信頼できるクラウド基盤でコア・ビジネスをモダナイズ

Ascendum PortugalがIBMおよびBlue Chipと提携して、IBM Power Virtual Serverで俊敏性を得た方法
Ascendum Portugalは、競争の激しい産業用設備および機械の流通市場で事業を展開しており、運用上の信頼性は依然として重要ですが、それだけではもはや十分ではありません。事業が拡大し、顧客の期待が進化するにつれ、同社は俊敏性と効率性の向上によって成長をサポートする必要性を認識しました。
この進化は、組織にとって新たな段階を示しました。問題は、システムが信頼できるかどうかという単純なものではなく、Ascendum Portugalが、すでに機能しているものを乱すことなく、機敏性を維持できるかどうかという点にありました。信頼性はすでに確立されており、今や適応力が差別化要因となりました。
したがって、競争力を維持するには、単なる段階的な調整以上のものが必要でした。Ascendum Portugalは、より簡素化された先進的な運用モデルで、強力な技術的基盤を補完する必要がありました。内部プロセスのマッピング、最適化、デジタル化を進める必要があり、同時にテクノロジー・プラットフォームは安定性とイノベーションの両方を支える必要がありました。インフラを進化させる明確な戦略がない中、同社は運営上の摩擦の増加、市場変化への対応の遅れ、将来の成長の制約にさらされるリスクに直面しました。
課題は、修正というより戦略的なものでした。つまり、組織の進化する能力を強化しつつ、安定性を譲ることのできない要件として維持するために、いかに選択的にモダナイズを進めるかということでした。ここでIBMの出番となります。
IBM® Power®は、20年以上にわたり組織のコア・ビジネスのバックボーンとして機能してきました。当初は堅牢性を理由に選定されたプラットフォームですが、ビジネス・ニーズの変化に合わせて進化する能力があるため、現在でも中心的なプラットフォームとなっています。
この長年にわたる関係が、同社のトランスフォーメーションへのアプローチを形作りました。チームは、信頼できる基盤から離れるのではなく、その基盤の上に構築することを選択し、すでに機能していたものを拡張して新しい要件をサポートすると同時に、業務全体の継続性を維持することにしました。
この戦略の一環として、戦略的に重要な新しい事業単位がIBM Cloud®に移行され、既存のIBM Power環境がIBM Power Virtual Serverに拡張されました。Ascendum Portugalの最高情報責任者であるPedro Menezes氏は次のように説明しています。「IBMは、20年以上にわたって当社の技術基盤の一部でした。IBM Power Virtual Serverを使用することで、コア・システムの安定性を確保しながら、将来のビジネス需要に応じて進化させることができます」
本プロジェクトの導入は、IBMゴールド・パートナーであるBlue Chip Portugalと緊密に連携して実施されました。チームは緊密に連携して、インフラストラクチャー管理を簡素化し、保守プロセスを最適化し、運用の複雑さを軽減しました。これにより、より統合され、より容易に管理できるハイブリッド環境を実現できました。
IBM Power Virtual Serverの安定性とIBM Cloudの拡張性および高度な機能を組み合わせることで、同組織はより適応性の高い技術基盤を築きました。この転換は業務の管理方法やAscendum Portugalの今後の準備方法を変えました。
このトランスフォーメーションは、財務的な問題だけでなく、日常の業務を一変させました。Blue Chip Portugalとの提携により、インフラの保守管理が容易になり、システムの信頼性が向上したほか、IT環境に対する可視性と管理能力をさらに高めることができました。Blue Chip Portugalの営業スペシャリストであるCláudia Vieira氏は次のようにまとめています。「Ascendum Portugalとの提携で焦点を当てたのは、強力なガバナンス、レジリエンス、管理の容易さを確保しながら、テクノロジー環境を簡素化することでした。このプロジェクトは、緊密な協働とIBMテクノロジーが長期的なビジネス価値をいかに提供できるかを示しています」
現在、Ascendum Portugalは自社のテクノロジー環境に対してより大きな自信を持って運営しています。同組織は、規模拡大、市場ニーズへの迅速な対応、情報に基づいた意思決定を行う上で、より有利な立場にあり、ますます競争が激化する環境において、競争力を強化しています。
Ascendum Portugalは、産業用機器および機械の流通・サービス業務を展開するグローバル・グループの一員です。同社は、その運用上の規律、技術的な専門知識、そして多様な業界の顧客との長期的なパートナーシップで高く評価されています。
Bluechip PortugalはIBMゴールド・パートナーであり、重要なIT環境を運用する組織に対してインフラ、クラウド、セキュリティー・サービスを提供しています。同社はパーソナライズされたサポートに重点を置き、技術ソリューションをビジネス目標と予算要件に合わせて調整することで、企業がテクノロジー運用を簡素化し、ITをより効果的に管理し、デジタル資産を保護できるよう支援しています。
© Copyright IBM Corporation June, 2026.
IBM、IBMのロゴ、IIBM Power、IBM Power Virtual Server、およびIBM Cloudは、世界中の多くの法域で登録されているIBM Corp.の商標です。示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の成果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される成果を提供することはできません。