信頼できるクラウド基盤でコア・ビジネスをモダナイズ

Ascendum Portugalは、競争の激しい産業用設備および機械の流通市場で事業を展開しており、運用上の信頼性は依然として重要ですが、それだけではもはや十分ではありません。事業が拡大し、顧客の期待が進化するにつれ、同社は俊敏性と効率性の向上によって成長をサポートする必要性を認識しました。

この進化は、組織にとって新たな段階を示しました。問題は、システムが信頼できるかどうかという単純なものではなく、Ascendum Portugalが、すでに機能しているものを乱すことなく、機敏性を維持できるかどうかという点にありました。信頼性はすでに確立されており、今や適応力が差別化要因となりました。

したがって、競争力を維持するには、単なる段階的な調整以上のものが必要でした。Ascendum Portugalは、より簡素化された先進的な運用モデルで、強力な技術的基盤を補完する必要がありました。内部プロセスのマッピング、最適化、デジタル化を進める必要があり、同時にテクノロジー・プラットフォームは安定性とイノベーションの両方を支える必要がありました。インフラを進化させる明確な戦略がない中、同社は運営上の摩擦の増加、市場変化への対応の遅れ、将来の成長の制約にさらされるリスクに直面しました。

課題は、修正というより戦略的なものでした。つまり、組織の進化する能力を強化しつつ、安定性を譲ることのできない要件として維持するために、いかに選択的にモダナイズを進めるかということでした。ここでIBMの出番となります。