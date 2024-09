新型コロナウイルス感染症の流行、人種的不正義との戦いなど、私たちの国家や世界が現代の最も困難な問題のいくつかに取り組んでいる中、ブランドは消費者にリーチし、コミュニケーションを図る方法を方向転換する必要がありました。

このことを念頭に、広告協議会 (ibm.com外へのリンク)は、人種的不公正、 偏見、平等をテーマにした「Love Has No Labels」(愛にレッテルはいらない)キャンペーンの「Fight for Freedom」(自由のための闘い)の啓蒙と認知を促進するためにIBM Watson Advertisingを起用しました。