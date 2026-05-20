末續さんは、お客様とお客様企業のシステムと直接向き合う最前線の現場からキャリアをスタートしました。末續さんは、お客様と近い距離で、現場で課題を解決しながら信頼を築きたいと考え、日本IBMにカスタマー・エンジニアとして入社しました。
このキャリア初期の経験は、現在も末續さんを支える基盤となっています。お客様と近い場所からキャリアをスタートしたことで、システムにトラブルが起きたときや、ビジネスからの要求が急速に変化する場面で、何が本当に求められるのかを学びました。
TLS Japanでのインフラストラクチャー・サービス・エンジニアの仕事は、日本の重要なシステムやインフラを陰で支える重要な役割を果たしています。
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末續さんは、社会にとって欠かせないITインフラを陰で支え、多くの人が日常的に利用しているシステムの安定稼働に貢献することの仕事にやりがいを見出しています。その思いは、彼女自身の成長にもつながっており、現場での実務経験を通じて、技術力だけでなく、慎重さや冷静な判断力を身につけることができました。
末續さんは仕事を通じて、自分の仕事が誰かの役に立っているという実感を感じており、テクノロジー分野のキャリアに興味がある方の背中を押してくれるはずです。
末續さんはこれまでのキャリアの中で、現地でお客様をサポートする業務から、より広い視点で関わる TLS ビジネス全体に関わる仕事へと役割を広げました。現在は管理職として、「どのようにすれば、よりお客様のビジネスに貢献できるか」という広い視点で、日本におけるオファリングサービスの企画・改善に携わっています。
日本固有のニーズや市場の特性をグローバルのIBMに伝え、プロダクト戦略に反映してもらうこともミッションであるため、IBM内のデリバリー・セールスチームとも協力しながら、日々一つひとつ課題の解決に取り組んでいます。
これまで現場でお客様の話を聞き、課題と向き合い、解決してきた経験が、現在もチームとしてのコミュニケーション力、交渉力、提案力に活かされており、判断を行う上での基盤となっています。
末續さんはこれまでの経験を新たな役割でも生かすことで、継続して成長を感じることができていると話します。
末續さんのキャリアは、グローバルとの協業を通じてさらに広がりました。異なる文化やバックグラウンドを持つメンバーと協力しながら、日本のお客様の視点や知見をグローバルな場に伝えています。
これからのTLSでは、グローバルとの協業がこれまで以上に重要になっていきます。その中で、英語は欠かせないスキルの一つです。末續さん自身も、英語を学び続けているテーマの一つとして挙げており、「継続は力なり」を信じて、少しずつでも前に進んでいきたいと考えています。最初から完璧でなくても、挑戦を重ねながら成長してきた経験や前向きな姿勢が、新たな機会につながることを、末續さん自身が実感しています。
末續さんが学び続けていることは英語にとどまらず、進化に合わせて、最先端のテクノロジーについても、日々学びを継続しています。特に AI は、データの傾向分析や障害の予測、運用の効率化といった分野で、今後さらに重要になると考えています。
末續さんの姿勢で印象的なのは、変化を前向きに捉えている点です。新しい技術を理解するだけではなく、業務やお客様の課題にどのように生かせるかを考え、実用的に活用しています。
その考え方は、これからテクノロジー分野で働きたい方にとって、大切なヒントとなるはずです。
末續さんは、3人の子どもを育てながらキャリアを築いてきました。その経験談からは、環境や周囲のサポートが整っていれば、仕事と家庭を両立しながら働き続けることは決して難しいことではないとわかります。
末續さん自身、産前産後休暇、育児休業、短時間勤務、早期復職育児早退制度、テレワーク、家庭の状況に応じた勤務時間の調整など、さまざまな制度を活用してきました。その時々で、最適な働き方を一緒に模索してくれた上司に恵まれたことや、仕事を続けることを悩んでいても助けてくれたり悩みを聞いてくれる同僚がいたことで、キャリアを継続させることができた、と末續さんは振り返ります。
末續さんがキャリアの出発点で大切にしていたのは、「お客様に近い現場で、社会を支える縁の下の力持ちのような仕事をすること」でした。その思いが、役割の広がりやグローバルとの連携、そして継続的な学びへとつながり、当初は想像していなかったキャリアへとつながっています。
彼女の歩みは、テクノロジー分野のキャリアを目指す多くの人が求める、やりがい、成長、そしてスキルを磨き続けられる環境を体現しています。
末續さんのように、社会的に意義のある仕事に挑戦し、自分の可能性を広げたい方は、ぜひTLS Japan のキャリアをご覧ください。