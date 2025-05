IBMにおける、SAPビジネスの価値とは (上)

業務改革をする中で、IT技術を使い倒せていないことを課題として抱えているお客様が多いです。

IBMコンサルティングは、サービス軸と業界軸、そして「ストラテジック・パートナーシップ」の3つの軸でお客様へ支援することを明確に打ち出しています。

このパートナーシップとは、SAP、AWS、Salesforce、Microsoftなどのパートナー企業様との連携を指します。

IBMがお客様のSAPソリューション導入を担当させていただく場合でも、ソフトウェアベンダーとして、SAP社からのサポートも必要です。

IBMとSAP社が別々の「点」として動くのではなく、「面」として一体となり、支援することによって、本来の経営課題を解決できる仕組みづくりをご支援できるようになります。

AWSやMicrosoftといったハイパスケーラーである、他パートナー企業様とも同様の考え方で、エコシステムを最大活用して、お客様への支援を取り組んでいます。

また、これからのSAP領域においては、たとえば自動納期回答や複雑な売価計算を始めとする領域にて、AIを活用していき、あらゆる業務範囲を効率化していくことを目指していきます。

前回のブログで、同じ事業部をリードする役員陣が、AI for ITとAI for Businessについても共有させていただきましたが、SAP領域にも、このAI for ITとAI for Businessの両方を導入し始めています。

まず、AI for Businessでは、SAP社が生成AIアシスタントをアプリケーションに組み込み、提供を開始しました。

アプリケーション全体に組み込まれるのは、もう少し先ですが、これによって、お客様がさらに効率良く業務をこなせるだけではなく、より良い意思決定に繋がり、洞察に満ちた適切な回答が得られるようになることを期待しています。