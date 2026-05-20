末續さんは、お客様とお客様企業のシステムと直接向き合う最前線の現場からキャリアをスタートしました。末續さんは、お客様と近い距離で、現場で課題を解決しながら信頼を築きたいと考え、日本IBMにカスタマー・エンジニアとして入社しました。

このキャリア初期の経験は、現在も末續さんを支える基盤となっています。お客様と近い場所からキャリアをスタートしたことで、システムにトラブルが起きたときや、ビジネスからの要求が急速に変化する場面で、何が本当に求められるのかを学びました。

TLS Japanでのインフラストラクチャー・サービス・エンジニアの仕事は、日本の重要なシステムやインフラを陰で支える重要な役割を果たしています。