Atruvia社は、IBM Turbonomicで銀行向けITの効率性、レジリエンス、サステナビリティーを向上
ドイツの協同組合銀行向けの中央ITサービス・プロバイダーであるAtruvia AG社は、従来のデータセンター事業者から総合的なデジタル化パートナーへと変革を進めています。同社は、急速に進化する金融環境における銀行の成功を後押しする、革新的なITソリューションを提供することを目指しています。
従来のデータセンターの運営に根ざした歴史を持つAtruvia社は、銀行サービスの可用性、柔軟性、スピードに対する需要の高まりに対応するために、ITインフラストラクチャーを進化させるという課題に直面していました。
これまで、同社の最適化は手動で事後対応型、かつ個々のインフラストラクチャー・レイヤーに限定されていました。この断片化されたアプローチでは、ITエコシステムの全体的な状況と相互接続性を認識できませんでした。
未来の銀行要件をサポートするために、Atruvia社は最新の自動化されたハイブリッドクラウド・プラットフォームの構築を目指しました。目標は、ITインフラストラクチャーを目的と見なすのではなく、安全で持続可能でアジャイルな銀行サービスを可能にする成功要因にするというものでした。
この目標を達成するには、安定性、性能、コスト効率を確保しながら、レジリエンスを向上させることができる、リソース管理に対する自動化された統合アプローチが必要でした。この課題に対処するために、Atruvia社はITインフラストラクチャーの大規模なトランスフォーメーションに着手しました。
Atruvia社は、大規模なITのオーバーホールからトランスフォーメーションに着手しました。AI搭載のオートメーション・ソリューションであるIBM Turbonomicを採用し、手作業による事後対応的なリソース管理を、動的でインテリジェントな最適化に置き換えたのです。
このオートメーション・ソフトウェアにより、Atruvia社は、コンテナから物理サーバーに至るまでのITエコシステム全体をリアルタイムで可視化できるようになり、アプリケーションの性能最大化をサポートする積極的な意思決定が可能になりました。オーケストラが指揮者によってハーモニーを奏でるように、Turbonomicはリソースをシームレスに連携させ、効率とレジリエンスを実現します。
「リソース管理は今や、動的かつインテリジェントに行われています。これにより、安定性が得られるだけでなく、新しい要件を実装する際のスピード感も増します」とAtruvia AG社のITプラットフォーム部門プロダクト・オーナーのTobias Annegarn氏は説明します。
AtruviaはTurbonomicを導入し、大きな成果を上げました。このトランスフォーメーションにより、測定可能な戦略的成果がもたらされました。18カ月以内に、同社は1,000台を超える物理サーバーを廃止し、安定性や可用性に影響を与えることなくハードウェアのフットプリントを20％削減しました。この統合により、運営コストやエネルギー消費量、CO₂排出量が削減され、Atruvia社のサステナビリティー目標が前進しました。
コストと効率の向上だけでなく、レジリエンスも大幅に向上しました。AI駆動型のリソース最適化によりボトルネックが解消され、ピーク負荷時の事業継続性が確保されました。アプリケーション・チームとプラットフォーム・チームは、共有データの洞察を通じて連携し、オートメーションと意思決定を加速させています。
自動化された最新型のハイブリッドクラウド・プラットフォームにより、Atruvia社は、銀行が高い性能とサステナビリティーを実現しながら、新しいサービスをより迅速に立ち上げることができるようにし、ドイツの協同組合銀行ネットワークの戦略的デジタル化パートナーとしての役割を強化しています。
Atruvia AG社はドイツの協同組合銀行向け中央ITサービスプロバイダーです。同社のポートフォリオは、データセンターのオペレーションから銀行業務の手続き、アプリ開発まで、銀行向けに特化したITソリューションとサービスに重点を置いています。売上17億ユーロ、従業員5,500人を擁するAtruvia社は、ドイツ最大のITサービス・プロバイダーの1社で、9,100万の銀行口座と155,000の銀行にサービスを提供し、1,200億件のメインフレーム・トランザクションを処理しています。
