・システムの一部である HyperSwap® （PDF）機能は、システムの停止を必要としないマルチ・ターゲット・ストレージのスワップを高速化し、サイト間およびサイト内でのストレージのミラーリングを可能にします。さらに、2018 年、ANZ社は、異なるサイト間のデータ複製、フェイルオーバーおよびフェイルバック・メカニズムを調整する DS8000 システム上の IBM Copy Services Manager テクノロジーの追加の合理化機能を要求しました。
2020 年、ANZ社は、最新の IBM テクノロジーの 1 つである IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency ソリューションの初期設計段階でコンサルティングを受けました。これは、プライマリ・データセンターと代替データセンター間のANZメインフレーム環境の処理能力の柔軟性をさらに強化する新しいIBM z16™製品です。これは、最大 1 年間、異なるサイト間でキャパシティを移動したい組織に、柔軟性と制御の向上を提供するように設計されています。また、IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex® (GDPS®) テクノロジーに基づく自動化も備えています。
ANZ社は、予期する場合もしない場合も、システムの停止に対応する準備がこれまで以上に整っており、ビジネス・リスクの軽減に役立ちます。プライマリ・サイトで障害が発生した場合、ANZ社はミッションクリティカル機能のサーバーとストレージ容量をサイト内およびサイト間で迅速に転送できます。この機能は、業務継続性の損失を最小限に抑えるか、まったく失わないように設計されています。ANZ 社は、特定の脅威や状況に基づいて最適なオプションを選択でき、プライマリ・サイトの機能が回復するまで継続性を維持することもできます。
これらの機能の統合は、大幅な業務回復力と継続性への自信がもたらします。「 IBM テクノロジーとシステム設計により、複数の回復オプションを利用できるようになりました」とSquires氏は言います。
過去数年間で、ANZ 社は、新しく簡素化されたメインフレーム環境と自動化されたプロセスのおかげで、より柔軟で効率的な組織になりました。たとえば、スタンバイ DR サイトで年 4 回演習を実行する必要がなくなりました。むしろ、サイト・スワップは通常の業務 （BAU）内のアクティビティであり、約 6 か月ごとに実行され、必要なリソースが減少しました。さらに、システムの回復時間が短縮されました。
「この変革により、より柔軟で動的な環境が得られ、システムを移動できるようになりました。容量の有効活用ができ、当社の冗長性は向上しています。そして、リモートでサイトを交換することもできます」とSquires氏は言います。
ANZ 社は現在、インフラストラクチャのライフサイクル管理を通常業務のタスクとして管理し、柔軟な環境を利用して IBM z15™ サーバーに移行しています。z15 は、高度なデータ・プライバシー、セキュリティ、拡張されたサイバー・レジリエンス機能を提供します。柔軟性が向上し、サイト間でキャパシティーを迅速に交換できるようになるため、ダウンタイムを必要とせずに新しいサーバーをより迅速に導入できるようになります。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにもかかわらず、移行は予定通りに進んでいます。「メインフレーム設計のおかげで、リモートでより効率的に作業できるようになりました。サイトの交換には何の問題も発生していませんし、システムのアップグレードにも問題はありません」とSquires氏は言います。パンデミックの初期に、ANZ社はアップグレードされたインフラストラクチャがすでに導入されていたため、リモート・サービスに対する顧客の需要の増加に迅速に対応することができました。
ANZ Enterprise Compute チームは、IBM との協力を継続してプロセスを合理化し、ANZ社の IBM Z® プラットフォームを強化する予定です。「今後の展開について学び、IBM と協力して新しいテクノロジーを導入することを楽しみにしています」とSquires氏は言います。
ANZ 社は、特にアジリティの観点から、メインフレーム環境を変革できたことに、永続的な価値があると考えています。「私たちの選択肢は1つだけではなくなりました。複数の選択肢があり、システムを移動した先にキャパシティーを移動することができます」とSquires氏は言います。「これは、はるかに迅速に導入できることを意味し、コスト削減につながります。チームとして、私たちが経験した変革を非常に誇りに思っています」
186年の歴史を持つANZ社 は、メルボルンに本社を置く多国籍銀行・金融サービス会社です。同社はオーストラリアの上位 4 銀行、ニュージーランドおよび太平洋地域最大の銀行グループ、そして世界の上位 50 行に含まれています。ANZ社は約 46,000 人の従業員を雇用し、人々とコミュニティが繁栄する世界を共有するという会社の使命を遂行しています。
